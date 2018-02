L'Atletico Podenzana regola il Fosdinovo con classico punteggio all'inglese

Decidono le reti di Ricci e Mosti. Si segnala un superbo assist di tacco dell'intramontabile Panesi, mentre Cantoni fallisce un rigore

Podenzana - Senza dubbio il campo principale era quello di Romagnano dove la corazzata Sporting Piertrasanta era attesa dall’ennesimo esame in esterna. I bianco azzurri di Yuri Angeli con le antenne posizionate sul match del “Raffi” smarcavano l’impegno interno contro il Fosdinovo. Guadagnucci & compagni hanno dominato l’incontro realizzando due reti, una per tempo, il vantaggio sugli sviluppi di un’assist di tacco dell’intramontabile Giorgio Panesi, gol della sicurezza di Mosti che deviava in rete un tiro di Lossi dopo una piacevole azione corale della squadra.

Solo nel recupero la squadra di Mori ha la possibilità di accorciare, il rigore calciato da Cantoni è da dimenticare. Con i piedi per terra è il mister dei bianco celesti Yuri Angeli: "Sono molto contento della vittoria, incontravamo una squadra in piena salute in virtù della loro striscia positiva. Tre punti per noi vitali per poter continuare la nostra marcia,abbiamo raggiunto la squadra che sta dominando l’avvincente torneo. Questo ci deve riempire di orgoglio ma allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che il campionato è ancora lungo, nove partite a mio avviso tutte determinanti. Prossimamente affronteremo Cerreto, Mulazzo e Attuoni Avenza Club che aspirano come minimo al piazzamento play off, e non sarà di certo facile. Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare sempre con umiltà e tanto sacrificio come è stato fatto fino ad oggi, altrimenti addio sogni."



Tabellino



Atl.Podenzana-Fosdinovo 2-0

Marcatori: 22’Ricci, 57’Mosti



Note : Al 93’ Cantoni fallisce un calcio di rigore



Atl.Podenzana : Brunotti,Conti,Bertipagani,Centofanti,Rossi(58’ Pellegrini), Mosti,Moscatelli Randol(79’Farnese),Lossi(78’ Moscatelli Ruben), Ricci, Guadagnucci,Panesi (69’ Elisei)(Rocchi,Mandorlini,Sadiq)All. Angeli

Fosdinovo :Grilli,Bugliani,Corsini(79’ Morotti),Aquaro,Di Meo, Schiano, Cantoni,Baldoni,Borsi(57’ Zeni),Monfroni,Tognoni. All. Mori

Arbitro :Cosentini di Carrara