Terza Toscana, l'Academy si conferma "ammazza - grandi"

Massa Carrara - La prima giornata del nuovo anno ha riservato alcune sorprese nella 14^a giornata, corposo il bottino di reti segnate ben 31 in totale delle quali dieci nella sfida di Tolaro tra il Vallizeri e Cerreto, il numero potrebbe salire dopo il posticipo di lunedi tra la Tirrenia Marina e la capolista Mtg. Seravezzina. Il penultimo turno del girone di andata era iniziato con il successo con il minimo scarto dell’Academy Massa Montignoso che frena le velleità dei lunigianesi del Mulazzo scesi al Del Freo con differenti intenzioni. La reazione e il riscatto dopo due scivoloni consecutivi è stata premiata con una prestazione di carattere. Il vantaggio è una veronica di De Santis che mette la palla nell’angolo alto, vantaggio legittimato dalla due occasioni di Coppa la prima con un tiro da fuori la seconda di testa su angolo. Nella ripresa Antompaloli & soci non hanno sofferto più di tanto la spinta dei lunigianesi apparsi imprecisi, i locali agivano solo con sporadiche ripartenze. Successo che proietta il club di Montignoso a quattro lunghezze dai play off, per i mulazzesi invece una frenata non programmata. Nel pomeriggio del sabato regolare fuochi d‘artificio nella valle di Zeri, il risultato dice tutto, l’emozionante big match di “Tolaro” alla fine non ha visto nessun vincitore, i blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni nella prima parte hanno dovuto sempre rincorrere il risultato, in vantaggio ad inizio ripresa venivano risorpassati per poi chiudere nuovamente la contesa con il clamoroso 5-5. Da segnalare le due doppiette del nuovo “valligiano” Cristian Borghetti e quella di Tommy Balloni. I valligiani di mister Matteo Della Bartolomea saranno di nuovo in campo mercoledi prossimo per il primo recupero della 12^a giornata ospiteranno i cugini dei Rangers Soliera per l’inedito derby, test casalingo in ottica di avvicinamento al terzo posto della classifica. Porta a sette risultati utili l’Azzurra, conquista la terza vittoria consecutiva rimandando battuti i lunigianesi dei Rangers Soliera, con il risultato messo al sicuro nella prima frazione di gioco, i punti sono stati di Coluccini in apetura, seguiti dai sigilli di Bigini e prima dell’intervallo da Venturini. Tre punti che permettono al club del presidente Andrea Ristori di agganciare al quarto posto il Vallizeri. Tornano alla vittoria il San Vitale Candia, e le due lunigianesi Palleronese e Villafranchese, i massesi si aggiudicano il derby in rimonta contro l’Fc.Montignoso,i subentrati De Melo e Batti nel finale ribaltano il risultato, successo che poietta Contanini & soci in odor di play off appaiati i quinta fila con l’Academy M.M.. Riassaporano i tre punti dopo quattro sconfitte consecutive i granata della Palleronese, unica vittoria esterna della giornata espugnano il comunale di Fosdinovo con una convincente prova, avanti di tre gol dove è tornato al gol il bomber Andrea Oligeri soffrono nel finale il forcing del team di Matteo Baldoni con la doppietta di Alessandro Fusani. Il club di mister Massimo Preti scenderà nuovamente in campo a metà settimana per il secondo recupero nell’atteso derby interno contro i cugini della Villafranchese. A riguardo dei giallo neri del tecnico Fabio Bellotti iniziano il nuovo anno con una bella vittoria tra le proprie mura, successo che mancava da quattro giornate, tra due giorni le “vespe” saranno di scena al “Lombardi” di Pallerone per il recupero, gara in prospettiva risalire la corrente quanto prima per posizioni più tranquille.



Risultati 14^a giornata:

Azzurra-Rangers Soliera 3-0

Fosdinovo-Palleronese 2-3

Academy M.M.-Mulazzo 1-0

San Vitale Candia-Fc.Montignoso 4-2

Vallizeri-Cerreto 5-5

Villafranchese-Versilia 4-2

Lunedi 6/1/2020 posticipo

Tirrenia Marina-Mtg.Seravezzina (“Raffi” ore 19,°°, Roberto Cosentini di Carrara)

Ha riposato : Spartak Apuane



Classifica : Spartak Apuane 29, Mtg. Seravezzina 29,Cerreto 27, Mulazzo 25, Vallizeri 23, Azzurra 23, Academy Massa Montignoso 19, San Vitale Candia 19, Fc.Montignoso 14, Villafranchese 11, Palleronese 11,Rangers Solierea 10,Versilia Calcio 9, Tirrenia Marina 8, Fosdinovo 5.



