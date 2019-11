Terza Toscana, nessun vincitore nei due anticipi

Massa Carrara - I due anticipi del venerdi sono terminati senza vincitori, pareggi con gol al “Bottero” di Villafranca e al “Del Freo” di Montignoso. Spicca senza dubbio la grande rimonta dell’Academy di mister Riccardo Montaresi sotto di tre reti dopo un’ora di gioco, tre

giocatori della panchina degli ospiti entrano nella ripresa e annullano l’eccezionale poker di gol firmati da Davide Trevisan. Il penalty del neo entrato Masini accorciava le distanze dando inizio alla clamorosa rimonta, poco dopo l’altro subentrato Antompaoli riapriva il match con un guizzo del “suo” repertorio , passata l’ultima mezzora di gioco il terzo entrato Santis rimette in parità il rocambolesco confronto. Allo scadere Trevisan riportava avanti i compagni mettendo a referto il quarto sigillo personale della serata, nel recupero Masini mette dentro il gol del clamoroso pareggio firmando una preziosa doppietta evitando la sconfitta. Per i giallo neri di Fabio Bellotti, è riuscito in parte il riscatto della sconfitta di Fosdinovo, sotto accusa ancora il reparto difensivo, sono 24 i gol subiti dalle “vespe” nelle sette giornate disputate, quanto prima necessita un riassetto . Il secondo anticipo ha visto la mancata vittoria della Palleronese di mister Massimo Preti, agevolato dalla superiorità numerica allo scadere del primo tempo, per il rosso a Tenerini, il team di Enrico Mori sblocca il risultato con Manfredi, vantaggio che viene ripreso dal tap in di Moisè. Nella ripresa sono i lunigianesi ha ribaltare il risultato più volte, ci riesce con il ritrovato Oligeri, nel finale Rocca dagli undici metri riequilibra il match. Nella giornata regolare arrivano i risultati che non ti aspetti, le due sfide annunciate hanno riservato non poche sorprese, delle tre capoliste ne rimane solo una al comando, è lo Spartak Apuane di mister Paolino Ulivi all’ottavo risultato utile. I bianco rossi passano sul campo del San Vitale Candia con un pesante poker di reti, nelle prime battute il doppio vantaggio di Bianchi e Magnani “congelano” la sfida, prima dell’intervallo Bongiorni Nicolò ha il penalty per riaprire il match, la mira del bianco azzurro non è precisa De Vita ribatte, nel ribaltamento di fronte il tiro dell’esperto Turba viene deviato in porta da Finelli per il terzo gol. Nel secondo tempo dopo le rituali sostituzioni non ci sono note da segnalare, ancora diverse opportunità per arrotondare il risultato da parte degli ospiti che arriva allo scadere con il subentrato Bertaccini, tre punti che consolidano il primato del sorprendente Spartak.

Le sorprese del pomeriggio arrivano dall’altra lunigiana in quel di Tolaro dove l’ex capolista Vallizeri cade in casa sotto i colpi di una concreta Mtg. Seravezzina, dopo un primo tempo a reti inviolate l’atteso match si sblocca nella seconda parte della ripresa con l’uno-due ospite Berti e del solito Federico Tarabella chje porta a dieci il bottino stagionale. L’altra sorpresa è giunta dalla “Renella” di Montignoso dove il Cerreto rallenta la corsa per la seconda volta consecutiva, i blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni avanti con i sigilli di Del Giudice e del rientrante Tommy Balloni nel primo tempo si fanno raggiungere da un “quadrato” e mai domo Mulazzo con i punti di Bianchi e Castellotti Emanuele nella seconda parte della ripresa. Infine le uniche due vittorie interne della giornata sono state quella dei Rangers Soliera sul Versilia e quella dell’Azzurra sulla Tirrenia Marina. I lunigianesi della coppia Bambini-Velazquez rimandano battuto il Versilia calcio on il classico risultato all’inglese, un gol per tempo firmati da Signanini e dal rientrante Contarino. Mentre i versiliesi di mister Emiliano Bertelloni rifilano cinque gol al fanalino del girone Tirrenia Marina, match subito in discesa con la doppietta di Coluccini, seguita dai compagni Chioni,Venturini e Ricci, per gli ospiti a segno il solito Braian Kumanaku.



Risultati 8^a giornata :

Azzurra-Tirrenia Marina 5-1

Cerreto-Mulazzo 2-2

Fc.Montignoso-Palleronese 2-2

Rangers Soliera-Versilia 2-0

San Vitale Candia-Spartak Apuane 0-4

Vallizeri-Mtg.Seravezzina 0-2

Villafranchese-Academy M.M. 4-4

Ha riposato : Fosdinovo



Classifica : Spartak Apuane 18, Mtg.Seravezzina 17, Cerreto 16, Vallizeri 15, Mulazzo 12, San Vitale Candia 12, Azzurra 9, Academy Massa Montignoso 9, Rangers Soliera 9, Palleronese 8, Fc.Montignoso 8, Fosdinovo 5, Villafranchese 5,Versilia 4, Tirrenia Marina 4.



