Terza Toscana, vittorie per San Vitale Candia e Attuoni

La capolista Sp.Forte dei Marmi pareggia a Barbarasco e mantiene l’imbattibilità. Al Real Marina di Massa il derby con il Cinquale

Massa Carrara - Il penultimo turno dell’interessante campionato di terza categoria non ha riservato grosse sorprese, i neo campioni versiliesi di mister Marco Picchi pareggiano la quarta partita della stagione (la terza fuori casa) in Lunigiana mantenendo l’imbattibilità che vige dalla prima giornata. Nel Match dell’Allende” al vantaggio di Paolo Gerali risponedvano nel finale i versiliesi con il solito Maggi (21 centri), punto che ai granata gli consente di rimanere in corsa per il terzo posto, ad una lunghezza dall’Attuoni, l’ultima giornata vedrà i granata di mister Dario Giorgi scendere sul campo di via Covetta a sfidare proprio gli avenzini della Polisportiva. Non fa sconti a nessuno il San Vitale Candia, supera con il classico risultato all’inglese una combattiva Academy consolida il prestigioso secondo posto, mettendo a referto la quarta vittoria consecutiva. Nel match di Remola vedeva i locali passare in vantaggio nel finale del primo tempo con Bongiorni che finalizzava di testa un cross pennellato di Giulianelli. Stesso copione anche nella ripresa, il forcing ospite non aveva sbocchi, allo scadere da un fallo laterale nasceva la rete del raddoppio, Rustighi si involava in area, rasoterra indietro per il neo entrato Aliboni che di piatto insaccava. Consolida la terza piazza l’undici di Augusto Secchiari che espugna il comunale di Fosdinovo, nonostante diverse assenze tra gli avenzini, prima colpiscono un palo con Da Pozzo e in chiusura della prima frazione passano con il rientrante Corsi. Per rivedere un’altra rete bisognava attendere il novantesimo dove Giorgio da Pozzo siglava il due a zero con una grande prodezza da circa metà campo. A ridosso delle prime quattro della classica ormai imprendibili è ancora aperta la lotta per un eventuale posto nei play off, la gara interessata era tra l’Azzurra e lo Spartak Apuane dove gli apuani escono dalla versilia con un punto. Dopo un primo tempo a reti inviolate con qualche occasione sfumata, il team di Giorgini passa nelle prime battute con Chioni, la reazione dei bianco rossi di Paolo Ulivi arrivava allo scadere con il subentrato Tonlazzerini su assist del compagno Mussi. Punto che consente allo Spartak di tallonare proprio i versiliesi di raccogliere tutte le forze da spendere nell’ultimo match della stagione tra le mura amiche contro i valligiani di Zeri che potrebbe regalare la qualificazione. Successi ricchi di gol per la Montagna Seravezzina e il Real Marina di Massa contro le rispettive Unione Montignoso e Cinquale, I collinari di mister Fabio Cagnoni ritornano al successo dopo tre sconfitte consecutive rifilano un poker di gol al fanalino Unione Montignoso, in evidenza la doppietta di Ricci e i gol di Tovani e Tarabella, per gli ospiti manco a dirlo firma il gol della bandiera Giunta. Vittoria sul fil di lana del Real Marina di Massa contro i cugini del Cinquale che schieravano tra i pali il fantasista Matteo Poli a certificare le problematiche che il club massese sta attraversando. Il derby “dei poveri” iniziava sotto il dominio degli ospiti nel primo tempo e ad inizio ripresa Baldini firmava una doppietta, il real in maglia bianco nera ribaltavano il risultato con i sigilli di Lucchesi, Cucurnia e il “bomber” di casa Braian Kumanaku allo scadere dagli undici metri regalava la vittoria ai compagni.

Infine ancora una partita condita da tante reti tra il Vallizeri e Palleronese nel derby di Coloretta, iniziano alla grande il club di Fabiano Centofanti a segno con la coppia del gol valligiana Michele Polloni e Alessandro Giannotti al suo 22 sigillo personale. Nella ripresa grande prova di carattere dei granata di mister Massimo Preti che nonostante salito al “Tolaro” in formazione risicata riesce a rimettere in parità l’inedito derby con i punti di Gabriele Moisè(18 gol stagionali) e Albert Guza.



Risultati 12^a giornata



Barbarasco-Sp. Forte dei Marmi 1-1

Fosdinovo-Attuoni Avenza 0-2

San Vitale Candia-Ascademy M.M. 2-0

Azzurra-Spartak Apuane 1-1

Mt.Seravezzina-Un. Montignoso 4-1

Real Marina di Massa-Cinquale 3-2

Vallizeri-Palleronese 2-2



Classifica : Sporting Forte dei Marmi 67,San Vitale Candia 56, Attuoni 48, Barbarasco 46,Azzurra 39, Spartak Apuane 38, Academy M.M. 33, Mt.Seravezzina 31 Palleronese 29,Cinquale 26,Vallizeri 24, Real Marina di Massa 21 Fosdinovo 20, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (13/4/2019) : Cinquale-Azzurra, Attuoni-Barbarasco, Sporting Forte dei Marmi-Mt.Seravezzina, Un.Montignoso-Real Marina di Massa, Palleronese-San Vitale Candia, Spartak Apuane. Lunedi 15/4/Academy M.M.-Fosdinovo.



