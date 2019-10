Terza Toscana, la capolista Vallizeri cade con l'Academy

Massa Carrara - Sono arrivati i primi scossoni al vertice della classifica dell’appassionante campio nato di terza categoria, nei scoppiettanti anticipi si registra la prima sconfitta dell’ex capolista Vallizeri sul campo dell’Academy Montignoso, nell’altro anticipo cade in casa la Villafranchese sotto i gol dell’Azzurra che bagna il torneo con i primi tre punti della stagione. La rincorsa alla vetta del Cerreto si concretizza sul campo della Tirrenia Marina, successo esterno e primo posto solitario. Vincono tutte e tre le immediate inseguitrici, lo Spartak sul Fc. Montignoso, il Mulazzo e la Mtg.Seravezzina rispettivamente contro il Versilia e Rangers Soliera, infine oltre il Cerreto vince fuori casa il san Vitale Candia sul campo del Fosdinovo.

Come abbiamo anticipato la copertina della quinta giornata è tutta per l’Academy e Cerreto, il team di mister Riccardo Montaresi infligge il primo stop ai valligiani del collega Fabiano Centofanti sceso al “Del Freo” privo di alcune pedine chiave come il centrale difensivo David Coppola e il bomber della squadra Alessandro Giannotti. Il tema dell’atteso confrontoi vede i locali a fare la partita con gli ospiti a sfruttare le veloci ripartenze. Dopo quindici minuti Gueye Pape finalizza al meglio un retropassaggio dei locali portando avanti i compagni, la reazione dell’Academy è una girata di Masini entro l’area che l’attento Brunotti svetta in angolo. Prima della mezzora è ancora Gueye ancora solo davanti al portiere a sprecare l’occasione tirando clamorosamente a lato, gol mangiato dice la “bibbia” del calcio, gol subito Masini risolve una mischia pareggiando l’intensa contesa. Prima del riposo Antonpaoli è lesto a ribattere una corta respinta di Brunotti per piazzare il gol del vantaggio. Nel secondo tempo i lunigianesi dopo gli innesti di Zuccarelli e l’esperto Fontana vivacizzano le operazioni d’attacco, risulteranno senza esito tutti i tentativi dei valligiani, punizione di Zuccarelli, diagonale di Fontata e occasione di Gueye, mentre i locali escono dal guscio allo scadere e trovano il terzo gol dagli undici metri con il subentrato Mengaroni, massima punizione trasformata per fallo su Masini che chiudeva definitivamente il match. In contemporanea al Bottero di Villafranca i versiliesi di mister Emiliano Bertelloni conquistavano i primi tre punti del campionato con una convincente prova sui giallo neri reduci dalla vittoria esterna di San Vitale, con due gol per tempo (in evidenza doppietta di Coluccini)l’Azzurra chiude la pratica Villafranchese, successo che permette ai versiliesi di lasciare l’ultimo posto della classifica. Nel sabato regolare i blu cerchiati di Paolo Bertelloni non si facevano sfuggire la ghiotta occasione di scavalcare il Vallizeri, sul Campo della Tirrenia Marina la coppia del gol Balloni-Conti colpiva nuovamente trascinando il club del presidente Andrea Del Freo alla seconda vittoria consecutiva e primato solitario. Dietro la coppia di fuga avanza lo Spartak Apuane di Paolo Ulivi che allo scadere del combattuto match di Via Casola ha ragione di un rimaneggiatissimo Fc.Montignoso con gol partita nella mitica “zona Cesarini” di Baba Sow, tre punti che permettono ai bianco rossi di rimanere in scia delle prime e consolidare per il momento il posto play off. Alle spalle delle prime tiene il passo la Mtg. Seravezzia che rifila una cinquina ai lunigianesi dei Rangers Soliera, match-winner di Minazzana il rientrante bomber giallo nero Federico Tarabella che porta il personale bottino a sette centri stagionali. Si ripete il Mulazzo di mister Fabio Giovannacci dopo Pallerone i rosso blu rimandano battuto il Versilia con la preziosa doppietta dell’ex Filvilla Leonardo Ferrara, vittoria che inserisce Cham & soci nella griglia dei play off, esito che evidenzia il buono stato di forma della squadra dove inizia a prendere una seria confidenza con il girone. Infine ottimo riscatto dei massesi del San Vitale, lo stop interno di sette giorni fa è stato ampiamente “ripagato” dai due Bongiorni sul campo del Fosdinovo fresco semifinalista della coppa provinciale. Al vantaggio(colpo di tacco) di Diego, dopo il momentaneo pareggio dei “castellani” di Cantoni, nel finale rispondeva Nicolò di testa su assist di Berti firmando la rimonta e vittoria dell’intensa sfida.



Risultati 5^a giornata :

Academy M.M.-Vallizeri 3-1

Villafranchese-Azzurra 0-4

Fosdinovo-San Vitale Candia 1-2

Mtg.Seravezzina-Rangers Soliera 5-0

Mulazzo-Versilia 2-1

Spartak Apuane-F.c.Montignoso 1-0

Tirrenia Marina-Cerreto 1-3

Ha riposato: Palleronese



Classifica :

Cerreto 13,Vallizeri 12, Spartak Apuane 11, Mtg. Seravezzina 10, Mulazzo 7, Fc.Montignoso 6, Academy Massa Montignoso 6, San Vitale Candia 6, Rangers Soliera 5, Palleronese 4,Tirrenia Marina 4,Villafranchese 4, Azzurra 3, Fosdinovo 2, Versilia 2.



