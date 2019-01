Il posticipo di III Categoria toscana al San Vitale Candia

La squadra di mister Bennati si impone sull'Academy Montignoso. Ecco la nuova classifica e le gare in programma nel prossimo turno

Carrara,

Il combattuto posticipo dell’interessante campionato di terza categoria ha visto il San Vitale Candia espugnare il campo dell’Accademy Massa Montignoso vincendo di misura sui bianconeri di mister Riccardo Montaresi. Tre punti che permettono alla formazione di mister Luca Bennati di avvicinarsi alla capolista Soporting Forte dei Marmi, il distacco, sempre enorme ora è di sette punti, la seconda forza del girone consolida la seconda opiazza portando a cinque le lunghezze di vantaggio sull’Attuoni Avenza e sei sul Cinquale.

La gara di Via Casola si mette subito in discesa per i bianco neri il vantaggio scaturito da una punizione, dove Pelliccia è lesto ad insaccare dopo un vincente rimpallo. Gli ospiti pareggiano in chiusura di tempo su calcio di rigore trasformato dal solito Conti, massima punizione per atterramento di Borghini su Aliboni. Nella ripresa gol lampo del San Vitale, preciso assist di Donadel per Sarno che mette dentro di pallonetto. Gol che rimarrà fino al triplice fischio, il finale del derby ha visto le due compagini terminare la sfida in dieci uomini, per due espulsioni una per parte. Co lo scivolone odierno si ferma dopo quattro gare la striscia positiva di capitan Michele Borghini e compagni dove alla ripresa del torneo l’Academy sarà impegnata sul campo del Fosdinovo, mentre il San Vitale Candia ospiterà a Remola i lunigianesi del Fosdinovo.



Tabellino



Academy M.Montignoso-San Vitale Candia 1-2

Marcatori : 24’ Pelliccia, 42’ Conti Giovanni(rig.), 46’ Sarno



Note : al 75’ espulso Della Pina Andrea per fallo, 90’ espulso Sagramoni.



Academy M.M. :Imelli, Orlacchio, Borghini, Bertonelli, Pelliccia, Mosti, De Santis

(19’st.Baldini), Peselli, Mengaroni (19’st.Chicca), Pitanti (29’st.Sagramoni), Antompaoli (39’st.Diouf). All. Montaresi

A disp.: Ambrosini, Gaina, Grande, Guadagnucci





San Vitale Candia : Conti Marco, Di Benedetti, Deda, Pettinati(60’ Della Pina A.), Finelli(50’ Della Opina J.), Sarno, Donadel, Giulianelli(71’ Carlesi), Aliboni, Conti Giovanni, Rustighi,(Della Pina Andrea, Bongiorni, Della Pina Jonathan, Ricci, Carlesi, Margarita, Berti, Contadini, Gallia)All. Bennati

Arbitro : Bragoni di Carrara



Nuova Classifica : Sp.Forte dei Marmi 34, San Vitale Candia 27, Attuoni Avenza 22, Cinquale 21, Spartak Apuane 18, Barbarasco 17, Palleronese 16, Azzurra 16, Montagna Seravezzina 15, Academy Massa Montignoso 14, Vallizeri 12, Real Marina di Massa 11,Fosdinovo 7, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (12/1/2019) Azzurra- Cinquale, Barbarsco-Attuoni, Fosdinovo-Academy Massa Montignoso, Montagna Seravezzina-Sp. Forte dei Marmi, Real Marina di Massa- Unione Montignoso, San Vitale Candia-Palleronese, Vallizeri- Spartak Apuane: