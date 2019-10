Terza Toscana, al Vallizeri il derby di Villafranca

Massa Carrara - Lo scoppiettante derby del “Bottero” se lo aggiudica il Vallizeri di mister Fabiano Centofanti che mette a referto la seconda vittoria esterna e consolida il primato dopo sole tre giornate, in virtù del pareggio del Cerreto a Fosdinovo guida il girone solitario a punteggio pieno. Nell’altro anticipo il derby tutto montignosino termina senza vincitori, mentre nella giornata regolare primi successi dei Rangers Soliera, Spartak Apuane e San Vitale Candia, infine si conferma squadra ostica la Montagna Seravezzina che batte la Palleronese. L’atteso terzo turno soprattutto per i due derby e bisognava attendere gli esiti delle due capoliste, si è verificato invece che i valligiani del mitico allenatore “yuarj” tornano dalla trasferta di Villafranca con i tre punti dopo una convincente prova, mentre l’ex capo classifica Cerreto perde terreno sul campo di Fosdinovo dopo una combattutissima sfida uscendo con un nulla di fatto che regala ai lunigianesi il primo posto. Nel “catino” di via delle Piscine di fronte ad un buona cornice di pubblico partono forte i giallo neri che dopo poche battute passano con Poletti, la reazione degli ospiti è immediata con il palo colpito dall’ex Coppola. Prima della mezzora di gioco arriva il pareggio del Vallizeri con Manganelli e subito dopo il vantaggio di un altro ex Alessandro Giannotti, seguito nella ripresa ancora da Manganelli, prima del triplice fischio il subentrato Fontana fissa il finale con il quarto gol. Un successo di prestigio per i valligiani che hanno dimostrato in questo avvio di questo interessante campionato di godere di buona salute. Per le “vespe” fra tre giorni ritorna in campo per la coppa provinciale sempre in casa contro i cugini del Mulazzo dove si attende una rapido riscatto. Nel secondo derby in anticipo le due compagini di Montignoso non si fanno male , si dividono la posta in palio e muovono entrambe la classifica. Parte forte il team di mister Enrico Mori dopo venti minuti passa con Menchini, prima dell’intervallo spreca diverse occasioni per mettere in sicurezza il risultato. Nella ripresa il copione si ribalta i locali di mister Riccardo Montaresi immette forze fresche quali Andrea Orlacchio e Mattia Antompaoli i frutti arrivano a meta della ripresa con il pareggio di De Santis che sfrutta un assist su pregievole guizzo di Antompaoli. Nei restanti minuti l’Academy cerca in tutti i modi di vincere il secondo derby consecutivo ma il tiro dell’onnipresente Antompaoli si spegne sul montante. Il sabato del “regolare” campionato vedeva il Cerreto impegnato in Lunigiana ospite dei castellani di Fosdinovo, ne veniva fuori un match ben giocato e ricco di occasioni, però terminava senza nessuna marcatura, mezzo passo falso dei blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni. Dopo il Vallizeri si registra un’altra vittoria esterna che è quella della matricola Rangers di Soliera sul campo del Tirrenia Marina, i lunigianesi dei due allenatori Bambini-Velzquez passano con Lorenzani su calcio di punizione dal limite e raddoppiano a metà del secondo tempo con il neo entrato Mazzoni, nonostante sotto di due uomini il club di Soliera porta a casa la prima vittoria della stagione. Per i locali di mister Davide Giusti, dopo la buona prova con il Versilia devono incassare il secondo stop interno di questo inizio di campionato, mercoledi prossimo il club di Daniele Tarantino hanno la possibilità di rifarsi ritornano in campo per giocarsi la qualificazione della coppa provinciale in casa dell’Academy M.Montignoso. Altro successo esterno lo ottiene il San Vitale Candia che si aggiudica il confronto in casa dei versiliesi dell’Azzurra e rompe il ghiaccio incamerando i primi tre punti. Contadini e Bongiorni Nicolò si portano sul doppio vantaggio nella prima frazione, i padroni di casa di mister Emiliano Bertelloni riaprono il match con il punto di Chioni ma non riescono nel corso della ripresa a rimediare la seconda sconfitta stagionale. Le uniche due vittorie interne della giornata sono targate dalla Montagna Seravezzina e dallo Spartak Apuane che rimandano battute rispettivamente la Palleronese e il Versilia calcio. I lucchesi sempre sotto il segno del bomber Federico Tarabella( quattro centri in due gare) dopo il colpaccio a Mulazzo si sono ripetuti contro una rimaneggiata Palleronese che segnano il gol della “bandiera” con il solito Andrea Oligeri dagli undici metri. La Mtg Seravezina che a già riposato, con in tre punti balza al terzo posto in classifica ad una sola lunghezza dal Cerreto. Infine c’è il primo sorriso per il club bianco-rosso di mister Paolo Ulivi che conquista i primi tre punti del torneo contro il Versilia con il subentrato Dialla Talla allo scadere, in precedenza gli ospiti avevano pareggiato con Frediani il vantaggio di inizio ripresa di Marino.



