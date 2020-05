Terza Toscana, i pareri di Rangers Soliera e Fc.Montignoso

Massa Carrara - A pochi giorni dall’atteso Consiglio Federale della Lega, dove tutte le società di calcio conosceranno gran parte del loro futuro prosegue il nostro percorso attraverso le protagoniste del campionato di terza categoria, torneo che in questa stagione è..

E’ la volta delle due nuove affiliate come i lunigianesi dei Ranger Soliera e F.c. Montignoso, il club di Via Borgo alla prima esperienza in categoria si trova al penultimo posto in classifica, mentre l’ennesima società di Montignoso dopo un girone di andata cosi così, l’ottima risalita in virtù degli ultimi risultati si era piazzata a metà classifica a ridosso delle blasonate Spartak Apuane e Palleronese in odor di play off.

Dalla parte opposta del filo abbiamo il tecnico Stefano Bambini dei Rangers, come abbiamo fatto per i suoi colleghi gli chiediamo di fare il punto della situazione attraverso alcune ns domande : Mister per il calcio dilettantistico si prospetta la chiusura cosa ne pensi ? “Sinceramente sono molto pessimista sulla ripresa del campionato, al momento non vedo come le squadre delle nostre categorie possano soddisfare tutte le norme igieniche sanitarie che giustamente verranno messe per la ripresa anche solo degli allenamenti. Per questo non vedo altra soluzione che la definitiva sospensione del campionato”. Come state vivendo questo lungo periodo di inattività ? “La società aveva deciso già pochi giorni prima della iniziale sospensione dei campionati di fermare l'attività sportiva per tutelare il più possibile tutti i ragazzi che fanno parte della nostra squadra. Chiaramente ci dispiace non poterci più allenare e ritrovarci per passare i bei momenti insieme, ma capiamo bene che le priorità ora sono altre e speriamo solamente che questa emergenza finisca al più presto”.Come è stato il tuo campionato fino al giorno dell’interruzione ?



“ Ho preso la guida tecnica della squadra un mese prima della sospensione del campionato, dopo l'esonero di Marcelo Velasquez anche se avevo già la funzione di vice allenatore, chiaramente eravamo in una situazione difficile soprattutto mentale, dato che non riuscivamo il sabato a fare quel salto di qualità che ci serviva per portare a casa punti preziosi per muovere la classifica. Eravamo a conoscenza delle difficoltà che potevamo incontrare in questa stagione essendo la prima in categoria dopo anni di amatori, il nostro primo obiettivo era creare un gruppo affiatato per gettare le basi del prossimo anno, e su questo possiamo contare su un bel gruppo di persone serie che credono nel progetto” . Che decisioni secondo te verranno prese come si terminerà e come sarà la ripartenza, una eventuale tua proposta...

“ Come detto prima non vedo altra soluzione che la sospensione del campionato per questa stagione. Sicuramente il prossimo anno sarà un problema per tantissime società, che si finanziano con feste e sagre estive e sponsor di attività locali, dato che sicuramente non potranno avere le entrate previste a inizio anno. Per questo non vedo altra soluzione che un aiuto economico da parte del Governo per finanziare le asd e magari tagli sui costi d'iscrizione da parte della Figc.”.

Infine ci potrebbero essere delle conseguenze per il nostro calcio non solo toscano ? “In caso non ci fossero aiuti, sicuramente tante squadre non solo toscane ma di tutta Italia non riusciranno a presentarsi ai nastri di partenza la prossima stagione. Questo sarebbe un vero disastro, dato il ruolo sociale che hanno le nostre società nei nostri paesi, considerando che una società dilettantistica non si muove solamente nel campo da gioco ma è parte fondante del paese che rappresenta”.

A seguire l’analisi sintetica ma ben centrata sul tema del momento il tecnico della nuova Fc. Montignoso Enrico Mori allenatore di lungo corso, dove ha iniziato la nuova avventura nella “sua” Montignoso allestendo in poco tempo una società e soprattutto una squadra di sana pianta : Innanzitutto grazie per averci interpellato, vi voglio dire che è giusto che la stagione dilettantistica stà in poche parole,senza ombra di dubbio debba essere annullata senza retrocessioni ne promozioni. Il periodo che stiamo attraversando e’ bruttissimo specialmente per le persone che non ci sono più. Il calcio é una gioia, noi come nuova società siamo vicinissimi e soprattutto molto uniti, dove si sentiamo tutti i giorni. Per il nostro campionato visto che era il primo siamo molto soddisfatti il covid 19 ci ha interrotto nel nostro momento migliore, indubbiamente stiamo già pensando alla prossima stagione. Infine concludo lanciando un messaggio alla federazione, a mio avviso deve iscrivere tutte le società al prossimo campionato gratis”.