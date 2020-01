Terza Toscana, prove di fuga per il Cerreto

Massa Carrara - L’avvincente campionato di terza si presenta ai nastri di partenza con l’ennesima giornata di confronti che interessano sia la vetta e quella dei piazzamenti play off. Il turno è spalmato in tre giorni con il consueto anticipo, il sabato regolare e il posticipo del lunedi. L’anticipo sotto le luci riguarda lo Spartak Apuane di scena in casa del Versilia, nonostante i due scivoloni consecutivi del team di Paolo Ulivi i bianco rossi sono sempre in scia delle tre di vertice, il distacco dalla vetta non è così abissale, il rientro è più che possibile iniziando a far punti dal match esterno contro i versiliesi

La Mtg. Seravezzina sale al “Lombardi” di Pallerone per conservare il primato che detiene da diverse giornate, ad attenderla ci sarà una squadra in salute come la Palleronese di mister Massimo Preti reduci da un’invidiabile striscia positiva. Il Cerreto sulla carta dovrebbe avere il test interno alla portata contro il Fosdinovo, dove all’andata i lunigianesi di Matteo Baldoni imposero il primo pareggio del campionato a Tommy Balloni & compagni. Ora le condizioni sono ben diverse i blu cerchiati hanno ripreso il comando del girone da poco e sono determinati a conservare il primato cercando di allungare sui seravezzini in quanto il club di mister Paolini non avrà vita facile in quel di Pallerone. Oltre allo Spartak in odore di vertice incalza a suon di convincenti prove i versiliesi della coppia Bertelloni-Landucci, l’Azzurra è chiamata a rispondere presente sull’ostico campo del San Vitale Candia reduce, prima del riposo, dal colpaccio in casa del Vallizeri. Per quanto riguarda i valligiani di mister Matteo Della Bartolomea i passi falsi con San Vitale e Azzurra hanno allontanato il club del bomber Alessandro Giannotti & compagni dai piani nobili del girone, conservando al momento il quinto posto utile per gli spareggi post campionato. A Tolaro andrà in scena il terzo derby della stagione(compreso quello di coppa) dove gli ospiti di mister Fabio Bellotti intendono riscattare la sconfitta contro il Cerreto, per i locali è importante tornare a respirare l’aria dei tre punti. Chiudono il quadro della giornata la delicata trasferta della Tirrenia Marina in casa dei Rangers Soliera e il posticipo tra l’Fc.Montignoso nel derby contro i cugini dell’Academy Massa Montignoso. Osserveranno il turno di riposo i rosso blu del Mulazzo.



Programma gare

Venerdi 31/1/2020 anticipo:

Versilia-Spartak Apuane(“Pruniccia”,ore 20,°°,Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Sabato 1/2/2020:

Cerreto-Fosdinovo(“Del Freo”,18.°°,Ravzan Baranga di Carrrara)

Palleronese-Mtg.Seravezzina(“Lombardi”,15,°°,Matteo Particelli di Carrara)

Rangers Soliera-Tirrenia Marina(Gassano,14,30,Giorgio Puccinelli di Carrara)

San Vitale Candia-Azzurra(“Remola”,14,30,Albino Berti di Carrara)

Vallizeri-Villafranchese(Tolaro,15,°°,Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Lunedi 3/2/2020 posticipo :

Fc.Montignoso-Academy M.M.(Renella, 20,30,)

Riposa : Mulazzo