Terza Toscana, Spartak in casa Academy per difendere il primato

Massa Carrara - A due turni prima di chiudere l’anno solare 2019 l’avvincente campionato di terza categoria presenta l’ennesima interessante giornata, con sfide per l’alta classifica e quelle per il girone dei play off, dove le due capo classifica giocano il lo primato a distanza. Lo Spartak Apuane di paolo Ulivi anticipa il 12° turno in casa dell’Academy Massa Montignoso, dove nel nuovo “Del Freo” sono cadute squadre come Vallizeri e Azzurra, quindi fortino inaccessibile per il club di mister Riccardo Montaresi ancora imbattuto. Il Cerreto conoscendo già l’esito dei “rivali” riceve sullo stesso impianto l’altra squadra di Montignoso, i rosso blu di Enrico Mori prima del turno di riposo sono reduci dalla vittoria nel recupero in casa del Versilia. Ennesimo esame di continuità che si prospetta per i blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni dopo il netto successo in lunigiana sul campo dei Rangers Soliera. La terza forza del girone Mtg. Seravezzina sarà di scena al comunale di Fosdinovo per il testa-coda di giornata, i collinari di Paolini anche loro dovranno attendere le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda la gara vinta contro la Villafranchese, causa l’errore tecnico giudicato dagli ospiti sugli sviluppi di un calcio di rigore. Le altre inseguitrici Mulazzo e Vallizeri saranno impegnate nelle due strapaesane, il primo derby è tra i valligiani di zeri opposti ai Rangers Soliera, mezzora dopo sarà la volta del Mulazzo in casa della Villafranchese al mitico “Bottero” . I giallo neri di Fabio Bellotti tonificati dal successo in casa della Tirrenia Marina nel recupero, se tutto andrà a buon fine avranno due gare a disposizione per risalire la classifica, iniziando dalla strapaesana con i rosso blu di Fabio Giovannacci, tornare quanto prima alle posizioni che compete al blasonato club. In odor di play off ci sono l’Azzurra e il San Vitale Candia , i versiliesi di mister Emiliano Bertelloni ospitano i lungianesi della Palleronese in crisi di risultati ma non di gioco, mentre il San vitale riceve la visita del Versilia calcio, test per sulla carta abbordabile, ma non facile.



Venerdi 13/12/ 2019 Anticipo .

Academy M.M.-Spartak Apuane (“Del Freo” 21,°°,Giorgio Malacarni di Carrara )



Programma gare, arbitro di sabato 14/12/2019

Azzurra-Palleronese (“Aliboni”, 18,15,Joe Dalessandro di Viareggio)

Cerreto-Fc.Montingoso(“Del Freo”, 17,30, Daniele Verona di Viareggio)

Fosdinovo-Mtg.Seravezzina(Comunale,15,°°,Giacomo Sergiampietri di Crarrara)

San Vitale Candia-Versilia(Remola,14,30,Giorgio Puccunelli di Carrara)

Vallizeri-Rangers Soliera(Tolaro, 14,30, Deaniele Cavallini di Carrara)

Villafranca-Mulazzo(Bottero, 15,°°, Francesco Cecchini di Carrara)

Riposa : Tirrenia Marina