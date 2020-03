Terza Toscana, all'F.c. Montignoso il posticipo contro il Mulazzo

Massa Carrara - Il posticipo della settima giornata del girone di ritorno si chiude con il successo di misura dell’Fc. Montignoso contro i lunigianesi del Mulazzo, il gol in apertura di Silipo , botta da fuori è rimasto anche quello finale. Diverse occasioni non concretizzate per entrambi gli attacchi i rosso blu locali con Silipo Rocca e i neo subentrati Tenerini e Toncelli, per gli ospiti con Rossi Castellotti e Baciu su pounizione dalla distanza, e quella più clamorosa nel recupero, cross di Luccini nel mezzo, Di Maria esce a vuoto Cham non riesce a spingere la palla a porta vuota.

Tre punti che consentono al team di mister Enrico Mori di sorpassare i cugini dell’Academy Massa Montignoso all’ottavo posto in classifica, mentre per il club di mister Fabio Giovannacci sfuma il sorpasso ai collinari della Mtg.Seravezzina e il potenziale primo posto considerando il turno di riposo del prossimo avversario Cerreto alla 13^a giornata.



Recupero

Mercoledi sera (ore 20,30) sarà recuperata la gara Villafranchrese-San Vitale Candia che completerà la 4^a giornata di ritorno dell’8 febbraio scorso, confronto sospeso dopo qualche minuto dal via per l’improvviso black out dell’impianto di illuminazione sul risultato di 0-0, arbitrerà Giorgio Malacarni della sezione di Carrara.





Fc.Montignoso-Mulazzo 1-0

Fc. Montignoso : Di Maria, Giorgini,Menchini, Baldini, Tonarelli, Antonioli(60’ Poggi),Rustighi(46’ Tenerini), Pucci(58’ Vagli),Rocca(70’ Mancini)Silipo(74’ Toncelli)Tognocchi,(a disp: Mazzanti, Fialdini, Manfredi,

Mulazzo : Ferrari, Belli, Vannini(85’ Castellotti A.)Bianchi, Ribolla(80’ Greco), Cham, Bergamaschi,Uberti(70’ Luccini),Rossi, Baciu, Castellotti E.(46’ Luppi) (a disp. Del Rio) All. Giovannacci

Arbitro : Carulli di Viareggio

Marcatori : 11’ Silipo



Nuova classifica : Cerreto 46, Mtg. Seravezzina 43, Mulazzo 41, Azzurra 42, Vallizeri 38, Spartak Apuane 37, Palleronese 29, Fc.Montignoso 27,Academy Massa Montignoso 25, San Vitale Candia 23, Versilia 21, Villafranchese 20, Tirrenia Marina 15, Rangers Soliera 14,Fosdinovo 9.

Note : Villafranchese-San Vitale C. una gara in meno.



Prossimo turno (7/3/2020) : Academy M.M.-Villafranchese, Mtg.Seravezzina-Vallizeri,Mulazzo-Cerreto, Palleronese-Fc.Montignoso, Spartak Apuane-San Vitale Candia,Tirrenia Marina-Azzurra,Versilia-Rangers Soliera,Riposa : Fosdinovo