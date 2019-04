Terza Toscana, Sporting Forte dei Marmi ne fa 8 all'Azzurra nel derby

La capolista, già vincitrice del campionato, ancora a caccia di record. San Vitale, Attuoni e Barbarasco centrano la qualificazione ai play off

Massa Carrara - L’appassionante campionato di terza categoria è giunto ormai ai titoli di coda, a due giornate dal termine, dopo il titolo sono stati centrati altri obiettivi, quelli dei posti play off, al momento tre, per il San Vitale Candia che vince un vibrante derby in casa dello Spartak. L’Attuoni che ha vita facile sul Real Marina di Massa e del Barbarasco che passa a Fosdinovo, rimane un posto (il quinto) dove a contenderselo sono i versiliesi dell’Azzurra e lo SPartak Apuane in questo ultimo contesto bisognerà fare attenzione alla forbice. Nella giornata dove hanno prevalso ben tre squadre in trasferta su cinque gare, da segnalare la ricca scorpacciata di reti segnate(23) nelle cinque partite regolari, bottimo che potrebbe aumentare nelle due gare nel posticipo in programma lunedi sera. Nelle parti basse della classifica da registrare la seconda vittoria consecutiva ancora ricca di gol per il Vallizeri sul campo del fanalino Unione Montignoso. I versiliesi di mister Marco Picchi arrichiscono il palmares stagionale con la vittoria numero 21, mantenendo l’imbattibilità, incrementando il bottino di reti segnate a quota 80, nonostante la categoria numeri da capogiro. Nel derby contro i cugini dell’Azzurra si è assistito all’ennesimo bombardamento alla porta avversaria, in evidenza la tripletta di Gabriele Maggi e la doppietta di Edoardo Tarabella.

Il campo principale era il “Raffi” di Romagnano dove andava in scena il derby tra lo Spartak Apuane e San vitale Candia, i bianco rossi di mister Paolo Ulivi scesi in campo senza diverse pedine vitali sono usciti a testa alta dall’intenso match che a lunghi tratti è stato vibrante specialmente nella seconda parte della ripresa. Gli ospiti forti della loro classifica volevano consolidare l’ottimo secondo posto dall’alto de 53 punti tenere soprattutto sempre a più otto la coppia Attuoni-Barbarasco.

La sfida inizia con la supremazia territoriale dei locali che concede qualche ripartenza ai massesi di mister Luca Bennati. Nei diversi capovolgimenti il San Vitale recrimina per due presunti falli in area di rigore, dopo la mezzora si inizia a vedere qualche occasione, la prima è un colpo di testa sotto misura di Bongiorni su traversone dal fondo di Aliboni. La seconda gli ospiti passano con Aliboni, bravo a rubare palla nella zona nevralgica del campo, si invola e supera Tovani in uscita firmando il gol del vantaggio, gol che rimarrà l’unico della gara. Nella ripresa l’esperto Turba e compagni riescono a portare solo pericoli alla porte di Conti senza incidere, esponendosi al contropiede del San Vitale, come le due paratone di Tovani su Aliboni e Bongiorni .Nel corposo extra time lo Spartak beneficia di due calci di punizione dal limite, l’ultimo è nei piedi di Maccarone la traiettoria indirizzata all’angolino basso è deviata in tuffo da Conti è qui si chiudeva il match. Confronto che nel finale ha visto le due compagini rimanere in dieci per le due espulsioni, una per parte, di Pacolini e del neo entrato Della Pina.

Attuoni e Barbarasco viaggiano appaiati con il vento in poppa verso i play off, gli avenzini di Augusto Secchiari rimandano battuto il Real Marina di Massa con un poker do gol, dopo venti minuti apre le marcature Esposito imitato da Musetti e Da Pozzo, nella ripresa ancora il fantasista Giorgio Da Pozzo a mettere a referto la personale doppietta firmando il quarto gol. I lunigianesi del Barbaraasco scesi in campo con il lutto per la scomparsa in questi giorni della mamma del portiere granata Marco Cavalier Doro, dopo un primo tempo a reti inviolate ci pena Andrea Bertoli a mettere al sicuro la qualificazione ai play off con una preziosa doppietta. Il Barbarasco tornerà in campo mercoledi 3 aprile per il primo turno della fase regionale della coppa di categoria, l’appuntamento è fissato presso lo stadio di Monti (ore 20,30) contro il Viareggio 86 per il match di andata.

Infine altra goleada dei valligiani di mister Fabiano Centofanti che espugna il rettangolo dei Ronchi con una pirotecnica cinquina, dove sono andati a segno Giacopinelli nei primi minuti, dopo il pareggio di Serroukh il capocannoniere del torneo Alessandro Giannotti (21 centri) riporta avanti i compagni. Al nuovo vantaggio locale di Giunta il Vallizeri reagiva con l’uno-due di Conti e il giovane Polloni che chiudevano la prima parte dell’incontro, nel secondo tempo Manganelli rispondeva alla rete del l’ispirato Serroukh fissando la definitiva cinquina.



