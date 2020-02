Terza Toscana, all’Fc.Montignoso il posticipo e derby

Massa Carrara - Il terzo turno del girone di ritorno si è concluso con il successo dell’Fc. Montignoso sui cugini dell’Academy Massa Montignoso, derby da due facce, gli ospiti fanno a lunghi tratti la partita sprecando diverse occasioni, mentre i rosso blu molto cinici portano a casa i tre punti. Dopo il gol lampo montignosino di Tonarelli colpo di testa su angolo la sfida si è bloccata, con i bianco neri alla ricerca del pareggio senza riuscirci, i locali a gestire il prezioso vantaggio. Nel finale si riaccende il derby con il rigore a favore del team di mister Riccardo Montaresi, dagli undici metri bomber Masini si fa parare da De Maira il possibile pari. Negli ultimi minuti calcio di rigore dalla parte opposta che Tenerini trasforma dove è affiorato un po di nervosismo da parte della dirigenza ospite in quanto recriminavano ritenendo molto dubbie e discutibili alcune decisioni del direttore di gara relative ai cartellini sventolati e soprattutto all’assegnazione del secondo calcio di rigore. Con il secondo successo consecutivo il club di mister Enrico Mori si affaccia a metà classifica a otto lunghezze dalla griglia dei play off con undici partite da smarcare per Andrea Rocca & compagni tutto è possibile



Fc.Montignoso-Academy M.M. 2-0

Fc.Montignoso : Di Maria, Bellè, Menchini, Tonarelli(Pucci), Baldini, Antonioli, Rustighi, Manfredi(Poggi), Rocca(Tenerini), Silipo, Vagli(Tognocchi) (a disp. Mazzanti, Mancini, Tognocchi, Vita)All. Mori

Academy M.M. : Maccabruni, Ledda(Facchineri), Giorgieri(Mengaroni), Marchi, Mosti(Manfredi), Lorenzetti, Orlacchio(Bangura), Bertonelli, Masini, De Santis, Antompaoli( a disp.Boni, Della Pina, Pucci, Guadagnucci, Guglielmi) All. Montaresi

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 1’ Tonarelli, 87’ Tenerini(rig.)

Note : 86’ Masini sbaglia calcio di rigore, 90’ espulso Antompaoli per doppia ammonizione



Nuova classifica :

Cerreto 37, Mtg. Seravezzina 34, Azzurra 33, Mulazzo 32, Spartak Apuane 30, Vallizeri 29, Palleronese 26, San Vitale Candia 22, Academy Massa Montignoso 22, Fc.Montignoso 20, Versilia 18, Villafranchese 17, Rangers Soliera 13,Tirrenia Marina 11, Fosdinovo 5.