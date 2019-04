Terza Toscana, al Fosdinovo l'ultimo posticipo di campionato

Massa Carrara - Con il posticipo tra l’Academy Massa Montignoso e Fosdinovo si è concluso il campionato provinciale di Terza Categoria dove rimane da definire chi disputerà la finale play off, dove a sfidarsi sono i lunigianesi del Barbarasco contro gli avenzini dell’Attuoni. Per quanto riguarda il girone dominato e vinto dallo Sporting Forte dei Marmi , l’ultimo posticipo dell’ultima giornata è andato al Fosdinovo di mister Matteo Baldoni che in stagione ha ricoperto anche le vesti di giocatore, in rimonta in casa dei bianco neri di Riccardo Montaresi. Dopo un primo tempo senza reti, al vantaggio locale di inizio ripresa di Guadagnucci rispondevano i castellani poco dopo con La Terra che metteva a referto una doppietta mentre il compagno Giuliani chiudeva i conti nel finale. Da segnalare nelle fila dei bianco neri l’esordio del l’attaccante Giacomo Della Bona(classe 2003) appena sedicenne, prodotto del vivaio Academy in campo per tutti i 90 minuti risultando il più incisivo in diverse occasioni del posticipo.

Successo che ha fatto conservare ai lunigianesi il penultimo posto in classifica con 24 punti ad una lunghezza dal Real Marina di Massa, ma soprattutto il team di Baldoni ha colto la prima vittoria fuori casa della stagione. L’Academy, invece ha mantenuto il settimo posto (33 punti) a otto lunghezze dagli apuani dello Spartak disputando un campionato più che dignitoso.



Tabellino



Academy M.M.- Fosdinovo 1-3



Academy M.M.: Ambrosini (Tognocchi), Mosti, Orlacchio, Della’Anima, Lorenzetti, Pitanti, Guadagnucci, Peselli(Borghini), Dell’Anima(Gaina), Antompaoli(Imelli), Mengaroni(De Stefano).All. Montaresi

Fosdinovo : Zeni, Giuliani, Della Valle, Donazza, Perlongo, Nouhass, Cantoni, Coraci, Peonia( Delialisi), La Terra, Bernardini .All. Baldoni

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 53’ Guadagnucci, 59’ La Terra, 69’La Terra, 84’ Giuliani(rig.)



Classifica finale : Sporting Forte dei Marmi 70,San Vitale Candia 59, Attuoni Avenza 51, Barbarasco 46, Azzurra 42, Spartak Apuane 41, Academy Massa Montingoso 33, Mt.Seravezzina 31, Palleronese 29, Cinquale 26, Vallizeri 24,Real Marina di Massa 24,Fosdinovo 23,Unione Montignoso 5.