Terza Toscana, l'Attuoni Avenza accede alla finale Play - Off

La formazione di Augusto Secchiari si impone sul Barbarasco che crolla nella ripresa

Avenza Carrara - La semifinale play off del campionato terza categoria ha rispettato le attese, dopo una combattutissima sfida hanno la meglio gli avenzini che dopo aver pareggiato i conti nel finale si aggiudicano il match che vale la finale. Le due compagini ottime protagoniste alle spalle del San Vitale Candia hanno terminato il loro cammino nell’avvincente campionato al terzo posto la Polisportiva Attuoni e quarta a due lunghezze i granata del Barbarasco. Il confronto contro i lunigianesi che schierano il bomber Oligeri e il difensore Maloni assenti nell’ultima gara di campionato, inizia a grandi ritmi, dopo pochi minuti Menconi di testa metteva dentro sotto misura ma il gol veniva annullata per fuorigioco. Passa solo un minuto l’Attuoni orfana del fantasista Giorgio da Pozzo passa con un diagonale di Brugioni che sfrutta al meglio un guizzo di Dughetti. I lunigianesi escono dal guscio e prima del quarto d’ora arrivano al pareggio con Yanchuk che sugli sviluppi di un rigore fallito da Oligeri ribatte in rete di testa. La reazione al gol ospite degli avenzini è nelle due palle gol di Esposito di testa e di Brugioni senza esito, allo scadere della prima frazione i lunigianesi si riportano avanti con il bomber Andrea Oligeri che ribatte in rete una corta respinta di Volpi su gran tiro dalla distanza di Giromini, il tempo si chiude con le proteste dei locali per un presunto fuori gioco dell’attaccante granata. Nella ripresa i locali presentano forze fresche sia in difesa che in avanti e macinano gioco costringendo il team di mister Giorgi alla difesa del prezioso vantaggio, dopo venti minuti altra occasione di Dughetti che spreca il gol del pareggio. Passata da poco la mezzora Brugioni in mischia rimette in equilibrio il match, mettendo a referto la personale doppietta, risultato che accontenterebbe l’Attuoni in virtù della miglior classifica, nei minuti finali Eposito”Lapo” mette la firma del sorpasso che sancisce la meritata vittoria consegnando ai compagni il biglietto per la finalissima contro il San Vitale Candia. Il prossimo epilogo quello che chiude la stagione è ancora da stabilire, data campo e orario, dove i rappresentanti delle due società si ritroveranno lunedi sera(ore 18:00) presso la Delegazione Provinciale della Figc in via Campo D’Appio per programmare la finalissima.



Tabellino



Attuoni-Barbarasco 3-2

Marcatori : 7’ Brugioni, 13’ Yanchuk, 79’ Brugioni, 86’ Esposito



Attuoni : Volpi, Corsi(46’ Bernacca), Menconi, Dell’Amico(46’ Borghetti) , Pappagallo, Secchiari M.,Esposito, Musetti(62’ Ussi), Pierami(55’ Lucetti), Dughetti, Brugioni (a disp. Bordigoni, Ambrosi, Francini, Ceccarelli, Pollina) All. Secchiari A.

Barbarasco : Cavalier Doro, Lunini, Puppi, Trippa, Maloni, Bondi, Gerali Paolo, Gerali Manuel,Yanchuk(75’ Bertoli),Giromini,Oligeri(a dsip. Casciari,Chiocca, Ture, Carlotti, Magnanini,Varanini)All. Giorgi



Arbitro : Particelli (ass.ti Pinelli, Andreani) di Carrara