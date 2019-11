Terza Toscana, l'Academy anticipa contro il Fosdinovo

Massa Carrara - Si preannuncia ricco di emozioni la nona giornata del campionato di terza categoria, che sta rispettando le aspettative, il corposo programma inizia con il consueto anticipo del venerdi, questo giro è di scena l’Academy Massa Montignoso di mister Riccardo Montaresi reduce dallo scoppiettante match di Villafranca. L’impresa del “Bottero” ha tonificato tutto l’ambiente bianco nero soprattutto ha rimesso in corsa il team montignosino per un posto al sole, l’anticipo contro i lunigianesi del Fosdinovo sulla carta si presenta agevole, visto la posizione precaria del team di mister Matteo Baldoni. Senza dubbio capitan Borghini & soci vorranno far valere il fattore campo, dove ricordiamolo alla “Renella” sono cadute le accreditate compagini come il Vallizeri e l’Azzurra di Emiliano Bertelloni. Il sabato pomeriggio propone tre sfide di cartello, la capolista Spartak ospita l’Azzurra dove gli ospiti praticano per voce degli addetti ai lavori il miglior calcio di questo inizio stagione, dopo una partenza non proprio felice il club del presidente Andrea Ristori sta prendendo confidenza con il torneo risalendo decisamente la corrente in ottica play off. Per i bianco rossi di mister Paolino Ulivi un meritato premio al lavoro e sacrificio profuso in questi primi anni di buona attività La seconda forza del girone Mtg Seravezzina dopo il colpaccio di Zeri ritorna nel proprio fortino ospitando i massesi del San Vitale con l’obiettivo di proseguire la caccia al primo posto. Il team di mister Paolini imbattuto a pari delle altre due protagoniste di questa prima parte di campionato Spartak e Cerreto, si auspica di ritornate alla vittoria interna, che manca dalla quinta giornata con il 5-0 inflitto ai Rangers Soliera. Il Cerreto di mister Paolo Bertelloni sta collezionando pareggi su pareggi, ottenuti con le squadre di rango come lo Spartak, Mtg. Seravezzina, e Mulazzo, rallentando vistosamente la corsa alla vetta,i blu cerchiati saranno ospiti dei granata della Palleronese , dove il team di mister Massino Preti è apparso in netta ripresa in virtù del recente trend positivo. Infine i valligiani di Zeri la netta flessione dopo i due scivoloni consecutivi hanno per il momento ridimensionato le ambizioni del club di mister Fabiano Centofanti, dove l’impegno nel derby contro i cugini del Mulazzo è da prendere con le dovute “molle”, ritrovare quanto prima lo smalto delle prime giornate per rimanere nei piani nobili della classifica. Completano il quadro odierno le sfide tra le deluse del torneo, la Villafranchese e lìFc. Montignoso partite con differenti obiettivi, i giallo neri si trovano nei bassi fondi del girone scendono in casa della nuova Tirrenia Marina dove fino ad ora ha raccolto poco nonostante le buone prestazioni, gara in prospettiva togliersi al più presto da quelle inadatte posizioni. Per i montignosini di mister Enrico Mori dove ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare la trasferta con il Versilia deve servire nel riproporsi con determinazione ai progetti stilati alla vigilia del nuovo torneo.



Programma gare, arbitro della 9^a giornata



Venerdi 22/11/2019 anticipo



Academy M.M.-Fosdinovo (“Del Freo” 21,°°, Khalil Sidane di Carrara)



Sabato 23/11/2019 :



Mtg.Seravezzina-San Vitale Camdia(Minazzana, 15,°°,Matteo Lorenzi di Viareggio)

Mulazzo-Vallizeri(“Calani”,15 ,°°,Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Palleronese-Cerreto(“Lombardi”,14,30,Umberto Benedetti di Carrara)

Spartak Apuane-Azzurra(“Del Freo”,15,°°, Matteo Particelli di Carrara)

Tirrenia Marina-Villafranchese (Ronchi, 15,°°, Giorgio Puccinelli di Carrara)

Versilia-Fc.Montignoso(“Pruniccia”,15,°°,15,°°, Francesco Formisano di Viareggio)

Riposa : Fc. Montignoso