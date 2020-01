Terza Toscana, spettacolo e gol nel big-match Cerreto-Azzurra

Massa Carrara - Il girone di ritorno del sempre più avvincente campionato di terza categoria è iniziato con un scoppiettante turno ricco di conferme ma soprattutto anche di risultati a sorpresa. Ferma la capolista Mtg.Seravezzina per il turno di riposo (che ha conservato il primato) il primo big-match della giornata è stato il pirotecnico pareggio tra Cerreto e Azzurra, gara condita da buone giocate, spettacolo e tanti gol. Apre l’atteso match dei tanti ex il bomber versiliese GianLuca Ricci dopo una manciata di minuti sugli sviluppi di una insistente azione alla terza ribattuta mette dentro sotto misura. Il gol a freddo non impensierisce il team di mister Paolo Bertelloni, i locali rischiano il secondo gol ancora con Ricci a meta del tempo pervengono al pareggio con Tommy Balloni svelto a riprendere una corta ribattuta di Tonarelli su tiro di Conti. I blu cerchiati al terzo affondo ribaltano il risultato colpiscono con Aliboni assist di Gassani dal limite stop e tiro in rete per il 2 a 1. I versiliesi rispondono con una rovesciata di Chioni che finisce fuori di poco, all’ennesima ripartenza Rubino porta a tre il vantaggio con un diagonale dalla destra. Nel finale della prima frazione la sfida si riaccende nuovamente, scambio al limite Ricci per Coluccini la conclusione e fuori porta, allo scadere traversa piena di Venturini su punizione dai venti metri, subito dopo il centrocampista si rifà accorciando le distanze con un colpo di testa sotto misura da corner. La battaglia riprende anche nel secondo tempo, i blu cerchiati cercano di gestire la gara soprattutto il prezioso risultato, mentre il team di mister Emiliano Bertelloni alla ricerca dell’azione di rimessa giusta. A metà ripresa ancora un contropiede nelle maglie difensive dell’Azzurra di Aliboni per Rubino che porta il bottino a quattro gol. La formazione ospite colpisce nuovamente di testa con Quadrelli su cross dalla trequarti dell’inesauribile Venturini gara nuovamente riaperta. Prima della mezzora Nicola Venturini con un tiro al volo dal limite dell’area fa 4-4 per la gioia dei propri sostenitori in tribuna. Gli ultimi quindici minuti di gioco regalano ancora emozioni, Venturini(ancora lui) cerca il colpo dalla distanza la palla prende per la seconda volta la traversa. Le due squadre cercano le ultime energie per superarsi, Ci prova il Cerreto con Conti lancio su punizione in area per Balloni che non arriva in tempo per la deviazione vincente. Prima del fischio finale dell’esperto Particelli, giuzzo del fantasista Giovanni Conti ruba palla dalla bandierina rasoterra per Aliboni, la deviazione viene murata in angolo, in pieno recupero ultimo assalto dei versiliesi con Gianluca Ricci appena entro l’area vince un doppio un rimpallo il tiro a girare centra la terza traversa della partita.

L’altro scontro per il vertice era in quel di Groppoli tra il Mulazzo e lo Spartak Apuane dove il team di Giovannacci ha rimandato battuto con il classico risultato all’inglese il team di Paolo Ulivi salito in lunigiane senza alcuni titolari. I due punti sono di Castellanotti di testa su assist da angolo di Uberti nel secondo tempo dello stesso che ribatte in rete una corta respinta del portiere su tiro di Baciu. Nel finale Ulivi e Tonlazzerini(traversa) non concretizzano le due opportunità , successo che permette ai lunigianesi di portarsi al secondo posto a due lunghezze dal vetta. In zona play off fanno punti la Palleronese al quarto acuto consecutivo contro la Tirrenia Marina e il San Vitale Candia (unica vittoria esterna) che espugna il campo del Vallizeri con due gol in piena zona Cesarini del capitano Luca Contadini.

