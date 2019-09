Terza Toscana, sono quindici le partecipanti al via del campionato

Massa Carrara - Diramato dalla parte della Lega calcio Dilettanti il girone del campionato di terza categoria del Comitato provinciale di Massa Carrara presieduta dal Delegato Andrea Antonioli, ai nastri di partenza quindici squadre dove spiccano ben tra nuove affiliate quali i Rangers Soliera, la nuova Villafranchese e il Montignoso F.c. 2019. L’inedito girone che si preannuncia avvincente viste le numerose trattative di calcio mercato che sta avendo la categoria in diverse squadre in questo ultimo periodo. L’organico del girone A è composto dalle due retrocesse Cerreto e Mulazzo, il Tirrenia-Marina che riparte come la Villafranchese dall’ultima categoria, le veterane Fosdinovo, Spartak Apuane, San Vitale Candia (finalista dei play off la scorsa stagione),Palleronese e il Vallizeri alla sua seconda stagione di vita con la nuova arrivata Rangers Soliera.

Mentre in quel di Montignoso troviamo ben tre club, oltre all’Unione Montignoso e Academy Massa Montignoso è nata il mese scorso il Montignoso F.c. 2019. Il resto del girone sono tre le squadre appartenenti alla provincia di Lucca quali la Montagna Seravezzina, l’Azzurra e il ritorno dopo due campionati in altri gironi del Versilia calcio. In questo girone come lo scorso campionato diverse partite verranno disputate (secondo accordo tra le società) il venerdi e il lunedi, al riguardo martedi prossimo la Figc terrà una riunione (verrà comunicata la sede)per discutere le varie problematiche da affrontare prima dell’inizio ufficiale della stagione.