Risultati 11^a giornata



Fosdinovo-Barbarasco 0-2

Attuoni-Real Marina di Massa 4-0

Spartak Apuane-San Vitale Candia 0-1

Sp.Forte dei Marmi-Azzurra 8-3

Un.Montignoso-Vallizeri 3-5



Lunedi 1/4/2019 due posticipi :



Cinquale-Palleronese(Ronchi, 20,30, Giorgio Malacarni di Carrara)

Academy M.M.-Mont.Seravezzina(Via Casola, 20,30, Giorgio Puccinelli di Carrara)



Classifica : Sporting Forte dei Marmi 66, San Vitale Candia 53, Attuoni Avenza 45, Barbarasco 45, Azzurra 38, Spartak Apuane 37, Academy M.M. 33, Mt. Seravezzina 28, Palleronese 28, Cinquale 26,Vallizeri 23, Fosdinovo 20,Resl Marina di Massa 18, Un. Montignoso 5.(Academy, Palleronese, Cinquale e Mt.Seravezzina una gara in meno)



Prossimo turno (sabato 6/4/2019): San Vitale Candia-Academy M.M., Real M.M.-Cinquale, Vallizeri-Palleronese, .Fosdinovo-Attuoni, Azzurra- Spartak Apuane, Barbarasco-Sp. Forte dei Marmi, Mt-Seravezzina-Un.Montignoso



Tabellini:



Fosdinovo-Barbarasco 0-2

Fosdinovo :Deliallisi, Baldoni, Nouhass, Perlongo,Morotti, Matteo, Tenerni, Donazza, Coraci, Peonia, Bernardini, Corsini(Morotti Cristian, Giuliani, Zeni, Cantoni) All. Baldoni M.

Barbarasco : Casciari, Lunini, Filippi, Maloni, Giansoldati,Gerali Manuel, Bertoli, Gerali, Paolo, Yanchuk, Giromini, Oligeri(Chiocca, Bondi,Trippa, Varanini,Ture, Magnanini) All. Giorgi

Arbitro : Benedetti di Carrara

Marcatori : 52’ Bertoli, 71’ Bertoli



Attuoni-Real M.M. 4-0

Attuoni : Volpi, Pollina(Bernacca), Menconi, Dell’Amico, Bernacca, Pappagallo, Ussi(Corsi), Esposito(Ambrosi), Musetti(Francini) , Pierami, Da Pozzo, Brugioni(Lucetti) All. Secchiari A.

Real M.M. : Nardini, Marchi, Fialdini Mario, Lofrese, Dell’Amico M., Fialdini Enzo, Tarantino, Pratali, Bugliani, Kumanaku, Vita( Cucurnia, Ravenna, Ulivi)All. Guazzelli

Arbitro : Patanè di Carrara

Marcatori : 22’ Esposito, 32’ Musetti, 43’ Da Pozzo, 56’ Da Pozzo



Spartak Apuane-San Vitale C. 0-1

Spartak Apuane : Tovani, Galizia (51’ Marino),Gianardi(57’ Andreani ,90’ Bianchi)Alibani, Pacolini, Alberti, Maccarone, Nicoletti,Tonlazzerini(78’ Mussi),Turba,Tongiani. All.Ulivi P.

San Vitale Candia : Conti Marco, Di Benedetti(68’ Berti),Deda, Sarno(64’ Contadini),Fin elli, Ricci, Donadel(55’ Della Pina J.),Giulianelli, Aliboni,Conti Giovanni, Bongiorni (84’ Tonlazzerini) (a disp. Lorieri, Damiano, De Meo, Gallia) All. Bennati

Arbitro : Lorenzini di Carrara

Marcatori : 39’ Aliboni

Note : Espulsi 85’ Pacolini(Spk), Finelli(Sv.)



Sp. Forte dei Marmi-Azzurra 8-3

Sp. Forte d.M.: Federigi, Lorenzoni, Coppedè, Pardini,Mattei, Manfredi, Celentano, Rosi, Maggi, Pellizzarri, Folliero(Viti, Meucci, Tarabella E., Pelliccia, Luisi, Alaimo, Stagetti)All. Picchi

Azzurra : Michetti, Polloni, Tognocchi, Quadrelli, Pardini, Bigini, Bresciani Lucio, Duccini, Landi, Alberti,Bresciani Michele(Coluccini, Mandoli, Chioni)All. Giorgetti

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 15’ Folliero, 36’ Pellizzarri, 38’ Landi, 48’ Alberti, 53’ Maggi, 67’ Maggi, 73’ Alaimo,75’ Maggi, 83’ Tarabella E.,85’ Tarabella E.,88’ Chiodi.



Un.Montignoso-Vallizeri 3-5

Un.Montignoso : Grillotti, Infantino, Rebaa, Lorenzoni, Lenzetti, Moriconi, Bertolorenzi, Giunta, Pardini, Pallonetto,Serroukh. All. Giunta

Vallizeri : Bertoni A., Kadiu, Toninelli, Bestazzoni, Ferrari, Conti, Giannotti, Manganelli, Polloni, Giacopinelli, Tonelli( Brunotti, Guye Pape, Pucci, Coppola, Ghio, Chiesa),

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 9’ Giacopinelli, 13’ Serroukh, 17’ Giannotti, 19’ Giunta, 27’ Conti A.,42’ Polloni, 55’ Serroukh., 83’ Manganelli