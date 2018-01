L´Atletico Podenzana riapre il campionato: Ricci batte la capolista Sporting Pietrasanta

Podenzana - Podenzana ,

Inizia bene il nuovo anno l’Atletico Podenzana di mister Yrui Angeli, i bianco celesti fermano la corsa della capolista Sporting Pietrasanta infliggendo la prima sconfitta della stagione. Bel primo tempo tra le due squadre che giocano la palla, il Podenzana ha affrontato a viso aperto come era nelle previsioni del suo tecnico la regina del campionato. Il match-clou della penultima giornata si sblocca subito, all’8’ passa in vantaggio. Fraseggio a centrocampo tra Lossi e Farnese suggerimento filtrante per Moscatelli Randol che da posizione defilata batte Rebellino per 1-0.

La reazione della capolista è imminente dopo pochi minuti perviene al pareggio con Navari che sfrutta al meglio una corta respinta della difesa locale. I bianco celesti spinti dai numerosi supporter macinano buon gioco prima della mezzora passano ancora con Ricci che finalizza un’azione corale sull’asse Lossi-Moscatelli Ruben.

Nel secondo tempo il team di mister Carducci cerca in tutti i modi di evitare la sconfitta, i locali di Farnese & soci resistono e tengono a denti stretti il vantaggio, nel forcing dei pietrasantini a quindici dalla fine incornata di capitan Bonini, miracolo di Rocchi, l’accorrente Navari sulla respinta si divora il gol del pareggio colpendo in pieno la traversa da due passi. Nel finale di marca ospite è l’esterno Mandorlini a salvare sulla riga a Rocchi battuto. Al triplice fischio gioia giustificata in casa dell’Atletico Podenzana per in tre preziosi punti conquistati, il successo dei lunigianesi riapre i giochi per il vertice e per il campionato.



Tabellino



Marcatori : 8’ Moscatelli Randol (AP), 15’ Navari (SP), 23’ Ricci (AP)



Atletico Podenzana: Rocchi, Conti, Mandorlini, Farnese, Rossi(82’ Sadiq), Berti, Mosti, Ru. Moscatelli (74’ Elisei), Ricci(82’Contarino), Lossi, Ra. Moscatelli. All. Angeli

A disp.: Brunotti, Caponetto, Pellegrini, Mattellini



Sporting Pietrasanta: Rebellino, Giannini, Pardini (78’Consigli), Benedetti (46’ Perregrini), Pelagatti, Bonini, Navari, Tedeschi (46’ Del Carlo), Pellegrinetti, Serroukh (78’Lo Monaco), Maggi. All. Carducci

A disp.: Pillon, Landi



Arbitro : Cosentini di Carrara