Terza Toscana, Balloni è il nuovo centravanti del Cerreto

Massa Carrara - E’ senza sosta il mercato del Cerreto, compagine che la prossima stagione disputerà il campionato di terza categoria girone A, a quanto pare la nuova coppia di vertice composta dall’efficace presidente Andrea Del Freo e dall’attivo neo diesse Fabrizio Della Pina continuano a mettere diverse pedine nello scacchiere di mister Paolo Bertelloni. Dopo aver ufficializzato i nuovi arrivati il talentuoso Stefano Manfredi ex Don Bosco Fossone, Giovanni Conti dal San Vitale Candia, Fabrizio Lenzetti dal Ricortola, e sempre dalla compagine massese del San Vitale Fabio Aliboni, ecco la ciliegina per dare peso al reparto offensivo arriva il “bomber” gira mondo Tommaso Balloni dal San Lazzaro Lunense. Il Tommy conosciuto come lo spauracchio dei portieri ha messo a referto in quasi due lustri di carriera tra numerose squadre nei dilettanti i centri sfiorano i duecento gol, il neo blu cerchiato formerà un attacco di assoluta quantità soprattutto qualità, dove il tecnico Paolo Bertelloni non può essere che al momento soddisfatto, visto che nei prossimi giorni, per voce del presidente Andrea Del Freo non si escludono altri rinforzi di giocatori “top” negli altri ruoli chiave. “Ho scelto – associa l’attaccante- questa squadra dove ritrovo compagni e soprattutto amici, a prescindere dalla categoria, aggiungo che è sempre difficile vincere dei campionati, progetto che ritengo stimolante, l’obiettivo che si è prefissato il club è quello di cercare di ritornare subito in seconda, dove noi ci proveremo. Una nuova avventura a questo giro vicino a casa, in un impianto nuovo di zecca come quello della “Renella”.Con questo nuova linea offensiva spero di tornare al ruolo che preferisco, fare la “guerra” nel cuore dell’area di rigore, visto che ultimamente agivo un po' lontano dalla porta, con certi compagni la davanti, sono certo che faremo bene, come è sempre stato starà al campo l’inappellabile esito, infine non mancherò di certo all’appuntamento con il gol, quest’anno il sabato pomeriggio.