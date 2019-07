Terza Toscana, primi colpi di mercato del Cerreto

Massa Carrara - I blu cerchiati del fattivo presidente Andrea Del Freo mettono a segno la prime operazione di mercato, vestirà la casacca del Cerreto Stefano Manfredi classe 1987 attaccante esterno dallo score di ottimo profilo citiamo alcune squadre del talentuoso giocatore tutte di grosso blasone quali, Forcoli(D), Pietrasanta e Camaiore in Eccellenza anche un’esperienza in liguria con il Magra Azzurri nel torneo di Eccellenza. Nell’ultima stagione nella finestra di “riparazione” invernale al Don Bosco Fossone in prima categoria. A quanto pare per Manfredi non è un problema la categoria ha accettato e “sposato” il nuovo progetto del Cerreto, dopo un solo anno abbastanza tribolato di permanenza in seconda categoria. Il nuovo Direttore Sportivo Maurizio Della Pina ha ingaggiato il centrocampista di quantità Giovanni Conti classe 84 ex di Ricortola e nell’ultimo campionato al San Vitale Candia che diventerà un tassello fondamentale del reparto di centrocampo. Ma quanto pare nel mirino dell’ex deus macchina del Tirrenia e Poveromo ci sono altri nomi di cui puntare, manca solo l’ufficialità, dovrebbero vestire il blu cerchiato Jonathan Della Pina e Fabio Aliboni (16 centri lo scorso anno) sempre dal San Vitale Candia, indispensabili pedine per dare al neo tecnico Paolo Bertelloni un team competitivo.