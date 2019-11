Terza Toscana, salta la panchina della Villafranchese

Villafranca in lunigiana - La Società Asd Villafranchese comunica che in data 28.10.2019 ha rimosso dal suo incarico di allenatore il mister Andrea Albareni, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata, In virtù della situazione attuale è stata presa questa decisione per dare una scossa all’ambiente, in seguito al non brillantissimo inizio di campionato. Il Nuovo allenatore, che ha già iniziato ad allenare la squadra già da martedi sera è l’ex del Mulazzo mister Fabio Bellotti, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro.

Ricordiamolo la nuova Villafranchese ha avuto un inizio a dir poco problematico soprattutto sotto l’aspetto dei risultati, nelle cinque partite disputate una sola vittoria quella esterna in casa del San Vitale Candia (1-2) alla quarta giornata. Un solo pareggio interno ottenuto con il nuovo Fc. Montignoso(3-3) all’esordio stagionale, poi tre pesanti sconfitte, una fuori casa con il Cerreto(5-2), e due tra le mura amiche, la prima nel derby contro il Vllizeri(1-4) e lo (0-4) nel recente anticipo della quinta giornata contro i versiliesi dell’Azzurra. Un bilancio assai pesante per i giallo neri che risultato la difesa più battuta del girone con 17 reti al passivo, dove il nuovo club lunigianese era partito con obiettivi ben diversi.

Il nuovo allenatore dei giallo neri avrà a disposizione due settimane di tempo per “risistemare” l’organico composto in gran parte da quello dello scorso con l’aggiunta di diverse pedine esperte, con l’aggiunta di molti giovani giocatori del territotrio, dove i lunigianesi (Filvilla) disputavano la seconda categoria. Dopo il turno di riposo del prossimo weekend le “vespe” ospiteranno al “Bottero” i cugini del Fosdinovo.