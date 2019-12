Terza Toscana, in vetta continua il duello Cerreto - Spartak

Massa Carrara - La giornata numero 11 del sempre più entusiasmante campionato di terza categoria ha riservato un pomeriggio ricco di emozioni , le due prima della classe viaggiano a appaiate dopo aver espletato il loro impegni con i differenti sviluppi nelle partite. I blu carchiati di mister Paolo Bertelloni alla seconda trasferta in terra di lunigiana passano sul campo dei Rangers Soliera con i punti della coppia del gol Conti-Balloni seguito da Manfredi prima della mezzora della prima frazione di gioco. Il quarto successo esterno consolida la testa del girone condivisa dallo Spartak Apuane che solo nel finale riesce a spuntarla contro un rimaneggiato Fosdinovo, il gol da tre punti è del subentrato Baldoni che consente ai bianco rossi di continuare l’ottimo cammino nel torneo. I riflettori della giornata erano puntati sul “Calani” di Groppoli tra i rosso blu di mister Fabio Giovannacci e la temibile Azzurra, la partita di cartello è terminata senza vincitori, ma sul campo le occasioni per entrambe i club non sono mancate, opportunità per Baciu e Castelletti nel primo tempo e Baldassini nel secondo mentre gli ospiti cercavano il colpaccio con le azioni pericoloese di Mosti , Cavalletti e Ricci allo scadere. Pareggio che consente alla coppia di vertice di aumentare il vantaggio sulle inseguitrici meno sei sul Mulazzo e Vallizeri. La rivale di questo inizio di torneo è la Mtg.Seravezzina che sul campo rimanda battuto la Villafranchese che presentava e faceva esordire i primi colpi di mercato invernale quale il difensore Giansoldati e l’attaccante Polloni dal Barbarasco. I giallo neri di mister Bellotti hanno sempre rincorso il risultato con la doppietta personale del difensore Vincenzo Mandaliti, sconfitta maturata allo scadere del match di Minazzana. I fatto che può cambiare le sorti della partita è scaturito da un calcio di rigore concesso agli ospiti, già dal forte dubbio del fallo, il direttore di gara non convalidava la rete segnata perché alcuni giocatori entravano in area, invece di far ripetere la massima punizione, fa riprendere il gioco con una punizione in area per i locali. Il tutto è rimandato al giudice sportivo alla prossima settimana dopo aver esaminato il reclamo dei lunigianesi, con la possibile ripetizione della gara. Tornando alla interessante giornata da segnalare le due vittorie esterne del San Vitale Candia e Academy Massa Montignoso. I bianco azzurri massesi ribaltano il risultato sul campo della Palleronese passata in vantaggio nella prima frazione con l’incornata di Sisti. Gli ospiti nella ripresa in virtù delle azzeccate sostituzioni il San Vitale prima pareggia e poi va avanti con Contadini che firma la personale doppietta. Il pari è scaturito dalla ribattuta della traversa colpita da Bongiorni Nicolò, il vantaggio nel finale con una pregievole girata, vittoria che permette a Donadel & soci di affacciarsi alla zona play off. L’Academy dopo il turno di riposo ha continuato a vincere, mettendo a referto la prima vittoria esterna della stagione , passa con il minimo scarto sul campo della Tirrenia Marina con il guizzo di Matteo Antompali, successo che consolida il quarto posto in classifica in piena zona play off. Infine pareggio con gol del Vallizeri del neo mister Matteo Della Bartolomea che rimedia una sconfitta in casa del Versilia calcio con le reti del solito Alessandro Giannotti(11 centri) e del neo entrato Tony Baratta che annullano la doppietta di Frediani nel primo tempo. I versiliesi con il punto lasciano l’ultimo posto della classifica, mentre i valligiani sono sempre stabili al terzo posto in compagnia dei cugini del Mulazzo.



Risultati 11^a giornata:

Mtg.Seravezzina-Villafranchese 3-2

Mulazzo-Azzurra 0-0

Palleronese-San Vitale Candia 1-2

Rangers Soliera-Cerreto 0-3

Spartak Apuane-Fosdinovo 1-0

Tirrenia-Academy M.M. 0-1

Versilia-Vallizeri 2-2

Ha riposato : Fc.Montignoso



Classifica : Cerreto 25, Spartak Apuane 25, Mtg.Seravezzina 23, Mulazzo 19, Vallizeri 19, Academy M.M. 16, San Vitale Candia 15, Azzurra 14, Fc. Montignoso 13, Rangers Soliera 9, Palleronese 8, Tirrenia Marina 7, Fosdinovo 5, Villafranchese 5, Versilia 5.



