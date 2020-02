Terza Toscana, al Versilia l'anticipo con lo Spartak

Massa Carrara - Come era nelle previsioni il terzo turno del girone di ritorno ha riservato diverse sorprese e attestato alcune conferme, la giornata iniziata nell’anticipo del venerdi lo Spartak Apuane perde ancora terreno scivolando al quinto posto, lascia tre punti in casa del Versilia dopo aver creato moltissime palle gol e fatto in gran parte la partita. I locali di mister Maganzi prima pareggiano il gol direttamente dalla bandierina di Ulivi con Guidotti ribaltando a sorpresa il risultato con Celi nel finale. Nel sabato regolare si registra il passo falso(secondo stagionale) dell’ex Capolista Mtg.Seravezzina in quel di Pallerone, i collinari in vantaggio nel primo tempo vengono raggiunti e superati dai punti di Moisè che spinge in rete la palla fermatosi dal fango sulla riga e dalla bomba di Albert Guza dal limite danno il prezioso successo al team di mister Massimo Preti sempre più in odor di play off. Da segnalare le due espulsioni degli ospiti, in dieci nel finale del primo tempo e in nove dall’inizio della ripresa. Il segnale che voleva il Cerreto nuova capolista del girone c’è stato, la larga vittoria sul Fosdinovo ha proiettato i blu cerchiati in vetta solitari sfruttando al meglio la frenata dei seravezzini. Rubino, Conti e Manfredi avevano già messo al sicuro il successo nella prima frazione, arrotondando il bottino nel secondo tempo con i punti di Del Giudice e Francini. Chi avanza senza sosta sono i versiliesi dell’Azzurra che tornano da Remola con i tre punti che valgono il terzo posto in classifica. Il club della coppia Bertelloni-Landucci viaggia con il vento in poppa con uno score da media scudetto, trend di otto successi e tre pareggi dalla settima giornata di andata a coronamento del buon lavoro dello staff tecnico e organizzativo versiliese. La prossima giornata bomber GianlUca Ricci & compagni osserveranno il riposo per poi riprendere la caccia alla vetta nelle rimanenti undici giornate.

Chi torna a sorridere sono i valligiani di Zeri che si aggiudicano l’atteso derby di “Tolaro” contro i cugini della Villafranchese salita a Colorettacesa con diverse defezioni. Lo spettacolo di gioco e gol non è mancato, al vantaggio dei locali prima di Toninnelli e Manganelli rispondeva l’ex di turno Michele Polloni firmando la personale doppietta ribaltata allo scadere dal neo entrato valligiano Nicolò Conti. Tre punti che rimettono in corsa il team di Matteo Della Bartolomea consolidando al momento un posto nei play off. Infine si gioca solo un tempo la sfida di Gassano tra i Rangers Soliera contro la Tirrenia Marina, gara sospesa per impraticabilità del campo “Pian di là” con i locali di mister Stefano Bambini in vantaggio di una rete siglata nei minuti iniziali da Rossi. La tre giorni dell’avvincente campionato verrà chiusa con il posticipo in programma lunedi sera alla Renella con l’atteso derby tra le due squadre locali Fc. Montingoso di Enrico Mori opposto ai bianco neri dell’Academy Massa Montignoso inizio fissato alle ore 20,30, dirigerà Giorgio Malacarni della sezione di Carrara.







Risultati :

Versilia-Spartak Apuane 2-1

Cerreto-Fosdinovo 5-0

Palleronese-Mtg.Seravezzina 2-1

Rangers Soliera-Tirrenia Marina sospesa

San Vitale Candia-Azzurra 1-4

Vallizeri-Villafranchese 3-2

Fc.Montignoso-Academy M.M.,Posticipo Lunedi 3 febbraio (ore 20,30)

Ha riposato : Mulazzo



Classifica : Cerreto 37, Mtg Seravezzina 34, Azzurra 33, Mulazzo 32, Spartak Apuane 30, Vallizeri 29, Palleronese 26, San Vitale Candia 22, Academy Massa Montignoso 22, Versilia 18, Fc.Montignoso 17, Rangers Soliera 13, Tirrenia Marina 11, Fosdinovo 5. Note : Fc.Montignoso e Academy M.M. una gara in meno



Prossimo turno (8/2/2020): Fosdinovo-Vallizeri, Academy M.M.-Cerreto,Mtg. Seravezzina-Versilia, Mulazzo-Palleronese, Spartak Apuane-Rangers Soliera, Tirrenia Marina-Montignoso, Villafranchese-San Vitale Candia. Riposa : Azzurra



Tabellini :



Versilia-Spartak Apuane 2-1

Versilia : Riccioli, Salvatori, Bazzichi, Mattei, Rossi, Giorgi, Guidotti, Celi, Ricci, Moschetti, Bascherini(Barattini, Tedeschi, Maremmani, Dini, Mazzei)All. Maganzi

Spartak Apuane : Lenzi, Gianardi, Bernacca, Canciello, Marino,Ulivi T.,Bertelloni, Nicoletti,Marchini Luca, Bertaccini, Cervetti(Tassinari) (Tonlazzerini, Bianchi, Bugliani,Galizia,Marchini Cola Pietro)All. Ulivi P.

