Terza Toscana, i posticipi sorridono a Palleronese e Academy Montignoso

I ragazzi di Preti si impongono in trasferta sul Cinquale, quelli di Montaresi calano il "settebello" sulla Montagna Seravezzina

Massa Carrara - Il lunedi dei posticipi premia l’Academy Massa Montignoso a valanga sulla Montagna Seravezzina e i lunigianesi della Palleronese corsara in casa del Cinquale. Le due sfide sotto le luci hanno messo in evidenza i reparti offensivi di almeno tre compagini, quella del Cinquale con la tripletta di Andrea Rocca (uno su rigore) il tris di Gabriele Moisè della Palleronese imitato dai centri di Gabriele Mengaroni dell’Academy con altrettanti sigilli, i rimanenti sei punti siglati dai compagni hanno caratterizzato una clamorosa mega sagra del gol, per un totale finale di 15 reti in soli due partite. Il largo successo dei bianco neri di Riccardo Montaresi rilancia la compagine di Montignoso in una miracolosa rincorsa a caccia dell’ultimo posto disponibile nel girone play off, lontano solo due lunghezze dall’Azzurra e una dallo Spartak Apuane, a due turni dal termine tutto è possibile. Per i granata di Pallerone scesi ai Ronchi con una formazione risicata riesce a riscattare le ultime due prove negative, al momento i lunigianesi sono a ridosso del girone degli spareggi in una zona abbastanza tranquilla.



Tabellini



Cinquale-Palleronese 3-4

Cinquale : Ricci, Gabrielli, Grassi, Mignani, Ceragioli, Lenzetti, Giorgetti, Scali, Rocca, Poli, Masini( Francini, Farina, Baldi)All. Lorenzetti-Poli,

Palleronese :Ricci, Diouf, Franchetti, Mastrini, Leka, Sisti, Massour, Amendola, Diallo, Sartini, Moisè(Maraffetti, Bucci)All. Preti

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 3’ Moisè, 9’ Moisè, 49’ Rocca, 57’ Rocca, 62’ Sartini, 75’ Moisè, 80’ Rocca(rig.)



Academy M.M.-Mt.Seravezzina 7-1

Academy M.M. : Imelli, (Ambriosini Nobili), Orlacchio, Lorenzetti(Della Pina), Guadagnucci, Sagramoni, Gaina, Borghini, Peselli,, Mengaroni (De Srtefano) Stefano), Pitanti, Antompaoli(De Santis)All. Montaresi

Mt. Seravezzina : Bertoni,Cagnoni S., Bacci, Rossi, Tovani, Trabella N., Tarabella A., Marrai, Ricci, Mattei, Pellizzarri(Balderi, Consigli, Sacchelli, Salvatori, Marrai Michele)All. Cagnoni F.,,

Arbitro : Pucciarelli di Carrara

Marcatori :1’ Mengaroni, 10’ Antompali, 20’ Mengaroni, 49’ De Santis, 53’ Guadagnucci, 73’ Mengaroni, 79’ Ricci, 82’ Pitanti.



Nuoca classifica : Sporting Forte dei Marmi 66, San Vitale Candia 53, Attuoni Avenza 45, Barbarasco 45, Azzurra 38, Spartak Apuane 37, Academy M.M.,36, Palleronese 31, Mt. Seravezzina 28, Cinquale 26, Vallizeri 23, Fosdinovo 20, Real Marina di Massa 18, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (sabato 06/4/2019): Azzurra-Spartak, Barbarasco-Sp. Forte dei Marmi, Fosdinovo-Attuoni, Mt. Seravezzina-Un. Montignoso, Real Marina di Massa-Cinquale, San Vitale Candia-Academy Massa Montignoso,Vallizeri- Palleronese.