Risultati 3^a giornata:

Villafranchese-Vallizeri 1-4

Academy M.M.-Fc Montignoso 1-1

Azzurra-San Vitale Candia 1-2

Fosdinovo-Cerreto 0-0

Mtg.Seravezzina-Palleronese 3-1

Spartak Apuane-Versilia 2-1

Tirrenia Marina-Rangers Soliera 0-2

Ha riposato il Mulazzo



Classifica :

Vallizeri 9, Cerreto 7, Mtg.Seravezzina 6, Spartak Apuane 5, Rangers Soliera 5, F.c.Montignoso 5, Palleronese 4, Academy Massa Montignoso 3, Tirrenia Marina 3, San Vitale Candia 3, Fosdinovo 2, Mulazzo 1, Versilia 1, Villafranchese 1, Azzurra 0.



Prossimo turno 19/10/2019 : Cerreto-Academy M.M., Fc. Montignoso-Tirrenia Marina, Palleronese-Mulazzo, Rangers Soliera- Spartak Apuane, San Vitale Candia-Villafranchese, Vallizeri-Fosdinovo, Versilia-Mtg Seravezzina, riposa : Azzurra



Tabellini :

Villafranchese-Vallizeri 1-3

Villafranchese : Bregasi O.,Mandaliti,Mariani, Caroli R.,Caldi, Giacopinelli, Caroli L.,Ginesi,Bregasi A., Poletti,Trevisan( Varoli,Trapani, Venuti, Antoniotti, Bartolini, Botti, Chelotti,Gabrielli, Giubbani)All. Albareni

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Drago, Lastrucci, Coppola,Essaharaoui Imad, Giannotti, Essahraoui Jamal, Gueye, Mamnganelli,Toninelli( Conti A., Conti N.,Fontana, Zuccarelli,Scudellari,Ricci,Pelliccia)All. Centofanti

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori : 4’ Poletti, 23’ Manganelli, 30’ Giannotti, 38’st. Manganelli,43’ Fontana

Note : Espulso Caldi per somma di ammonizioni



Academy M.M.-Fc.Montignoso 1-1

Academy M.M. :Belloni, Ledda, Mosti, Coppa, Manfredi, Sagramoni, Bertonelli, Borghini, Memgaroni, De Santis, Giorgieri(Imelli, Della Pina, Orlacchio, Antompaoli, Giannini, Peselli, Sorrentino,Masini, Pucci)All. Montaresi

Fc. Montignoso : Di Maria, Bellè, Nicoletti, Tognocchi, Aldovardi, Pucci, Rustighi, Baldini, Rocca, Mancini, Menchini( Manfredi, Batti, Antonioli, Mori, Bugliani, Borsalino, Ricci, Giorgini, Filigheddu) All. Mori

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 22’ Menchini, 61’ De Santis



Azzurra-San Vitale Candia 1-2

Azzurra : Tonarelli, Pardini, Tognocchi, Bigini, Quadrelli, Bresciani,Mosti, Lazzini,Ricci, Chioni, Pelliccia(Bertoneri, Coluccini,Viacava, Rebughini, ,Mandoli), All. Bertelloni E.

