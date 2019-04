Terza Toscana, al via l'ultimo turno di campionato

Massa Carrara - Sta per andare in archivio l’appassionante campionato di terza categoria relativo al girone appartenente alla delegazione provinciale di Massa Carrara dove nelle quattordici squadre partecipanti sono state assegnate tre club della provincia limitrofa lucchese. Alle quattro lunigianesi (Barbarasco, Palleronese, Fosdinovo e la nuova Vallizeri) rispondono i comuni di Carrara e Massa con altrettante squadre quali Attuoni Avenza, San Vitale Candia, Real Marina di Massa e la new entry Cinquale) due per il comune di Montignoso( Academy Massa Montignoso e Unione Montignoso) chiudono il girone le tre lucchesi l’Azzurra e i vincitori del campionato Sporting Forte dei Marmi sotto l’omonimo comune, mentre la Montagna Seravezzina sotto quello di Seravezza.

Per quanto riguarda il titolo di campione è andato in versilia ai nero azzurri dello Sporting Forte dei Marmi dopo una strepitosa cavalcata iniziata dalla prima giornata, la coppa provinciale disputata tra le dieci compagini appartenenti alla delegazione di massa Carrara ai luniganesi del Barbarasco vittoriosi in finale contro i massesi del Real. Ad una giornata dal termine per quanto concerne i piazzamenti play off dovrebbe essere quasi tutto deciso , il San Vitale Candia stabile al secondo posto con un vantaggio di otto punti sugli avenzini dell’Attuoni e dieci sul Barbarasco in terza fila, il club di mister Luca Bennati è nella miglior posizione per gli eventuali spareggi post campionato, oppure a seconda dei risultato ,si potrebbe assistere alla gara secca con l’Attuoni. Per il terzo posto l’ultima gara presenta il match in programma sul sintetico Fossone 2, tra l’Attuoni di mister Augusto Secchiari e il Barbarasco, dove i due club sono divisi da soli due punti, senza dubbio l’esito dell’interessante confronto di Fossone come quello in programma al “lombardi” di Pallerone tra i granata di Massimo Preti e la squadra rivelazione della stagione San Vitale Candia.

Dopo l’anticipo tra Cinquale e Azzurra disputato ieri sera, la giornata odierna prevede la sfida tra lo Spartak Apuane e i Valligiani di Zeri, i due derby tra l’unione Montignoso e il Real Marina di Massa e quello lucchese tra lo Sporting Forte dei Marmi opposto alla Montagna Seravezzina, infine è fissato per lunedi sera il posticipo tra i bianco neri dell’Academy Massa Montignoso contro il Fosdinovo.



Programma gare, arbitro di sabato 13/4/2019



Palleronese-San Vitale Candia(“Lombardi”, 15,°°Giorgio Piccinelli)

Attuoni Avenza-Barbarasco(“Fossone 2”,15,°°Simone Chiarelli di Carrara)

Spartak Apuane-Vallizeri (“Raffi”,18,15,Badr Serrar di Carrara)

Sp. Forte dei Marmi-Mt. Seravezzina(“M.Aliboni”,14,30,Francesco Formisano di Viareggio)

Un. Montignoso-Real Marina di Massa(“Ronchi”14,30,Alessio Fatticcioni di Carrara)



Lunedi 14 aprile posticipo



Academy M.M.-Fosdinovo(“Via Casola, inizio ore20,30,)