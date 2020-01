Terza Toscana, il recupero alla Palleronese

Pallerone - L’atteso derby lunigianese inizia subito bene per i granata di mister Massimo Preti, al primo affondo Oligeri viene atterrato da Ricci rigore che il bomber trasforma con un cucchiaio all’ex Madonna. La risposta dei giallo neri scesi al “Lombardi” con una formazione assai risicata senza diversi titolari ( Luca e Riccardo Caroli, Polloni,Trevisan, Mandaliti Vincenzo) è un tiro dal limite di Bregasi parato da Rocchi. I locali continuano a spingere Leka Lucian da posizione decentrata calcia a lato, subito dopo è l’ispirato Moisè a creare scompiglio nell’area ospite, veloce ripartenza sulla fascia sinistra assist per Bellacci conclusione alta. Passata da poco la mezzora ecco che arriva la frittata della retroguardia giallo nero, retropassaggio corto al portiere Madonna, Moisè in agguato ruba palla e segna facile il gol del due a zero. Prima dell’intervallo è ancora il talentuoso trequartista a cercare il terzo gol, questa volta Madonna si supera deviando in angolo. Al minuto 36’ il terzo gol arriva ugualmente con Bondi che si inserisce sotto misura su calcio di punizione dalla trequarti di Bellacci.

Il secondo tempo inizia con gli ospiti apparsi piu’ propositivi, su lancio di Ricci dalle retrovie per Zoppi tiro di prima intenzione sull’esterno della rete. Nell’azione successiva slalom di Chelotti appoggio per Bregasi dal limite tiro murato dalla difesa locale in angolo. Si ripete l’ennesimo errore difensivo delle vespe fotocopia del 2-0 Moisè si inserisce vince un rimpallo con Madonna e deposita facile per il quarto gol. Nel momento di stanca del match dal vertice dell’area Bregasi trova il gol che accorcia le distanze palla nell’angolo alto. A metà ripresa Bregasi riprova dalla distanza, il forte tiro centrale viene parato in due tempi da Rocchi. Allo scadere i locali trovano la quinta rete su calcio di rigore con Moisè che sigla la tripletta personale e si porta a casa il pallone della gara. In notturna giocheranno il secondo recupero Vallizeri-Rangers Soliera sul sintetico del sussidiario Lunezia.



Tabellino



Palleronese-Villafranchese 5-1

Marcatori : 5’ Oligeri(Rig.), 34’ Moisè, 36’ Bondi, 54’ Moisè, 63’ Bregasi,89’ Moisè(rig.)



Note : espulso all’89’ Cervara della Villafranchese.



Palleronese : Rocchi, Bellacci, Leka R., Masrini, Schiavone, Sisti,Bondi, Leka L.(78’ Sartini), Guza(59’ Amendola),Moisè, Oligeri( a disp. Khdim, Maraffetti).All.Preti

Villafranchese : Madonna, Giansoldati, Roicci, Giubbani, Chelotti, Cervara, Fontana(6’ Varoli), Bartolini,Bregasi,Zoppi, Mandaliti.All.Bellotti



Arbitro : Malacarni di Carrara