Terza Toscana, partenza sprint per Vallizeri e Cerreto

Massa Carrara - Dopo sole quattro giornate dell’appassionante campionato si è notato principalmente un buon tasso tecnico di quasi tutte le squadre partecipanti, certamente il turno di riposo settimanale in certi contesti penalizza alcune compagini che devono modificare il programma degli allenamenti, la breve sosta è quantificabile in quasi due settimane senza attività ufficiale. Il torneo è iniziato sotto il predominio dei valligiani di Zeri che dalla prima giornata mantengono il primato in virtù di ottime prestazioni soprattutto fuori casa, per il momento tutto funziona a meraviglia, i due reparti cardini della formazione di mister Fabiano Centofanti, attacco(13 centri) e difesa(-3) funzionano

Alle spalle dela leader scalpitano i blu cerchiati di mister paolo Bertelloni, il “suo” Cerreto ha intrapreso a macinare gioco e punti come era nelle previsioni, solo il pareggio esterno in quel di Fosdinovo divide le due protagoniste di questo inizio di stagione. Al duello delle due di vertice a due e tre lunghezze troviamo lo Spartak Apuane e la rivelazione Mtg. Seravezzina. I bianco rossi di capitan Tommaso Ulivi nonostante diverse problematiche dovute ad infortuni di pedine fondamentali dello scacchiere del club di mister Paolo Ulivi è in piena corsa per ambire alle posizioni nobili del girone, il primo esame di una certa difficoltà giunge nel prossimo turno dove gli apuani faranno visita al Cerreto. L’imbattuta Mtg.Seravezziana a tre punti dal Cerreto, di positivo c’è che i collinari hanno già riposato e possono guardare con fiducia il percorso, nel prossimo weekend ospiteranno i lunigianesi dei Rangers Soliera. Più defilate troviamo il nuovo Fc. Montignoso che tiene il passo in base ad un successo e tre pareggi, gli ultimi due consecutivi, team essendo di nuova costruzione è in attesa di verifiche. Piu sotto stazionano le quattro lunigianesi Rangers, Palleronese, Mulazzo e Villafranchese, i new entry di Soliera alla prima esperienza in categoria si stanno comportando con dignità, la Palleronese di mister Massimo Preti dopo il buon inizio ha perso partita dopo partita alcuni pezzi dell’organico(infortuni) e pure lo smalto che li aveva contra distinti. Il Mulazzo con i cugini di Villafranca il loro inizio di stagione non è stato dei più semplici, nel recente turno dopo i successi esterni per entrambe sembra essere ritornata quella determinazione giusta per poter ritornare protagonisti.