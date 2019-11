Terza Toscana, Academy-Azzurra è l’anticipo

Massa Carrara - Si preannuncia interessante il settimo turno del campionato di terza categoria che sta riscuotendo un buon successo, il calendario mette di fronte le prime quattro squadre della classifica. Si inizia con l’anticipo del venerdi tra l’Academy di mister Riccardo Montaresi e l’Azzurra , le due compagini arrivano al confronto della “Renella” con le stesse motivazioni. I locali in serie negativa nelle recenti gare, il club di Montignoso di mister Riccardo Montaresi dopo aver fermato i valligiani dello Zeri sono scivolati in casa del San Vitale Candia, mentre i versiliesi di mister Emiliano Bertelloni hanno iniziato la risalita dal fondo della classifica con due successi consecutivi in prospettiva zone nobili del torneo.

Il piatto forte del girone viene “presentato” nel pomeriggio di sabato con le prime due della classifica ospiti in casa della terza e quarta forza del campionato, dove in palio c’è il gradino più alto del podio. I lunigianesi del Vallizeri scendono a Marina di Massa contro lo Spartak Apuane, con il deciso intento di conservare il primato, invece il Cerreto è di scena a Minazzana nel big-match contro i locali della sempre più sorprendente Montagna Seravezzina. Completano il programma la trasferta della Villafranchese del nuovo allenatore Fabio Belotti chiamato a risollevare la squadra dopo le numerose difficoltà di inizio stagione che hanno incontrato i giallo neri. Per i locali del Fosdinovo si prospetta l’ennesimo obiettivo, quello di riuscire a portare a casa i primi punti del campionato. In lunigiana va in scena un altro inedito derby tra la Palleornese e i Rangers Soliera dell’ex mister Marcelo Velazquez, mentre il nuovo Fc Montignoso in cerca di riscatto va a far visita al rinfrancato Mulazzo, chiude il carnet del sabato pomeriggio la sfida tra la Tirrenia Marina e i massesi del San Vitale Canadia in ripresa dopo i due successi consecutivi.





Programma gare e arbitro



Venerdi 8/11/2019 anticipo



Academy M.Montignoso-Azzurra(“Del Freo”, 21,°°,Albino Berti di Carrara)



Sabato 9/11/2019



Fosdinovo-Villafranchese(Comunale, 14,30, Francesco Cecchini di Carrara)

Mtg.Seravezzina-Cerreto(Minazzana, 15,°°, Matteo Della Latta di Viareggio)

Mulazzo-Fc. Montignoso (“Calani, 15,°°, Daniele Cavallini di Carrara)

Palleronese-Rangers Soliera(“Lombardi”, 14,30, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Spartak Apuane-Vallizeri(Via Casola, 15,°°, Alessio Bragoni di Carrara)

Tirrenia Marina-San Vitale Candia( Ronchi, 18,30, Khalil Sidane di Carrara)

Riposa : Versilia calcio