Tabellini



Barbarasco-Sp. Forte dei Marmi 1-1

Barbarasco : Cavalier Doro, Lunini, Puppi,Trippa, Maloni, Bondi, Gerali Paolo, Bertoli, Yanchuk, Giromini, Oligeri(Casciari, Chiocca, Ture, Gerali Manuel, Magnanini) All. Giorgi

Sporting FdM: Federigi, Lorenzoni, Tarabella Maicol,Pardini, Luisi, Maggi, Celentano, Rosi, Lorenzi, Pellizzarri, Folliero( (Tarabella Edoardo, Chiroli, Stagetti) All. Micchi

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : Maggi, Gerali Paolo



Fosdinovo-Attuoni 0-2

Fosdinovo :Morotti C., Conti, Della Valle, Donazza, Tenerani, Morotti M., Cantoni, Bernardinmi,Peonia, Corsini, Fusani(Baldoni, Zeni, Baldini)All. Baldoni M.

Attuoni : Volpi, Berrnacca(67’ Ussi), Menconi, Dell’Amico, Pappagallo, Secchiari M., Esposito, Musetti, Pierami(73’ Ceccarelli), Da Pozzo(90’+1’ Ambrosi), Corsi( a dips. Francini, )All. Secchiari A.

Arbitro : Lorenzini di Carrara

Marcatori : 38’ Corsi, 90’ Da Pozzo



San Vitale C.-Academy M.M. 2-0

San Vitale Candia : Conti Marco, Di Benedetti(59’ Gallia), Deda, Contadini(71’ Sarno)Ricci),Finelli(65’Aliboni), Ricci(71’ Berti), Donadel, Giulianelli, Bongiorni, Conti Giovanni(65’ Carlesi), Rustighi( Carlesi, Aliboni, Sarno, Gallia, De Melo, Berti,Damiano) Bennati

Academy M.M. .Tognocchi, Guadagnucci, Lorenzetti,Gaina, Ceragioli, Orlacchio, Antompaoli, Borghini, Mengaroni, Pitanti, Della Pina(Ambrosini, Imelli, Fatty, Sagramoni, De Stefano, Jallow)All. Montaresi

Arbitro : Patenè di Carrara

Marcatori : 44’ Bongiorni, 85’ Aliboni



Azzurra-Spartak Apuane 1-1

Azzurra : Michetti, Bellè, Tognocchi, Quadrelli, Pardini, Bigini, Polloni, Bresciani Michele, Landi, Chuioni,Bresciani Lucio(Mandoli, Coluccini, Duccini)All. Giorgini

Spartak Apuane : Tovani, Galizi, Gianardi, Alberti, Marino, Ulivi T., Borsalino, Tongiani, Mussi, Turba, Jacob(Nicoletti, Alibani, Tongiani, Tonlazzerini, Marchni, Bianch)All. Ulivi P.

Arbitrio : Giacometti di Viareggio

Marcatori : 53’ Chioni, 90’+3’ Tonlazzerini



Mt.Seravezzina-Un.Montignoso 4-1

Mt.Seravezzina : Bertoni, Cagnoni S., Bacci, Fiaschetti, Tovani, Mazzei, Pellegrini, Marrai M., Mattei ,Ricci, Pellizzarri (Berti, Consigli, Marrai Michele, Marrai Nicola, Sacchelli)All. Cagnoni F.

Un.Montignoso : Grillotti, Giorgeri, Pjetri,Giunta, Lenzetti, Bertilorenzi, Infantino, Rebaa,Signorino, Bonfigli,Pallonetto. All. Giunta

Arbitro : Lossi di di Viareggio

Marcatori :38’ Tovani 48’ Giunta, 55’ Ricci(rig.), 90’+1’ Ricci, 90’+4’ Tarabella



Real M.M. -Cinquale 3-2

Real Marina di Massa :Nardini (76’ Giusti), Marchi, Fialdini, Lucchesi, Lofrese, Tarantino, Lucchi, Pratatli, Bugliani, Kumanaku, Vita(Ravenna, Cucurnia, Dell’Amico, Neri, Ravenna)All. Guazzelli

Cinquale : Poli, Gabrielli, Grassi, Baccei, Giorgetti, Baldi, Lenzetti, Francini, Rocca, Baldini, Masini. All.Poli-Lorenzetti

Arbitro :Berti di Carrara

Marcatori:39’ Baldini, 49’ Baldini, 53’ Lucchesi, 61’ Cucurnia, 90’ Kumanaku(rig.)



Vallizeri-Palleronese 2-2

Vallizeri : Brunotti, Kadiu,Conti Niccolò, Chiesa, Coppola, Conti Andrea, Giannotti, Manganelli, Polloni, Giacopinelli, Baratta( Guye, Bertoni, Ferrari, Tonelli, Scudellari, Pucci, Bestazzoni, Ghio)All. Centofanti

Palleronese :Ricci, Diouf, Franchetti, Mastrini, Leka, Sisti, Massour, Amendola, Guza, Moisè, Diallo( Zannardi, Maraffetti, Bucci) All. Preti

Arbitro Marchi di Carrara

Marcatori : 13’ Polloni, 17’ Giannotti, 67’ Moisè, 83’ Guza