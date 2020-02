Terza Toscana, Mulazzo e Cerreto si contendono la Coppa

Massa Carrara - Il grande giorno è arrivato, va in scena allo stadio “Quartieri” di Aulla ottimo palcoscenico non nuovo a queste manifestazioni ospita la finale di coppa provinciale della delegazione di Massa Carrara. A contendersi il primo trofeo della stagione sono il Mulazzo e Cerreto, prima contro terza nell’attuale avvincente torneo Le due compagini sono arrivate alla finalissima tramite un percorso di rilievo, i lunigianesi di mister Fabio Giovannacci hanno vinto il primo raggruppamento dove erano inseriti il Vallizeri e Villafranchese. Nella semifinale hanno dilagato contro il Fosdinovo che si era aggiudicato il secondo girone con Palleronese e Rangers Soliera. La sfidante Cerreto ha dominato il terzo gruppo con San Vitale Candia e Spartak Apuane battendo nella semifinale la Tirrenia Marina giunta prima nel quarto girone con Fc.Montignoso e Academy Massa Montignoso. Le finaliste in questi primi anni di attività ufficiale sono gia approdate con merito all’ultimo atto della competizione provinciale riservata alle squadre del comprensorio di Massa Carrara. I lunigianesi videro sfumare il trofeo (sempre sul campo di Aulla) dagli avenzini dell’Attuoni nella stagione 1916/17, invece i blu cerchiati del presidente Andrea Del Freo alzarono la coppa al primo anno di vita battendo con il minimo scarto l’Atletico Podenzana sul rettangolo del “Paolo Deste” di Avenza. La vigilia del primo appuntamento importante della stagione per le sfidanti è filato liscio, senza particolari problemi, con gli utlimi “ritocchi” e raccomandazioni sui rispettivi avversari, i blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni non potranno schierare Baldini e Rubino fermi per squalifica. Dalla parte dei mulazzesi all’incirca scenderà in campo con l’undici che nell’ultimo turno ha vinto sul campo del Versilia con eventuale modifica di un paio di pedine assenti in versilia. Probabili formazioni, Mulazzo : Ferrari, Belli, Franchini, Bergamaschi, Bianchi, Ribolla, Baldassini, Cham, Baciu, Ubereti, Rossi, a disposizione Negrari, Luccini, Tamagna, Luppi, Castellotti Emanuele, Castellotti Alessandro, Boggi, e Greco,. Cerreto : Farina, Manfredi. Lenzetti, Fruzzetti, Del Giudice, Francini, Raffaelli, Spallanzani, Balloni, Conti, Aliboni a disp. Rebellino, Grossi, Gabrielli, Alabano,Gassani E., Gassani C., Baldi, Della Pina,Pellegrini. A dirigere sarà l’esperto Daniele Cavallini della sezione di Carrara, al termine dell’atteso match premiazione sul campo che sarà effettuata dal presidente della Delegazione Provinciale della Figc Massa Carrara Andrea Antonioli coadiuvato dai dirigenti del comitato.