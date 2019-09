Terza Toscana, la Coppa parte con i successi di Cerreto, Tirrenia Marina e Mulazzo

Massa Carrara - La prima giornata del primo turno della coppa provinciale riservata alle formazioni del campionato di terza categoria valevole per il X° Memorial “Marco Orlandi” ha visto i successi delle squadre che giocavano in casa Cerreto,Tirrenia-Marina, Fosdinovo e Mulazzo

La “corazzata” Cerreto inizia con una vittoria la sua stagione ufficiale, anche se si tratta della coppa provinciale di categoria, i blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni passano in vantaggio con Conti tiro da fuori deviato dalla schiena di Gallia che spiazza Lupetti. La reazione del San Vitale è con Monti che manca l’aggancio davanti al portiere, sugli sviluppi di un corner di Zampolini viene atterrato Contadini dal portiere ma l’arbitro coperto non vede il fallo. Nella ripresa il team di Bertelloni fa girare di più la palla, segna il gol del raddoppio con Manfredi dopo un rimpallo in area, allo scadere Balloni chiude il match procurandosi e realizzando il tiro dagli undici metri. La squadra del presidente Andrea Del Freo è apparsa più avanti con la preparazione con un organico più completo e ben attrezzato, per gli ospiti le assenze dell’esperto difensore Fazzi e Bongiorni nel corso della gara si sono fatte sentire. Successo di misura per la nuova Tirrenia-Marina che rimanda battuto il nuovo F.c. Montignoso 2019 di mister Enrico Mori alla prima gara ufficiale della stagione, dopo venti minuti di gioco Manfredi “Jason” sblocca il risultato a favore dei locali, passata da poco la mezzora Mancini ristabilisce la parità con il gol del momentaneo uno a uno. Nella ripresa si fa sentire il fattore dell’uomo in più, il neo entrato Giorgeri sigla nel finale il gol che da la vittoria al team di mister Giusti, prima soddisfazione per i colori del club presieduto da Daniele Tarantino. Sei reti, invece nel confronto del “Don Rodrigo” tra i castellani di mister Matteo Baldoni e la Palleronese salita a Fosdinovo ridotta all’osso come organico. Nei granata alla lunga sono pesate le assenze di Oligeri, Bellacci, Marafetti e Leka R.e Diallo , gli ospiti in vantaggio per due volte nel secondo tempo non riescono ad arginare la pressione dei fosdinovesi, cadono sotto i colpi di Fusani(doppietta) e i punti decisivi dei subentrati Cantoni e Donazza, per i granata di mister Masimo Preti le reti sono state firmate dal solito Moisè e Amendola. Infine nell’inedityo derby di Groppoli tra il Mulazzo e il Vallizeri gara giocata domenica pomeriggio ha visto il successo del team di mister Giovannacci sui “cugini” del Vallizeri. Dopo un primo tempo senza reti il match si vivacizza nella ripresa, vantaggio nei primi minuti dei rosso blu con il veloce Baciu di pallonetto, pareggia quasi alla mezzora il subentrato Castellotti Alessandro ancora con un delizioso pallonetto, nel finale accorcia un altro neo entrato Fontana su calcio di punizione, il risultato non cambierà fino al triplice fischio.

La coppa provinciale per la seconda giornata del primo turno eliminatorio riprenderà mercoledi 1 ottobre prossimo.



Risultati :

Mulazzo-Vallizeri 2-1

Ha riposato Villafranchese



Fosdinovo-Palleronese 4-2

Ha riposato Rangers Soliera



Tirrenia Marina-Montignoso 2019 2-1

Ha riposato : Spartak Apuane



Cerreto-San Vitale Candia 3-0

Ha riposato Academy Massa Montignoso



Tabellini :



Fosdinovo-Palleronese 4-2

Fosdinovo :Zeni, Tenerani, Nouhass, Morotti M., Bugliani, Aquaro, Cafa, Di Benedetto, Stelitano, Giuliani, Fusani (Morotti A.,Castelli, Donazza, Bartoletti, Baldoni, Cafa, Cantoni) All. Baldoni M.

Palleronese : Madonna, Diouf, Franchetti, Seidi, Mastrini, Sisti, Sartini(88’ Massour) Amendola, Guza, Moisè, Leka L. ( a disp.Zanardi ) All. Preti

Arbitro : Cosentino di Carrara

Marcatori : 16’ Moisè, 33’ Fusani, 58’ Amendola, 64’ Fusani, 70’ Cantoni,79 Donazza



Tirrenia Marina-Montignoso 2019 2-1

Tirrenia Marina : De Nardi, Savino, Tarantino,Lucchesi, Lofrese, Biagini, Lucchi, Zavaglia,Morelli, Kumanaku, Manfredi (Colle, Gaina, Dell’Amico, Tongiani,Neri,Giusti,El Bannaoui, Giorgieri) All. Giusti

Montignoso 2019 : Di Maria, Belle. Nicoletti, Tonarelli, Giorgini, Manfredi,Vita, Baldini, Rocca, Tognocchi, Mancini.All. Mori

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori :23’ Manfredi, 35’ Mancini, 77’ Giorgieri

Note : Espulso Tognocchi del Montignoso al 30’ pt.



Cerreto-San Vitale Candia 3 - 0

Cerreto : Rebellino, Baldini, Gabrielli(60’Poli), Gassani(50’ Grossi),Rubino, ,Albano (75’ Del Giudice)Raffaelli(67’Lenzetti) Manfredi, Aliboni, Conti, Balloni (a disp. Farina, Baldi, Baccei,Spallanzani) All. Bertelloni

San Vitale Candia : Lupetti, Gallia, Deda, Sarno, Finelli, Poli, Monti, Donadel, Bongiorni, Contadini, Zampolini(a disp.Tonarelli, De Benedetti, Tragni, De Melo, Carlesi, Lorieri, Damiano)All. Lampitelli

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 25’ Manfredi, 61’ Raffaelli, 81’ Balloni(rig.)



Mulazzo-Vallizeri 2-1

Mulazzo : Della Bartolomea, Vannini(71’ Castellotti Alessandro),Belli, Bianchi, Luccini, Bergamaschi, Uberti(71’ Ribolla),Cham, Castellotti Emanuele(90’ Ferrara), Baldassini, Baciu.All. Giovannacci

Vallizeri : Brunotti,Kadiu, Ricci(66’ Zuccarelli),Armanetti(43’ Es Sahraoui Jamal),Coppola,Es Sahraoui Imad, Giannotti,Drago,Guye(64’ Fontana), Mamganelli, Toninnelli.All. Centofanti

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 50’ Baciu, 73’ Castellotti A., 82’ Fontana

Note : espulso Kadiu(Vz.) per doppia ammonizione