San Vitale Candia : Lupetti,Gallia, Deda, Fazzi(Donadel), Finelli, Poli, Bongiorni D., Sarno, Bongiorni N., Contadini(Monti),Tragni(Di Benedetto) (a disp.Tonarelli, Zampolini, Damiano, Carlesi, De Melo).

Arbitro : Cagnoli di Viareggio

Marcatori : 12’ Contadini9, 37’ Bongiorni N., 55’ Chioni



Fosdinovo-Cerreto 0-0

Fosdinovo : Zeni, Della Vale(63’ Cantoni),Nouhass, Donazza, Bugliani(79’ Peonia), Castelli, Cafa, Baldoni(35’ Bernardini),Di Benedetto, Stelitano, Fusani. All. Baldoni M.

Cerreto : Farina, Gabrielli, Baldini, Gassani, Spallanzani, Albano, Raffaelli, Manfredi, Balloni, Conti, Aliboni( Rebellino, Baldi, Pellegrini)All. Bertelloni P.

Arbitro : Bragoni di Carrara





Mtg. Seravezzina-Palleronese 3-1

Mtg Seravezzina : Bertoni, Lucchesi G.(78’ Balderi)., Bacci, Lucchesi D., Tovani, Bazzichi(65’ Filiè) Giannecchini, Pellegrini, Berti, Tarabella F., Moscardini( Cagnoni F., Balderi, Cagnoni S., Fiaschi, Filiè, Marrai Marco, Marrai Michele, Pellizzari)All. Paolini

Palleronese : Madonna. Diouf, Leka Robert, Franchetti(78’ Diallo), Maraffetti, Sisti, Amendola, Mastrini, Leka Lucian, Moisè, Oligeri( a disp.Seidei Massour)All. Preti

Arbitro : Lorenzi di Viareggio

Marcatori: 24’Moscardini, 40’Tarabella, 57’Tarabella, 81’ Oligeri(rig.)

Note : Al 42’Berti(Mtg) fallisce calcio di rigore, parato da Madonna



Spartak Apuane-Versilia 2-1

Spartak Apuane : De Vita, Bianchi, Bernacca, Guadagni, Marino, Ulivi T., Baldoni(70’ Galizia) Baldini(80’ Cervetti), Tassinari(75’ Turba) Magnani(Dia Talla), Canciello(Santini, Cavalletti, Alibani, Marchini, Tonlazzerini, All. Ulivi P.

Versilia : Riccioli, Tonetti Alessio, Antonucci, Tedeschi, Tonetti Nicola, Rossi, Celi, Mattei, Moschetti, Dini, Bascherini (Santini, Barattini, Salvatori, Silicani,Maremmani Frediani) All. Maganzi

Arbitro : Puccinelli di Carrara

Marcatori : 59’ Marino, 78’ Frediani, 90’ Dia Talla.



Tirrenia Marina-Rangers Soliera 0-2

Tirrenia Marina: Viviani, Fialdini, Lofrese, Del Freo, Lucchesi, Morelli, Vita, Giorgieri, Kumanaku, Manfredi( Zavaglia, Tarantino, Biagini, El Bannaoui, Tongiani, Guiusti N., Neri, Cappè,Lucchi, De Nardi)All. Giusti D.

Rangers Soliera : Ceci,Argenti M., Micheli (81’ Fornesi), Goeders, Moscatelli, Rossi(77’ Maraglia), Mandorlini,Van Asselt (59’ Ferrari), Signanini(90+3’ Argenti D.), Lorenzani (52’ Mazzoni),Cosci.(a disp.Serafini, Lombardi) All. Bambini-Velazquez

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori: 24’ Lorenzani, 69’ Mazzoni(rig.)

Note : Espulsi Ceci (Rs) all’ 80’ per aver toccato il pallone fuori area, Ferrari(Rs) per doppia ammonizione.