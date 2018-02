Settebello Mulazzo allo Sporting Om Pontremoli

I rossoblu di mister Bellotti F. si impongono in goleada in casa della squadra di mister Neri

Pontremoli - Nel derby della “Pineta” di Pontremoli il Mulazzo ottiene una convincente vittoria contro lo Sporting Om, con il roboante punteggio di 7-1. I rossoblu passano in vantaggio già al 3’ di gioco quando il capitano Davide Bellotti trasforma un rigore concesso dall’ arbitro per un tocco di mano in area. Appena due minuti dopo Jamal serve un bel’ assist a El Attifi, permettendogli di segnare il gol del momentaneo 2 a 0, prima di realizzare lui stesso la terza rete degli ospiti all’ 8’. Al 18’ i padroni di casa accorciano le distanze con Pasquotti che segna il secondo calcio di rigore della gara. I mulazzesi però non si accontentano e continuano a creare numerose occasioni da gol, tutte neutralizzate dall’ estremo difensore pontremolese Pappini. Al 38’ però nemmeno lui può nulla sulla conclusione di El Attifi, bravo a sfruttare un lancio preciso di Bellotti. Prima del termine della prima frazione i rossoblu fanno anche in tempo a realizzare la quinta rete della loro partita. Il tutto nasce da una grande azione personale di Giovannoni, il quale, dopo una serie di dribbling, crossa in mezzo; il più veloce ad avventarsi sulla palla è sempre El Attifi, che in questo modo raggiunge la tripletta personale.

Nel secondo tempo Pasquotti cerca di accorciare le distanze, ma il suo tiro a fuori area viene parato da Leri. Il protagonista di questa fase della gara è però Padova che,subentrato dalla panchina, segna altri due gol; il primo finalizzando un contropiede, il secondo con uno splendido tiro a giro da fuori area. Con questa netta vittoria il Mulazzo conferma i miglioramenti mostrati nelle ultime uscite e consolida la terza posizione in classifica.



Tabellino



Sporting Pontremoli-Mulazzo 1-7

Marcatori : 3’ Bellotti D.,5’38’, 40’ El Attifi, 8’ Jamal,18’ Pasquotti,74’,79’ Padova



Sp.Pontremoli:Pappini,Venuti,Ristori,Lkucchini,Keira(68’Diallo),Baldini, Marafetti, Pucci,Seidi,Pasquotti,Giacopinelli,Et Taoufiq(47’ Giugliano) All. Neri



Mulazzo:Leri,Ribolla(59’Boggi),Franchini,Bergamaschi(59’Mariani),Bellotti D., Cham,Luppi,Uberti(45’Gussoni),Jamal(68’Timfte),El Attifi,Giovannoni(53’ Padova) All. Bellotti F.



Arbitro : Cosentini di Carrara