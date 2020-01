Terza Toscana, Academy M.M.-Mulazzo l’anticipo

Massa Carrara - Il nuovo anno inizia con diversi scontri diretti che riguardano il vertice, a due turni dal giro di boa il Cerreto sale a Zeri per continuare la rincorsa alla vetta, ospite dei valligiani di mister Matteo Della Bartolomea. Dove i lunigianesi in questo primo mese alla guida dei valligiani ha portato a casa quattro punti in virtù del pareggio esterno con il Versilia e il recente sofferto successo in casa del dell’Fc. Montignoso, con il derby casalingo contro la Palleronese da recuperare. Quindi determinati a dare continuità al nuovo corso, anche se l’avversario odierno è la corazzata blu cerchiata di mister Paolo Bertelloni. L’altra capo classifica Spartak Apouane sarà alla finestra ad aspettare i due interessati verdetti di Tolaro e quello della Tirrenia Marina. Nell’anticipo in programma alla “Renella” scendono i lunigianesi del Mulazzo ospiti dell’Academy di mister Montaresi intenti a riscattare i due scivoloni consecutivi. Nel sabato regolare l’Azzurra di Emiliano Bertelloni cercherà contro i lunigianesi dei Rangers di continuare la corsa verso i piani nobili della graduatoria, mentre i giallo neri di Villafranca ospitano il Versilia, match assolutamente da portare a casa per iniziare la risalita a posizioni consone al blasonato club. Completano la giornata il derby di Fosdinovo dove i “castellani” di mister Matteo Baldoni ricevono la visita dei cugini di Pallerone, testa da differenti motivazioni, i locali per staccarsi dall’ultimo posto, gli ospiti di mister Massimo Preti per riprendere quanto prima lo smalto lasciato per strada da diverse partite. Inedito derby è quello che si giocherà a Remola tra i massesi del San Vitale Candia e il nuovo Fc.Montignoso, le due compagini nella prima parte del campionato non hanno espresso il valore dei loro organici, il club di Contadini & soci è vicinissimo al quinto posto, lontano solo quattro lunghezze con buoine possibilità di inserirsi. Per il team di mister Enrico Mori due punti dietro, il match di Remola potrebbe segnare una svolta in positivo al campionato dove finora è stato avaro di risultati.

Chiuderà il quattordicesimo turno nel posticipo la trasferta in notturna della capolista Mtg. Seravezzina nel delicato test in casa della Tirrenia Marina, sfida chiave per gli ospiti decisi ad allungare sui “rivali” dello Spartak, Kumanaku & compagni permettendo.



Anticipo del venerdi 3/1/2020.

Academy M.M.-Mulazzo (“Del Freo, 21,°°, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Porogramma gare di sabato 4/1/2020

Azzurra-Rangers Soliera(“M.Aliboni”,17,°°,Daniele Verona di Viareggio)

Fosdinovo-Palleronese(“Comunale,14,30,Giorgio Puccinelli di Carrara)

San Vitale Candia-Fc.Montignoso(“Remola”,15,°°,Francesco Laganà di Carrara)

Vallizeri-Cerreto(“Tolaro”,14,30, Francesco Cecchini di Carrara)

Villafranchese-Versilia(“Bottero”,15,°°,Umberto Benedetti di Carrara)



Lunedi 6/1/2020 Posticipo :

Tirrenia Marina-Mtg.Seravezzina (“Raffi” Romagnano” 19,°°)

Riposa : Spartak Apuane