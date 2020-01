Terza Toscana, stasera i recuperi di campionato

Massa Carrara,



Nuovamente in campo quattro squadre di terza categoria per i recuperi della dodicesima e tredicesima giornata, le due gare erano state rinviate per il maltempo. Si sfideranno nelle due strapaesane il Vallizeri di Matteo Della Bartolomea contro la matricola Rangers Soliera e la Palleronese opposta ai “cugini” della Villafranchese. I valligiani del bomber Alessandro Giannotti & soci sono reduci dal rocambolesco pareggio interno contro il Cerreto hanno la possibilità di salire al terzo posto, mentre al Lombardi si sfideranno i due storici club lunigianesi entrambi vittoriosi nella prima gara del nuovo anno. I granata di mister Massimo Preti tornati alla vittoria nel derby di Fosdinovo soprattutto aver ritrovato la “quadra” come gioco e carattere. Infine è stata salutare la boccata d’ossigeno per i giallo neri di mister Fabio Bellotti dopo la bella vittoria contro i lucchesi del Versilia in ottica risalire quanto prima la classifica.



Programma gare, arbitro di mercoledi 8/1/2020 :

Vallizeri-Rangers Soliera (Suss.Lunezia, 21,°°, Daniele Cavallini di Carrara)

Palleronese-Villafranchese(“Lombardi” ,15,°°,Francesco Cecchini di Carrara)