Al “Lombardi” di Pallerone per la l’assenza dei portieri tra i pali è andato il giocatore Daniele Maraffetti classe 1972, dove se l’è cavata egregiamente con qualche intervento dei pochi tiri degli ospiti. La pressione dei granata si concretizza sul finire del primo tempo con il talentuoso Gabriele Moisè su azione personale, Ad inizio ripresa Gerali sfrutta una ingenuità difensiva della Tirrenia, nel finale il solito bomber Andrea Oligeri mette al sicuro il risultato, tre punti i n odor di play off per i lunigianesi. A zeri è stata la sorpresa della giornata, i valligiani nel match contro i massesi hanno sempre rincorso il risultato non riuscendo a portare a casa almeno il pareggio. La gara inizia con il vantaggio ospite di Bongiorni che sfrutta al meglio un retropassaggio infilandosi nelle maglie della difesa, Il team di mister Matteo Della Bartolomea pareggia poco dopo con Alessandro Giannotti scattato sul filo del fuorigioco, prima del riposo da registrare alcune occasioni per parte senza esiti. Nonostante in campo allentato le due compagini si danno battaglia con supremazia territoriale dello Zeri che colpisce anche un legno. La gara si riaccende allo scadere, da una punizio0ne all’incrocio di Contadini il San Vitale torna avanti nel recupero porta a tre le reti ancora con il centrocampista con un tiro dalla distanza sorprende Brunotti fuori dai pali,

Perde contatto l’Academy Massa Montignoso di Montaresi che incassa la seconda sconfitta consecutiva in casa del Versilia che sfrutta i due turni interni con entrabe le vittorie. I bianco neri ribaltano in due minuti lo svantaggio iniziale di Moscehetti con il duo Masini-Della Piana subendo nel finale il pareggio di Rossi e nel recupero il gol vitrtoria di Celi. Ritornano a conquistare i tre punti con un poker di gol i Rangers Soliera del duo Bambini/Velazquez nel derby interno contro i “cugini” del Fosdinovo, ossigeno salutare che permette ai lunigianesi di muovere la classifica. Già nella prima fazione con i sigilli di Mazzoni ,Van Asselt e Mattellini i bianco-rosso-blu mettevano in ghiacciaia il risultato per arrotondarlo nel finale con in neo entrato Lombardi.

Chiuderà la prima giornata la sfida della “Renella” dove a far visita all’Fc. Montignoso di mister Enrico Mori saranno i giallo neri della Villafranchese, inizio fissato per le ore 20,30 di lunedi 20 c.m. .



Risultati 1^a giornata di ritorno:

Cerreto-Azzurra 4-4

Mulazzo-Spartak Apuane 2-0

Palleronese-Tirrenia Marina 3-0

Rangers Soliera-Fosdinovo 4-0

Vallizeri-San Vitale Candia 1-3

Versilia-Academy M.M. 3-2

Lunedi 20/1/2020 Posticipo Fc.Montignoso-Villafranchese

Ha riposato : Mtg.Seravezzina



Classifica : Mtg. Seravezzina 33, Cerreto 31, Mulazzo 31, Spartak Apuane 30, Azzurra 27. Vallizeri 26, San Vitale Candia 22, Palleronese 20, Academy Massa Montignoso 19, Versilia 15, Villafranchese 14, Fc.Montignoso 14, Rangers Soliera 13, Tirrenia Marina 8, Fosdinovo 5. Note : Fc.Montignoso e Villafranchese una gara in meno



Prossimo Turno (25/1/2020) : Azzurra-Vallizeri, Fosdinovo-Fc.Montignoso, Academy M.M.-Rangers Soliera, Mtg.Seravezzina-Mulazzo,Spartak Apuane-Palleronese,Tirrenia Marina-Versilia, Villafranchese-Cerreto, Riposa : San Vitale Candia



Cerreto-Azzurra 4-4

Cerreto : Farina, Pellegrini,Spallanzani,Poli, Bertucelli, Albano,Gassani(61’ Manfredi), Rubino,Balloni(86’ Della Pina),Conti,Aliboni (Baldi, Fruzzetti, Lenzetti, Raffaelli, Francini,Baldini) All. Bertelloni P.

