Terza Toscana, va alla Tirrenia Marina il posticipo contro il Versilia

Romagnano - L’ultima gara del secondo turno del girone di ritorno è andato a favore dei locali della Tirrenia Marina con la netta affermazione per 5 a 2 contro il Versilia calcio protagonista in assoluto del posticipo l’ex di turno Braian Kumanaku autore di una tripletta. La sfida del “Raffi” inizia con il vantaggio di Neri che sorprende Riccioli, gli ospiti rispondono quasi subito con Moschetti per il pareggio. Nel finale del primo tempo sale in cattedra il bomber di casa Kumanaku con due guizzi dei suoi porta a due i gol di vantaggio sui versiliesi. Nelle prime battute della ripresa i locali calano il poker con Morelli dagli undici metri, il team di mister Maganzi accorciava con un tiro dal limite di Rossi. A chiudere i conti per la formazione di mister Giusti scesa in campo quasi al completo ci pensava nuovamente Kumanaku con l’ennesima ripartenza a firmare la cinquina.



Tirrenia Marina-Versilia 5-2



Tirrenia Marina: De Nardi, Cappè, Lofrese, Lucchi, Lucchesi, Tarantino, Morelli, Zavaglia, Neri, Kumanaku,Fialdini(Del Freo, Giorgieri, Grande, De Angeli) All. Giusti

Versilia Calcio : Riccioli, Altemura, Giorgi, Mattei, Rossi, Salvatori, Moschetti, Celi, Ricci, Dini, Maremmani( Barattini, Della Bona, Mazzei, Bascherini, Tedeschi, Diousse)All. Maganzi

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 10’ Neri, 12’ Moschetti, 37’Kumanaku, 41’Kumanaku, 59’ Morelli(rig.), 67’ Rossi, 77’Kumanaku,

Note : al 59’ espulso Altemura del Versilia



Nuova Classifica : Mtg. Seravezzina 34, Cerreto 34, Mulazzo 32, Spartak Apuane 30, Azzura 30, Vallizeri 26,Palleronese 23,San Vitale Candia 22, Academy Massa Montignoso 22, Fc.Montignoso 17,Villafracnhese 17,Versilia 15, Rangers Soliera 13, Tirrenia Marina 11, Fosdinovo 5.



Prossimo turno ( 2//2/2020) : Cerretp-Fosdinovo,Fc.Montignoso-Academy Massa Montignoso, Palleronese-Mtg. Seravezzina, Rangers Soliera-Tirrenia Marina,San Vitale Candia-Azzurra,Vallizeri-Villafranchese,Versilia- Spartak Apuana, Riposa : Mulazzo