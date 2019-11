Terza Toscana, nuovo cambio al vertice

Massa Carrara - Al termine del vivace sesto turno c’è nuovamente il cambio al vertice, il Cerreto non va oltre il pari interno contro lo Spartak, i valligiani battono all’ultimo tuffo una buona Tirrenia Marina e tornano in vetta con una lunghezza sui blu cerchiati. La sesta giornata era iniziata con la vittoria di misura in campo esterno della Mtg.Seravezzina nell’anticipo della “Renella” sui locali dell’Fc.Montignoso. Il match in notturna vedeva il buon inizio dei collinari che però subivano il gol di Rocca che finalizzava in diagonale una bella azione corale. Passata la mezzora gli ospiti di mister Paolini pervenivano al pareggio con Berti che sfruttava al meglio una distrazione difensiva del Montignoso. Prima del riposo i giallo neri ribaltavano il risultato con il solito Federico Tarabella che firma l’ottavo centro stagionale. Nella ripresa la supremazia territoriale del team di Mori Enrico non portava pericoli verso la porta ospite, che resistevano fino al triplice fischio. Tre punti che consolida il terzo posto della Montagna collocata ad una sola lunghezza dal Cerreto e due dalla capolista Vallizeri.

Nel primo pomeriggio di sabato i valligiani di mister Fabiano Centofanti dopo essere stati sotto da una tosta Tirrenia Marina hanno rincorso il risultato per tutto il secondo tempo, dopo il pareggio del neo entrato Gueye Pape allo scadere il rientrante Coppola mette dentro il gol del vantaggio ribaltando il risultato regalando ai compagni e sostenitori un’altra pagina che entra nella storia di calcio dello Zeri. In serata a risultato acquisito rallenta l’ex capo classifica Cerreto che lascia due punti nel match contro lo Spartak Apuane, nell’intenso match del “Del Freo” passa il club di mister Paolino Ulivi con l’esperto Turba dopo quindici minuti. La sfida si protrae a lungo dove i bianco rossi tengono vivo l’atteso confronto, nel finale i blu cerchiati ristabiliscono la parità con Conti dagli undici metri. Secondo pareggio del team di mister Paolo Bertelloni che deve lasciare per la seconda volta il primo posto. A ridosso delle prime quattro di vertice avanza a suon di gol il San Vitale Candia che batte nettamente l’Academy M.M. assai lontana dalla squadra che ha sconfitto sette gioirni fa il Vallizeri, i tre sigilli dei massesi sono tutti nel secondo tempo di Donadel, Contadini più l’autorete di Sagramani. Seconda convincente vittoria consecutiva dell’Azzurra di mister Emiliano Bertelloni che rifila un poker di reti ai lunigianesi del Fosdinovo sempre più isolati nel fondo della classifica. A piccoli passi risale la corrente il Mulazzo che nel pesantissimo campo di Gassano deve dividere la posta in palio nell’inedito derby contro i Rangers Soliera, gli ospiti nonostante il rientro i n squadra del bomber Sebastian Baciu non si sono ripetuti dopo la vittoria sul Versilia, hanno trovato sulla strada un superlativo e insuperabile portiere Fornesi. Infine dopo il turno di riposola rimaneggiata Palleronese torna dalla “Pruniccia” di Strettoia versilia con una sconfitta di misura sul campo del Versilia calcio al suo primo successo stagionale, al vantaggio di Moisè per la squadra di mister Massimo Preti rispondono i locali con la doppietta vincente di Frediani.



Risultati 6^a giornata :

Fc.Montignoso-Mtg.Seravezzina 1-2

Azzurra-Fosdinovo 4-0

Cerreto-Spartak Apuane 1-1

Ranger Soliera-Mulazzo 0-0

San Vitale Candia-Academy M.M. 3-0

Vallizeri-Tirrenia Marina 2-1

Versilia-Palleronese 2-1

Ha riposato : Villafranchese



Classifica : Vallizeri 15, Cerreto 14, Mtg.Seravezzina 13, Spartak Apuane 12, San Vitale Candia 9, Mulazzo 8, Azzurra 6, Academy Massa Montignoso 6,Ranger Soliera 6, Fc.Montignoso 6, Versilia 5, Palleronese 4, Tirrenia Marina 4, Villafranchese 4, Fosdinovo 2.



Prossimo turno(9/11/2019) : Fosdinovo-Villafranchese, Academy M.M.- Azzurra, Mtg.Seravezzina-Cerreto, Mulazzo-Fc.Montignoso, Palleronese-Rangers Soliera, Spartak Apuane-Vallizeri, Tirrenia Marina-San Vitale Candia, Riposa : Versilia calcio



Tabellini :



Fc.Montignoso-Mtg.Seravezzina 1-2

Fc.Montignoso : Di Maria, Bellè, Nicoletti, Tognocchi, Aldovardi, Manfredi, Rustighi, Pucci, Rocca, Mancini, Menchini( Tenerini, Toncelli, Vita, Bugliani, Ricci, Giorgini,Borsalino, Baldini)All. Mori Michael

Mtg. Seravezzina : Bertoni, Lucchesi Giuseppe, Bacci, Lucchesi Diego, Fiaschi, Mattei, Giannecchini, Pellegrini, Berti, Tarabella Federico, Tarabella Alessio( Luisi, Bazzichi, Cagnoni, Landi, Marrari Marco, Marrai Michele, Sacchelli, Tovani)All. Paolini

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 20’ Rocca, 35’ Berti, 41’ Tarabella F.



