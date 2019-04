Terza Toscana, in programma la semifinale playoff

Si sfidano Attuoni-Barbarasco, la vincente sfiderà il San Vitale Candia nella finalissima

Massa Carrara - Penultimo atto per quanto riguarda il campionato di terza categoria, girone appartenente alla delegazione provinciale della Figc Massa Carrara, di fronte la terza classificata Attuoni Avenza contro la quarta i lunigianesi del Barbarasco. Le due compagini si sono incontrate nell’ultima giornata della regular season prima della lunga pausa pasquale nel sintetico di Fossone “2” con la netta vittoria(3-0) del club di mister Augusto Secchiari. Il successo serviva agli avenzini per consolidare la terza piazza per presentarsi agli spareggi con ulteriore agevolazione nei due risultati su tre a disposizione. I granata di mister Dario Giorgi reduci dall’ottimo girone di ritorno dove Oligeri e compagni hanno totalizzato nove successi due pareggi e due sconfitte, rimontando dall’ottava posizione alla prima di ritorno fino al quarto posto finale risultando la terza miglior difesa del girone dietro Spartak e lo stesso Attuoni e i campioni provinciali dello Sporting Forte dei Marmi. Ricordiamo che il Barbarasco si è aggiudicato il primo trofeo della stagione vincendo la Coppa Provinciale superando in finale i massesi del Real ai calci di rigore, la prestigiosa affermazione (menzioniamo il Cerreto dello scorso anno) potrebbe portare beneficio nella classifica meritoria per avere una ulteriore chance per salire al campionato superiore. La sfida secca del “Paolo Deste” in caso di parità oltre i 90° verranno disputati i tempi supplementari, in caso di ulteriore pareggio al termine dell’extra time sarà la Polisportiva Attuoni ad accedere alla finale contro il San Vitale Candia.



Sabato 27 aprile Stadio “Paolo Deste” ore 15:00



(Attuoni Avenza-Barbarasco, arbitro ?Marco Particelli di Carrara