Prossimo turno (14/12/2019):

Azzurra-Palleronese

Cerreto-Fc.Montignoso

Fosdinovo-Mtg.Seravezzina

Academy M.M.- Spartak Apuane

San Vitale Candia-Versilia

Vallizeri-Rangers Soliera

Villafranchese-Mulazzo

Riposa : Tirrenia Marina



Tabellini :

Mtg.Seravezzina-Villafranchese 3-2

Mtg.Seravezzina: Bertoni, Cagnoni S.,Bacci,Fiaschi,Tovani,Mattei,Dal Porto, Pellegrini, Berti,Tarabella Federico,Tarabella Michele(Balderi, Landi, Marrai Marco, Marrari Michele, Pellizzarri, Sacchelli, Salvatori,Taranbella Alessio)All. Paolini

Villafranchese : Varoli, Giansoladati, Mariani, Caroli R.,Mandaliti V.,Giacopinelli, Caroli L.,Chelotti, Bregasi, Zoppi, Polloni(Antoniotti, Giubbani, Gabrielli, Pucci, Mandaliti M., Cervara )All. Bellotti

Arbitro : Gravina di Viareggio

Marcatori : 38’ Berti, 44’ Mandaliti V.,13’st. Pellegrini, 15’ st. Mandaliti V., 89’ Mattei



Mulazzo-Azzurra 0-0

Mulazzo : Ferrari, Vannini, Bianchi, Franchini, Bergamaschi(72’ Belli), Cham, Luppi(76’ Gussoni),Uberti(58’ Rossi), Baldassini, Baciu,Castelletti(58’ Ferrara)(Tamagna, Greco, Boggi, Ribolla, Del Rio) All. Giovannacci

Azzurra : Tonarelli, Pardini,Tognocchi, Biancalani,Quadrelli,Bigini,Bresciani(55’ Mosti),Venturini,Ricci,Chioni,Coluccini (61’ Cavalletti)(Bertoneri, Pelliccia, Gabrielli, Michetti, Lazzini) All. Bertelloni E.

Arbitro : Cecchini di Carrara





Palleronese-San Vitale Candia 1-2

Palleronese : De Francesco, Bellacci, Diouf(64’ Khdim), Mastrini, Lek R., Sisti,Amendola, Gerali, Leka L., Moisè, Sartini(80’ Seidi)(a disp.Madonna, Maraffetti, Massour) All. Preti

San Vitale Candia : Lupetti, Gallia(46’ Deda),Poli, Carlesi(64’ Bongiorni D.)Finelli, Ricci, Donadel,Sarno, Bongiorni N.(92’ Del Mancino)De melo(46’ Contadini), Tragni (93’ Lorieri)(a disp. Tonarelli)

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori : 23’ Sisti, 55’ Contadini, 71’ Contadini



Rangers Soliera-Cerreto 0-3

Rangers Soliera :Fornesi, Argenti M.,Cosci,Goeders,Cini,Rossi,Mandorlini, Mazzoni,Van Asselt,Ferrari, Matellini( Ceci,Argenti D., Bertolotti, Lombardi, Lorenzani, Maraglia, Micheli, Serafini, Signanini)All. Bambini/Velazquez

Cerreto : Rebellino, Pellegrini, Lenzetti, Gabrielli, Spallanzani, Albano, Rubino, Manfredi, Balloni, Conti, Aliboni(Farina, Gassani,Della Pina,Raffaelli,Grossi)All. Bertelloni P.

Arbitro : Duduc di Lucca

Marcatori : 20’Balloni, 22’ Conti, 33’ Manfredi



Spartak Apuane-Fosdinovo 1-0

Spartak Apuane : De Vita, Baldini,Bernacca, Alibani, Bianchi, Ulivi T., Magnani, Marino, Marchini, Guadagni, Bertaccini( Lenzi, Baldoni, Canciello, Cervetti, Galizia, Gianardi, Nicoletti, Santini,Sow) All. Ulivi P.

Fosdinovo : Zeni, Conti, Stelitano, Aquaro(11’ Mammalella),Morotti, Bugliani, Donazza, Perlongo, Baldoni, Cantoni, Castelli. All. Baldoni M.

Arbitro : Bombarda di Carrara

Marcatori : 37’ st. Baldoni



Tirrenia Marina-Academy M.M. 0-1

Tirrenia Marina : De Nardi, Dell’Amico, Lucchesi, Lucchi, Cappè, Tarantino, Morelli, Vita, Giorgieri, Kumanaku,Neri( Viviani, Lofrese, Del freo, Grande, Zavaglia, Tongiani, Mamone,Ciuffi, Cima)all. Giusti

Academy M.M. :Imelli, Ledda, Giorgieri, Coppa, Mosti, Manfredi, De Santis, Borghini, Masini, Bertonelli, Antonpaloi(Belloni,Lorenzetti, Orlacchio, Lenzetti, Sagramoni, Mengaroni,Pitanti,Della Pina)All. Montaresi

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 33’ Antompaoli



Versilia-Vallizeri 2-2

Versilia : Riccioli, Salvatori,Rossi, Tonetti, Giorgi, Mazzei, Antonucci, Altemura, Mattei, Dini, Frediani(Bazzichi, Nicoletti, Maremmani, Santini)All. Maganzi

Vallizeri : Brunotti, Kaidu, Ricci, Essahraoui Imad, Conti, Zuccarelli, Giannotti, Drago, Essahraoui Jamal, Manganelli, Peccinini(Della Bartolomea,Ferrari, Bertoni, Castelletti,Scudellari, Baratta) All. Della Bartolomea

Arbitro : Meoni di Viareggio

Marcatori : 17’ Frediani,38’ Frediani, 55’ Giannotti, 87’ Baratta