Azzurra : Tonarelli, Pardini(63’ Navari), Gabrielli(28’ Viacava), Biancalani, Quadrelli, Bigini, Mosti, Venturini, Ricci, Chioni(59’ Cavalletti), Coluccini( a disp. Bertoneri, )All. Bertelloni E.

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 5’ Ricci, 22’ Balloni, 24’ Aliboni,32’ Rubino, 45’ Venturini, 14’st. Rubino, 24’st. Quadrelli, 27’ st. Venturini

Note : 52’ Allontanato il guardalinee del Cerreto Conti L.



Mulazzo-Spartak Apuane 2-0

Mulazzo : Ferrari, Belli, Franchini, Bianchi,Vannini, Bergamaschi, Baldassini, Rossi, Uberti(73’ Luccini), Baciu(85’ Greco),Castellanotti Emanuele(Castellanotti Alessandro) , All. Giovannacci

Spartak A. :

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : 29’ Castellanotti E., 54’ Uberti

Note : Espulso per doppia ammonizione Rossi(M).



Palleronese-Tirrenia Marina 3-0

Palleronese : Maraffetti,Bellacci, Leka Robert, Mastrini, Schiavone, Sisti, Bondi(79’ Amendola) Gerali, Guza(76’ Lunini), Moisè(90’Massour),Oligeri(84’ Khdim) All. Preti

Tirrenia Marina : De Nardi, Lucchesi, Lofrese(72’ Dell’Amico),Tarantino, Lucchi, Cappè, Morelli,Neri(69’ De Angeli),Grande(58’ Cima)Kumanaku, Fialdini.All. Giusti

Arbitro : Benedetti di Carrara

Marcatori : 42’ Moiseè , 48’ Gerali,78’ Oligeri



Ranger Soliera-Fosdinovo 4-0

Rangers Soliera : Ceci, Goeders, Elsei,Cini,Argenti M.(54’ Signanini), Bertolotti (75’ Serafini),Van Asselt, Cosci, Argenti D. Mattellini (65’ Lombardi),Mazzoni(71’ Ferrari)(a disp. Fornesi, Rossi,Moscatelli, Lorenzoni) All. Bambini/Velazquez

Fosdinovo : Morotti Cristina, Conti, Stelitano, Benacci, Morotti Mattia, Aquaro, Della Croce, Perlongo, Donazza(54’ Quintavalla), Cantoni, Corsini(15’ Di Benedetto) All. Baldoni M.

Arbitro : Panighini di Carrara

Marcatori: 15’ Mazzoni,19’ Van Asselt, 35’ Mattellini,78’ Lombardi



Vallizeri-San Vitale Candia 1-3

Vallizeri : Brunotti, Kadiu,Bondi,Chakir,Essahaaoui Imad, Filippi, Giannotti, Essahraoui Jamal, Borghetti, Manganelli,Toninelli(Della Bartolomea, Fiorini, Ferrari, Zuccarelli, Walid,Castellotti)All. Della Barrtolomea M.

San Vitale Candia : Lupetti,Gallia,Poli Mariano(46’ De Melo),Carlesi,Finelli,Ricci, Donadel,Caruso, Bongiorni, Contadini, Batti(Tonarelli, Deda, Lorieri,Del Mancino).

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 5’ Bongiorni,11’ Giannotti,90’ Contadini, 93 Contadini



Marcatori : Masini, Della PinaVersilia-Academy M.M. 3-2

Versilia :Santini, Salvatori, Giorgi, Rossi,Tonetti(20’ Altemura), Dini, Mattei, Celi, Moschetti(46’ Bascherini),Ricci,Maremmani(66’ Barattini).All. Maganzi

Academy M.M. Imelli, Ledda, Lorenzetti,Coppa,Manfredi,Marchi,Della Pina, Borghini, Masini, De Santis, Antompaoli. All. Montaresi

Arbitro : Ricci di Viareggio

Marcatori : 15’ Moschetti, 25’ Masini, 27’ Della Pina, 85’ Rossi, 90+2 Celi