Azzurra-Fosdinovo 4-0

Azzurra : Tonarelli, Pardini, Tognocchi, Biancalani, Quadrelli, Bigini, MOsti, Venturini, Ricci, Chioni, Lari, Coluccini(Bertoneri, Viacava, Mandoli, Bresciani, Pelliccia) All. Bertelloni

Fosdinovo : Morotti Cristian, Della Valle, Nouhass, Della Croce, Morotti Mattia, Castelli, Isoppo, Cantoni, Stelitano, Cafa Marco, Fusani( Cafa Luigi, Peonia, Bartoletti, Donazza, Baldoni, Corsini) All. Baldoni M.

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 22’ Biagini, 60’ Quadrelli, 76’ Chioni, 87’ Mandoli



Cerreto-Spartak Apuane 1-1

Cerreto : Rebellino, Baldini, Gabrielli, Grossi, Poli, Spallanzani, Manfredi, Albano, Aliboni, Conti, Rubino( Farina, Baldi, Pellegrini, Del Giudice, Raffaelli, Francini, Lenzetti)All. Bertelloni P.

Spartak Apuane : De Vita, Marino, Baldini, Bianchi, Alibani, Canciello(Gavarini), Ulivi T., Marchini, Guadagni, Magnani(Bertaccini), Turba (Bernacca, Cervetti, Lenzi, Galizia, Sow, Tassinari, Baldoni)All. Ulivi P.

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 15’ Turba, 61’ Conti (rig.)



Ranger Soliera- Mulazzo 0-0

Rangers Soliera : Fornesi, Argenti M.,Goedes, Rossi(50’ Serafini), Mandorlini,Van Asselt(72’ Argenti D.),Micheli (50’ Ferrari),Cosci,Moscatelli(80’ Contarino), Mazzoni, Signanini.(a disp. Ceci, Lombardi, Lorenzani)All. Bambini/Velazquez

Mulazzo : Ferrari, Belli, Franchini, Cham, Bianchi, Ribolla, Castellotti E., Uberti, Ferrara, Baciu, Baldassini( Della Bartolomea, Boggi, Tamagna, Castellotti A.,Luppi, Greco, Vannini)All. Givannacci

Arbitro : Benedetti di Carrara

Note : Al 75’ espulso Mazzoni(Rs)





San Vitale Candia-Academy M.M. 3-0

San Vitale Candia : Lupetti,Gallia, Deda, Tragni,Poli, Ricci, Donadel, Sarno, Bongiorni N., Contadini, Bongiorni D.( Tonarelli, Fazzi,Di Benedetti, Berti, Monti, Damiano,Carlesi).

Academy M.M. Belloni, Orlacchio, Giorgieri,Della Piana, Manfredi, Sagramoni, Antompaoli, Borghini, Masini, Bertonelli, Mengaroni(Imelli, Lorenzetti, Ledda, Lenzetti,Coppa,Vignali)All. Montaresi

Arbitro : Bombarda di Carrara

Marcatori : 55’ Donadel, 60’ Contadini, 85’ Sagramoni(aut.)



Versilia-Palleronese 2-1

Versilia : Riccioli, Tonetti, Giorgi, Salvatori,Rossi, Tedeschi, Moschetti, Antonucci, Bascherini, Dini, Frediani(Nicoletti, Altemura, Santini, Maremmani, Mazzei)All. Maganzi

Palleronese :Madonna , Leka R.,Bellacci, Seidi, Maraffetti, Sisti, Diouf, Mastrini, Leka L.,Moisè, Amendola ( Massour, Franchetti, Sartini, Montani, Guza)All. Preti

Arbitro : Cagnoli di Viareggio

Marcatori : 20’ Moisè, 21’ Frediani, 72’ Frediani



Vallizeri-Tirrenia Marina 2-1

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Essahraoui Imad, Chiesa, Coppola, Zuccarelli, Giannotti, Drago, Essahraoui Jamal, Manganelli, Fontana( Castellotti, Pelliccia, Conti, Ferrari, Gueye, Scudellari, Lastrucci, Ricci, Tonelli) All. Centofanti

Tirrenia Marina : De Nardi, Cappè, Zavaglia,Tarantino,Del Freo, Lucchi, Lofrese, Neri, Giorgieri, Kumanaku,Morelli( Viviani Giusti N.) All. Giusti D.

Arbitro : Baranga di Carrara

Marcatori : 45’ Giorgieri, 79’ Gueye, 89’ Coppola