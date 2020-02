Terza Toscana, i posticipi sorridono a Cerreto e Fc.Montignoso

Massa Carrara - I posticipi del quarto turno hanno regalato diverse emozioni sui campi della Renella e quello del “Raffi” di Romagnano, invece al “Bottero” di Villafranca si è giocato solo una manciata di minuti, la gara è stata sospesa per improvvisa mancanza di luce. Scaturita da un cortocircuito è preso fuoco la centralina dell’impianto di illuminazione che ha messo al buio oltre al campo sportivo anche le strutture adiacenti allo stadio, quali le scuole, la palestra e il centro sportivo del Tennis e altri edifici. Molto probabilmente la gara verrà recuperata a data da destinarsi a partire dal minuto tre del primo tempo sul risultato di 0-0.

La gara di cartello era focalizzata al “Del freo” di Montignoso dove erano di scena i blu cerchiati del Cerreto opposti ai locali dell’Academy Massa Montignoso. Ha vinto la nuova capolista solitaria Cerreto di mister Paolo Bertelloni in rimonta in virtù di un perfetto e concreto secondo tempo. La sfida iniziava con la gestione del gioco degli ospiti che creavano subito diverse occasioni, la prima con Aliboni sotto porta sugli sviluppi di un calcio di punizione di Conti, l’azione successiva dalla fascia opposta cross di Gassani nell’area piccola esce a vuoto Maccabruni che mette fuori tempo Aliboni per la deviazione. Alla mezzora grande occasione per Balloni tap in di testa che Maccabruni sventa, sul finire del tempo i blu cerchiati reclamano la massima punizione per fallo su Aliboni lanciato a rete. Il penalty è solo rimandato di poco, lancio dalla destra intercettato con la mano dalla difesa locale, dal dischetto Conti si fa parare il possibile vantaggio. Gol che arriva allo scadere per i bianco neri assist dalla fascia sinistra di Lorenzetti per Orlacchio che devia facile in rete. La ripresa si apre con il pareggio ospite, al primo affondo Balloni sotto misura non sbaglia l’1-1. La reazione dei padroni di casa è ancora con Orlacchio il tiro è debole sul portiere su assist dal fondo, nel ribaltamento di fronte il diagonale di Conti dal limite trova il varco giusto per il vantaggio. La pressione costante dei blu cerchiati porta al terzo gol di Bertucelli che risolve una mischia sotto porta, poco dopo ci prova Lorenzetti il forte diagonale è respinto dall’attivo Maccabruni, dopo la consueta girandola di sostituzioni per entrambe le due compagini, il risultato del match non cambierà.

Nella sfida del Raffi i montignosini di mister Enrico Mori mettono a referto la terza vittoria consecutiva vincendo contro la Tirrenia Marina con un secco tre a zero, protagonista della serata Nicola Mancini che firma una doppietta ad inizio dei due tempi seguito dal compagno Vita. Successo che permette ai rosso blu di intravedere la luce dei play off distanti sette punti, a dieci partite dalla fine tutto è ancora possibile, sognare non costa nulla.





Academy M.M.-Cerreto 1-3

Academy M.M. : Maccabruni, Lorenzetti, Giorgieri,Marchi, Mosti,Guadagnucci(73’ Mengaroni),Della Pina(69’ Facchineri), Bertonelli, Masini,De Santis, Orlacchio(66’ Bangura) All. Borghini

Cerreto : Farina, Manfredi, Bertucelli(79’ Baldini), Fruzzetti,Spallanzani, Gassani (61’ Raffaelli), Rubino(81’ Baldi), Della Pina, Balloni(76’ Lenzetti) Conti, Aliboni (a disp. Albano)All. Bertelloni P.

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : 42’ Orlacchio, 47’ Balloni, 59’ Conti, 64’ Bertucelli

Note : al 39’ pt. Conti si fa parare il calcio di rigore da Maccabruni





Viallafranchese-San Vitale Candia sospesa al 3’ pt.

Villafranchese: Madonna, Antoniotti, Cervara,Caroli Riccardo, Mandaliti, Giacopinelli, Caroli Luca, Trevisan, Chelotti, Fontana, Polloni( Coppola, Scudellari, Bartolini, Gabrielli, Pucci, Zoppi,Bregasi)All. Bellotti

San Vitale Candia : Lupetti Di Benedetti, Bongiorni Nicolo, Caruso, Finelli, Ricci,Donadel, Tragni, Bongiorni Diego, Contadini, Fellini( a disp, Tonarelli, Lorieri, Gallia, De Melo, Del Mancino, Carlesi)

Arbitro : Malacarni di Carrara





Tirrenia Marina-Fc.Montignoso 0-3

Tirrenia Marina : De Nardi, Neri, Giorgieri, Fialdini, Cappè, Tarantio, Morelli, Zavaglia, De Angeli, Kumanaku, Lofrese( Grande, Savino, Dell’Amico)All. Giusti

Fc.Montignoso : Di Maria, Giorgini, Menchini, Tenerini,Tonarelli(Bellè), Baldini, Tognocchi (Poggi),Vita (Filigheddu), Manfredi, Mancini(Rustighi)Antonioli(Toncelli) All. Mori

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 5’ Mancini,50’ Mancini, 60’ Vita



Nuova Classifica : Cerreto 40, Mtg. Seravezzina 37, Mulazzo 35, Azzurra 33, Spartak Apuane 33, Vallizeri 29, Palleronese 26, Fc.Montignoso 23, San Vitale Candia 22, Academy Massa Montignoso 22, Versilia Calcio 18, Villafranchese 17, Rangers Soliera 13,Tirrenia Marina 11, Fosdinovo 8.



Prossimo turno (15.2.2020) : Azzurra-Villafranchese, Cerreto-Tirrenia Marina, Fc.Montignoso-Spartak Apuane, Rangers Soliera-Mtg.Seravezzian, San Vitale Candia-Fosdinovo,Vallizeri-Academy Massa Montignoso,Versilia-Mulazzo,

Riposa : Palleronese