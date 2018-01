Il Mulazzo rallenta la corsa dello Sporting Pietrasanta

Groppoli - Nella seconda giornata del campionato di terza categoria il “Calani” di Groppoli è il palcoscenico del big match di giornata, che mette di fronte la capolista Sporting Pietrasanta e l’ inseguitrice Mulazzo. La partita si dimostra immediatamente all’ altezza delle aspettative, infatti già nei primi minuti di gioco i padroni di casa si rendono pericolosi in due occasioni, entrambe in contropiede. Nella prima al 2’ la difesa riesce a deviare il cross rasoterra di Baciu in calcio d’ angolo, nella seconda all’ 8’ il portiere Rebellino neutralizza la conclusione dello stesso numero 11 rossoblu. Il Mulazzo riesce finalmente a passare in vantaggio al 13’, quando Baciu mette in mezzo una bella palla e Giovannoni è il più veloce a colpirla e spingerla in rete. I ragazzi di mister Bellotti però non si accontentano e cercano energicamente il raddoppio, che arriva alla mezz’ora. Questa volta è El Attifi a crossare rasoterra, dal lato opposto rispetto all’ occasione precedente, e Baciu a segnare il gol del 2 a 0. Ma proprio quando i padroni di casa sembrano avere il controllo della gara gli ospiti riescono a reagire e raggiungere il pareggio, complici anche due svarioni della retroguardia rossoblu. Al 38’ Serroukh h serve l’ assist a Benedetti che da posizione defilata calcia in porta; il suo tiro deviato da Bergamaschi termina in rete. Appena un minuto più tardi è ancora Serroukh a recuperare il pallone su un passaggio maldestro al limite dell’ area e a superare Leri. Il primo tempo termina con il tiro di Cham dal limite dell’ area che però finisce alto sopra la traversa.

Nella ripresa Rebellino si rende protagonista di una gran parata sulla linea di porta sul colpo di testa di Baciu. Al 66’ però è lo Sporting a passare in vantaggio con il solito Pellegrinetti che sfrutta un lancio preciso proveniente dalla fascia sinistra e di testa supera il portiere mulazzese. I padroni di casa reagiscono allo svantaggio gettandosi in avanti, ma i loro tentativi vengono sempre neutralizzati dall’ estremo difensore del Pietrasanta. Al 89’ però nemmeno lui può nulla sulla splendida punzione di Giovannoni, che dal limite dell’ area riesce al infilare la sfera proprio sotto l’ incrocio dei pali.

Il 3-3 finale lascia invariate le distanze in classifica tra le due formazioni, ma soddisfa maggiormente lo Sporting Pietrasanta che non esce sconfitto nonostante le difficoltà incontrate. Per il Mulazzo rimane invece il rammarico per aver sprecato il doppio vantaggio iniziale.



Tabellino



Mulazzo - Sporting Pietrasanta 3-3

Marcatori :13’,89’ Giovannoni,29’ Baciu,38’ Benedetti, 39’ Serroukh, 66’ Pellegrinetti



Mulazzo : Leri,Franchini(73’ Caroli),Bergamaschi,Mariani(86’ Dghoughi),Bellotti D.,Cham,El Attifi,Uberti(71’ Luppi),Baciu,Jamal.Giovannoni.All. Bellotti F.



Sp. Pietrasanta :Rebellino,,Giannini,,Consighli(77’ Pardini),Baldacci(70’ Bernardini), Pelagatti,Bonimi,Navari,Benedetti,Pellegrinetti,Serroukh(64’ Tedeschi),Mandoli(61’ Del Carlo) All. Carducci



Arbitro : Bianco di Carrara