Arbitro : Salib di Viareggio

Marcatori : 20’ Ulivi T., 32 Guidotti, 75’ Celi



Cerreto-Fosdinovo 5-0

Cerreto : Farina, Manfredi,Lenzetti,Gassani, Del Giudice, Fruzzetti, Francini,Della Poina, Balloni,Conti,Rubino( Raffaelli,Spallanzani, Baldini) All. Bertelloni P.

Fosdinovo : Morotti C., Della Croce,Stelitano, Donazza,Castelli,Morotti M., Aquaro, Perlongo,Giuliani, Fusani, Benacci( Celleri, Baldoni) All. Baldoni M.

Arbitro : Baranga di Carrara

Marcatori : 11’ Rubino,15’ Conti, 39’ Manfredi,50’ Del Giudice, 50’ Francini



Palleronese-Mtg.Seravezzina

Palleronese : Rocchi, Bellacci, Leka Robert,Mastrini, Maraffetti, Bondi(60’ Leka Lucian),Gerali,Guza(72’ Lunini), Moisè, Oligeri( a disp. Massour, Carlotti, Sisti, Khdim, Diouf) All. Preti

Mtg.Seravezzina : Bertoni,Filiè, Bacci, Balderi,Tovani,Mattei,Dal Porto(59’ Tarabella), Pellegrini, Bazzichi(46’ Moscardini), Lucchesi(82’ Marrai), Bresciani(69’ Alzetta)(a disp. Cagnoni Fabio,Cagnoni Simone,)All.Paolini

Arbitro . Particelli di Carrara

Marcatori : 28’ Lucchesi,47’ Moisè, 66’ Guza

Note : Eespulsi 37’ Balderi(2 gialli),55’ Pellegrini(proteste)



Rangers Soliera-Tirrenia M. sospesa al 45’ p.t. ( p.i.c.)

Rangers Soliera : Fornesi, Argenti M.,Bertolotti,Cini, Cosci, Ferrari, Goeders, Lorenzoni, Mattellini, Mazzoni, Rossi( Argenti D., Ceci, Contarino, Lombardi, Maraglia,Serafini,Signanini)All. Bambini

Tirrenia Marina : De Nardi, Neri, Lofrese, Cappè, Tarantino, Zavaglia, Morelli, Lucchi, Giorgieri,Kumanaku,Fialdini (Grande, De Angeli, Dell’Amico)All. Giusti

Arbitro : Puccinelli di Carrara

Marcatori : 7’ Rossi



San Vitale Candia-Azzurra 1-4

San Vitale Candia : Lupetti, Di Benedetti, Bongiorni Nicolò, Carlesi,Poli Mariano (69’ Del Mamncino),Ricci,Donadel(55’ Berti), Tragni, Caruso, Contadini,Batti(50’ Bongiorni Diego).

Azzurra:Tonarelli, Pardini, Mosti, Biancalani, Quadrelli, Bigini, Navari, Venturini, Ricci, Chioni,Cavalletti(Lazzini)( Michetti,Coluccini, Mandoli,Viacava)All. Bertelloni/Landucci

Arbitro . Berti di Carrara

Marcatori : 48’ Bigini, 65’ Venturini, 80’ Ricci, 88’ De Melo,90’ Venturini



Vallizeri-Villafranchese 3-2

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Bondi, Chakir, Walid, Filippi, Giannotti, Zuccarelli, Boirghetti, Manganelli,Toninelli( Della Bartolomea, Gueye, Peccenini, Conti, Ferrari, Essahraoui Jamal,Castellotti)All. Della Bartolomea

Villafranchese : Madonna, Cervara, Mariani, Giubbani, Mamndaliti, Giansoldati, Trevisan, Caroli, Bregasi, Fontana,Giacopinelli(Zoppi, Polloni, Bartolini, Chelotti, Scudellari, Gabrielli, Pucci) All. Bellotti

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 3’ Toninelli, 65’ Polloni, 79’ Manganelli, 83’ Polloni, 86’ Conti