Prossimo turno (sabato 2/11/2019):

Azzurra-Fosdinovo, Cerreto-Spartak Apuane, Fc.Montignoso-Mtg.Seravezzina, Rangers Soliera-Mulazzo,San Vitale Candia-Academy M.M., Vallizeri-Tirrenia Marina, Versilia-Palleronese, Riposa : Villafranchese



Tabellini :

Academy M.Montignoso-Vallizeri 3-1

Academy M.M.: Imelli, Orlacchio(67’ Ledda), Giorgieri, Coppa(59’ Sorrentino), Manfredi, Sagramoni, De Santis, Borghini, Masini(84’ Mengaroni),Bertonelli, Antompaoli(79’ Della Pina) (a disp. Belloni) All. Montaresi

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Ricci, Lastrucci(59’ Fontana),Chiesa, Essahraoui Imad(46’ Zuccarelli), Essahraoui Jamal, Drago, Gueye, Manganelli, Toninelli(a disp. Fiorini, Bertoni, Scudellari)All. Centofanti

Arbitro: Verona di Viareggio

Marcatori :15’ Gueye, 27’ Masini, 39’ Antompaoli, 86’ Mengaroni(rig.)



Villafranchese-Azzurra 0-4

Villafranchese: Varoli, Cervara, Antoniotti, Caroli R.,Venuti, Chelotti F.,Caroli L., Trevisan, Bregasi, Poletti, Trapani(Bartolini, Botti, Gabrielli N., Gabrielli T.,Mandaliti, Mairnai, Petriccioli)All. Albareni

Azzurra :Tonarelli,Pardini, Tognocchi, Biancalani, Quadrelli, Bigini, Mosti, Bresciani, Ricci, Chioni, Coluccini(Bertoneri,Viacava, Mandoli, Michetti,Pelliccia) All. Bertelloni E.

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori :11’ Coluccini, 23’ Quadrelli, 73’ Mosti, 76’ Coluccini



Fosdinovo-San Vitale Candia 1-2

Fosdinovo : Morotti C., Della Valle, Stelitano, Aquaro, Bugliani, Di Benedetto(Morotti M.),Cafa Luigi(Bartoletti), Donazza(Nouhass), Della Croce, Cantoni, Fusani (Corsini,Isoppo, Baldoni)All. Baldoni M.

San Vitale C. : Lupetti,Gallia(55’ Benedetti), Deda, Tragni(80’ De Melo), Finelli(80’ Ricci) , Poli, Donadel, Sarno, Bongiorni N., Contadini, Bongiorni D.( Tonarelli, Monti, Damiano,Berti,Carlesi).

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 41’ Bongiorni D., 50’ Cantoni, 75’ Bongiorni N.



Mtg.Seravezzina-Rangers Soliera 5-0

Mtg.Seravezzina : Bertoni, Lucchesi G., Bacco, Tovani, Fiaschi(76’ Marrari), Mattei, Tarabella A.(81’ Cagnoni), Giannechini, Berti,Tarabella F., Lucchesi D.(61’ Moscardini)(a disp. Luisi, Balderi, Bazzichi) All. Paolini

Rangers Soliera : Ceci, Cosci, Rossi74’ Serafini), Goeders, Argenti M.,Van Hasselt(66’ Ferrari), Micheli,Moscatelli(73’ Lombardi), Lorenzani(51’ Maraglia), Mazzoni, Signanini (a disp. Fornesi, Elisei, Mattellini) All. Bambini/Velazquez

Arbitro : Lorenzi di Viareggio

Marcatori : 17’ Tarabella F., 32’ Tarabella A., 61’ Tarabella F., 66’ Tarabella F., 87’ Moscardini,



Spartak Apuane-Fc. Montignoso 1-0

Spartak Apuane : De Vita, Galizia, Bernacca, Guadagni, Marino, Ulivi T.,Bianchi, Marchini, Magnani,Turba, Baldini( Cervetti, Canciello, Alibami, Santini, Bertacchini, Sow, Tassinari, Tonlazzerini)All. Ulivi P.

Fc. Montignoso : Di Maria, Bellè, Menchini, Giorgini, Aldovardi, Pucci,Vita, Antonini, Rocca, Mancini, Borsalino( Filigheddu,Tenerini, Batti, Martines)All. Mori

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 90’ +2’ Sow



Tirrenia Marina-Cerreto 1-3

Tirrenia Marina :Viviani,Lucchesi,Tarantino,Fialdini,Del Freo, Lofrese, Lucchi,Vita, Morelli, Kumanaku, Manfredi All. Giusti

Cerreto : Rebellino,Baldini, Gabrielli, Grossi, Spallanzani, Poli(60’ Lenzetti), Rubino, Gassani(30’ Albano), Balloni, Conti(65’ Francini) Aliboni(a disp. Farina, Del Giudice, Raffaelli,) All. Bertelloni

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : Balloni, Rubino, Conti, Kumanaku(rig.)



Mulazzo-Versilia 2-1

Mulazzo : Della Bartolomea, Belli, Boggi, Franchini, Ribolla, Castellotti A.,Cham, Uberti, Bregasi, Ferrara(78’ Tamagna), Castellotti(89’ Gussoni) All. Giovannacci

Versilia : Riccioli, Rossi(47’ Salvatori), Bazzichi(63’ Giorgi),Tonetti(77’ Celi), Tedeschi, Mattei, Antonucci, Mazzei, Frediani(89’ Santini), Dini(80’ Maremmani), Bascherini:All. Maganzi

Arbitro : Bragoni di Carrara

Marcatori : 15’ Ferrara, 35’ Ferrara, 59’ Bascherini

Note : Espulsi Mattei e Tedeschi poer il Versilia