Terza Toscana, in programma due derby

Massa Carrara - Il terzo turno dell’avvincente campionato di terza categoria si apre con l’interessante strapaesana tra i giallo neri di Villafranca e la rivelazione Vallizeri, una sorta di re play della recente sfida di coppa provinciale terminata con il rocambolesco tre a tre che sancì l’eliminazione dei valligiani. Come a Villafranca anche alla “Renella” va in scena il secondo derby tra le due compagini di Montignoso, anche in questo caso ad uscire dalla manifestazione provinciale furono i nuovi dell’F.c. battuti seccamente dai “cugini” dell’Academy Massa Montignoso. Nel nuovo campionato appena iniziato le cose sono cambiate, il Vallizeri di mister Fabiano Centofanti guidano il girone in compagnia dei blu cerchiati del Cerreto mentre la nuova Villafranchese è ferma ad un punto in virtù del pareggio interno contro il Montignoso. Una specie di “rivincita” per l’ex bomber valligiano Alessandro Giannotti e compagni, intenzionati a mantenere la vetta anche dopo l’atteso derby, per le “vespe” una occasione per conquistare i primi tre punti della stagione. Al “Del Freo” dopo il recente esordio nella coppa i due club montignosini si riaffrontano per la seconda strapaesana, il team di mister Enrico Mori vorrà riscattare lo scivolone patito in coppa culminato con l’eliminazione, posizionato al secondo posto in classifica con quattro punti in virtù di un pareggio a Villafranca nella prima giornata e un dilagante successo sul Fosdinovo. I presupposti per assistere a due affascinanti derby che stanno vivacizzando l’inizio di questo torneo arricchito di tanta qualità nelle protagoniste, si sono tutti.

Il resto del calendario vede l’impegno esterno dei blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni in quel di Fosdinovo dove i capo classifica cercheranno di mantenere la guida del girone. Le due rivelazioni di questo inizio di stagione Mtg.Seravezina e Tirrenia-.Marina hanno due confronti interni rispettivamente con Palleronese e Rangers Soliera, i lucchesi dopo il colpaccio a Mulazzo vorranno ripetersi, tre punti dopo una sola gara è di sicuro un buon inizio di stagione. Per la nuova Tirrenia Marina è stata riscattata in pieno la sconfitta interna all’esordio, l’inedito match con i lunigianesi del Rangers Soliera sarà una prima verifica..

Il calendario odierno termina con le gare Spartak Apuane-Versilia e le due compagini ferme a quota zero tra i versiliesi dell’Azzurra e il San Vitale Candia entrambe alla ricerca dei primi punti della stagione.



Classifica: Cerreto 6, Vallizeri 6, Palleronese 4, Fc.Montignoso 4, Mtg.Seravezzina 3, Tirrenia-Marina 3, Academy Massa Montignoso 2, Rangers Soliera 2, Spartak Apuane 2, Fosdinovo 1, Mulazzo 1, Villafranchese 1, Versilia 1, Spartak Apuane 1, Azzurra 0, San Vitale Candia 0.



Venerdi 11 ottobre 2019:



Villafranchese-Vallizeri(“Bottero”, ore 20,45,Roberto Cosentini di Carrara)

Academy M.Montignoso-Fc. Montignoso 2019(“Del Freo” ore 21,°°,Albino Berti di Carrara)



Programma gare di sabato 12 ottobre 2019:



Azzurra-San Vitale Candia(“Aliboni”,ore 18,30,Marco Cagnoli di Viareggio)

Fosdinovo-Cerreto(“Comunale,ore 15,30,Alessio Bragoni di Crarrara)

Mtg. Seravezzina-Pelleronese(Minazzana,ore 15,30, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Spartak Apuane-Versilia(Via Casola, ore 16,30,Giorgio Puccinelli di Crarrara)

Tirrenia Marina-Rangers Soliera(Via Casola, ore 14,30,Giorgio Malacarni di Carrara)