Prossimo turno ( 11/1/2020): Cerreto-San Vitale Candia, Mtg.Seravezzina-Spartak Apuane, Fc.Montignoso-Azzurra, Mulazzo-Tirrenia Marina,Palleronese-Academy M.M.,Rangers Soliera-Villafranchese, Versilia-Fosdinovo,Riposa : Vallizeri



Tabellini :

Academy M.M.-Mulazzo 1-0

Academy M.M. : Imelli, Ledda(Giorgieri), Lorenzetti, Coppa, Mamnfredi, Marchi(Pucci), Della Pina(Orlacchio), Borghini, Mengaroni(Masini),De Santis, Antompaoli.(a disp. Lenzetti)All.Montaresi

Mulazzo : Ferrari, Belli, Bergamaschi,Luppi, Bianchi, Franchini, Baldassini, Luccini, Baciu,Uberti, Gussoni(Tamagna, Del Rio, Ribolla, Vannini, Bregasi)All. Giovannacci

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 23’ De Santis



Azzurra-Rangers Soliera 3-0

Azzurra : Tonarelli, Viacava,Pardini, Gabrielli, Bigini,Mosti, Venturini, Ricci, Chioni, Coluccini( Bertoneri, Biancalani, Cavalletti, Lazzini, Mandoli, Navari, Rebughini, Granaiola)All. Landucci

Rangers S. : Fornesi, Elisei(75’ Serafini), Maraglia,Goeders,Argenti M..(39’ Ferrari),Van Asselt, Bertolotti,Cosci, ArgentiD.(64’ Signanini), Mattellini(70’ Cini), Mazzoni. All. Bambini/Velazquez

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 18’ Coluccini, 17’ st.Bigini, 36’ st. Venturini



Fosdinovo-Palleronese 2-3

Fosdinovo : Zeni, Morotti, Stelitano,Baicchi,Bugliani,Mammalella,Cafà Luigi, Perlongo, Buratti, Donazza, Fusani( Benacci, Aquaro,Conti, Corsini, Della Croce, Castelli)All. Baldoni M.

Palleronese :Rocchi, Bellacci, Leka R.,Mastrini,Schiavone(50’ Lunini), Sisti, Bondi, Gerali, Leka L.(65’ Amendola),Moisè (80’ Guza),Oligeri(80’ Sartini)( a disp. Maraffetti,Massour) All. Preti

Arbitro : Puccinelli di Carrara

Marcatori : 32’ Gerali, 43’ Oligeri(rig.), 66’ Moisè, 79’ Fusani, 87’ Fusani(rig.)



San Vitale Candia-Fc.Montignoso 4-2

San Vitale Candia : Lupetti, Poli Mariano, Gallia, Carlesi, Finelli, Deda, Donadel, Caruso, Bongiorni N.,Contadini, Bongiorni D.(Tonarelli, Fellini,Ricci,De Melo, Monti, Del Mancino,Batti, Tragni).

F.c.Montignoso : Di Maria,Menchini,Bestazzoni,Ricci, Mori M., Tenerini, Baldini, Rocca, Silipo, Martines(Tarabella, Toncelli, Filigheddu) All. Mori E.

Arbitro : Laganà di Carrara

Marcatori : 15’ aut. Ricci , 27’ Silipo, 36’ Rocca, 44’ Contadini(rig.),65’ Di Melo,87’ Batti



Vallizeri-Cerreto 5-5

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Bondi, Zuccarelli, Walid, Filippi, Giannotti,Chakir, Manganelli, Toninelli(Fiorini, Gueye, Peccenini, Conti N., Conti A., Baratta. Essahraoui, Castelletti) All. Della Bartolomea

Cerreto : Farina, Baldini, Spallanzani,Grossi,Gassani, Della Pina, Raffaelli, Manfrdedi, Balloni, Conti, Aliboni(Albano,Gabrielli,Rubino)All. Bertelloni P.

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 6’ Giannotti,16’ Manfredi, 30’ Borghetti, 32’ Balloni,40’ Toninelli, 50’ Aliboni,18’st. Rubino, 28’ st. Chakir, 37’ st. Borghetti,46’ Balloni



Villafranchese-Versilia 4-2

Villafranchese : Madonna, Cervara(Giansoldati), Mandaliti, Mariani(Ricci),

Caroli L., Caroli R., Giubbani, Giacopinelli (Fontana), Bregasi (Zoppi), Polloni (Chelotti),Trevisan:( a disp. Antoniotti,Bartolini,Coppola)All. Bellotti

Versilia : Santini, Bazzichi, Giorgi, Tonetti,Mattei, Mazzei, Maremmani, Rossi, Salvatori, Tedeschi, Moschetti,(Dini, Bascherini) All. Maganzi

Arbitro : Benedetti di Carrara

Marcatori : 6’ Trevisan, 26’ Moschetti, 28’ Caroli R., 33’ Bregasi, 40’ Mazzei, 36’st. Caroli L.