Prossimo turno (23/11/2019):

Academy M.M.-Fosdinovo, Mtg.Seravezzina-San Vitale Candia, Mulazzo-Vallizeri, Palleronese-Cerreto, Spartak Apuane-Azzurra, Tirrenia Marina-Villafranchese, Versilia-Mtg.Seravezzina, Riposa : Rangers Soliera



Tabellini :



F.c. Montignoso-Palleronese 2-2

Fc.Montignoso: De Maria, Bellè, Nicoletti, Menchini, Tognocchi, Manfredi(58’ Vita), Rustighi(78’ Rustighi), Baldini(83’ Cinquini), Rocca, Borsalino(70’ Antonioli),Tenerini( Aldovardi, Ricci, Batti, Tonarelli)All. Mori

Palleronese : Madonna, Diouf, Bellacci, Mastrini, Leka Robert, Sisti, Amendola, Maraffetti, Leka Lucian, Moisè, Oligeri( De Francesco, Massour, Franchetti, Montani) All. Preti

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 24’Manfredi, 28’ Moisè, 68’ Oligeri, 72’ Rocca(rig.)

Note : al 40’ espulso Tenerini (Fc.), 67’ allontanato l’allenatore Mori(Fc.), 87’ allenatore Preti(P)





Villafranchese-Academy M.M. 4-4

Villafranchese : Negrari, Caroli, Mariani, Caldi, Mandaliti V., Giubbani, Chelotti ,Giacopinelli, Bregasi, Trevisan, Ginesi( Varoli, Cervara, Venuti, Mandaliti M.,Pucci, Bartolini, Botti, Gabrielli Thomas, Gabrielli Nicola)All. Bellotti

Academy M.M. : Belloni, Orlacchio, Giorgieri, Coppa, Ledda, Manfredi, Pitanti, Borghini, Mengaroni, Bertonelli, Sorrentino( Della Pina, Antompaoli, De Santis, Sagramoni, Masini)All. Montaresi

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : 15’ Trevisan, 27’ Trevisan, 17’ st.Trevisan, 20’ st. Masini(rig.), 24’ st. Antompaoli, 36’ st. De Santis, 40’ st. Trevisan, 90+2’ Masini



Azzurra-Tirrenia Marina 5-1

Azzurra: Tonarelli, Pardini, Viacava, Biancalani, Quadrelli, Bigini,Venturini, Bresciani, Ricci, Chioni,Coluccini( Bertoneri, Mandoli, Pelliccia, Rebughini, Tognocchi)All. Bertelloni E.

Tirrenia Marina : Viviani, Del Freo,Giusti, Lofrese, Lucchesi,Tarantino, Morelli, Vita, Giorgieri, Kumanaku, Lucchi(De Nardi, Dell’Amico, Neri,Ravenna, Grande, Mamone) All. Giusti

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 30’ Coluccini, 41’ Coluccini, 46’ Chioni, 53’ Venturini, 70’ Ricci, 82’ Kumanaku,



Cerreto-Mulazzo 2-2

Cerreto : Farina, Bgaldini, Lenzetti, Francini, Del Giudice, Baldi, Raffaelli, Albano, Aliboni, Conti, Manfredi( Rebellino, Spallanzani, Delle Pina, Grossi, Balloni, Rubino, Gassani)All. Bertelloni P.

Mulazzo : Della Bartolomea, Vannini, Belli, Baldassini, Franchini, Castellotti E.,Cham, Baciu, Uberti, Ferrara (Ferrari, Ribolla, Tamagna, Luccini, Bregasi, Gussoni, Castellotti A.,Luppi)All. Giovannacci

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 14’ Del Giudice, 27’ Balloni, 67’Bianchi, 81’ Castellotti



Rangers Soliera-Versilia 2-0

Rangers Soliera: Ceci,Argenti M.(73’ Argenti D.), Maraglia,Goeders,Mandorlini(91’ Lombardi), Cosci, Van Asselt, Moscatelli, Mazzoni,(88’ Elisei),Signaninin(68’ Mattellini),Contarino(85’ Lorenzoni)All. Velazquez/Bambini

Versilia : Riccioli, Altemuar(82’ Barattini9,Antonucci(73’ Maremmani), Giorgi, Salvatori, Mazzei, Mattei, Tedeschi(67’ Celi), Frediani(90’ Santini), Dini, Bascheruini (65’ Bazzichi)( a disp. Rossi)All. Maganzi

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 30’ Signanini, 65’ Contarino



San Vitale Candia-Spartak Apuane 0-4

San Vitale Candia : Lupetti, Gallia(60’ Di Benedetti), Deda, Donadel(69’ De melo), Finelli, Poli, Monti(55’ Bongiorni D.), Sarno, Bongiorni N. Contadini, Berti(55’ Tragni)( Tonarelli, Ricci, Fazzi, Del Mancino, Carlesi) All. Lupatelli

Spartak Apuane : De Vita,Bianchi, Bernacca(46’ Gianardi), Alibani, Marino,Ulivi T.,Marchini, Guadagni(71’Bertaccini),Magnani(79’ Sow),Turba(46’ Baldini), Gavarini(Lenzi, Baldoni, Galizia, Santini,Tonlazzerini, Baldini)All. Ulivi P.

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 10’ Magnani, 15’ Bianchi, 31’ Turba, 90’ Bertaccini

Note : al 30’ Bongiorni N. si fa parare il calcio di rigore



Vallizeri-Mtg.Seravezzina 0-2

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Ricci, Chiesa, Coppola, Essahraoui Imad, Giannotti, Zuccarelli,Gueye,Manganelli,Toninelli(Armanetti, Lastrucci, Fontana, Castellotti, Essahraoui Jamal) All. Centofanti

Mtg.Seravezzina : Bertoni, Lucchesi G., Bacci, Fiaschi, Tovani, Mattei, Sacchelli, Pellegrini,Berti,Tarabella F.,Lucchesi D.( Cagnoni, Landi, Moscatelli, Pellizzarri, Marrai Marco , Marrai Michle, Salvatori) All. Paolini

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 34’ st. Berti, 41’ st.Tarabella F.