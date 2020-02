III Toscana, pareggio senza gol tra Fc Montignoso e Spartak Apuane nel posticipo

Massa Carrara,

Finisce senza vincitori il posticipo della quinta giornata del girone di ritorno tra i locali dell’Fc.Montignoso e lo Spartak Apuane, dopo un primo tempo senza emozioni solo un penalty dopo 25’reclamato degli ospiti per fallo su Arnieri, ignorato dal direttore di gara. Nella ripresa leggermente più vivace con qualche occasioni degne di note per i locali con il neo entrato Tenerini per i bianco rossi con il subentrato Magnani poi uscito per infortunio. Quindi quarto risultato utile per il team di Enrico Mori che risale al centro classifica, invece per il club del collega Paolo Ulivi non è riuscito l’aggancio all’Azzurra al quarto posto.



Fc.Montignoso-Spartak Apuane 0-0

Fc.Montignoso : Di Maria, Bellè (Tenerini), Menchini, Tonarelli(Rustighi), Baldini(Giorgini), Tognocchi, Vagli, Poggoi,Rocca, Mancini(Vita),Manfredi(Silipo)

(a disp. Mazzanti, Antonioli, Pucci, Fialdini) All. Mori

Spartak Apuane : De Vita, Gianardi, Galizia (Baldoni), Bernacca(Canciello), Marino ,Ulivi T., Bianchi, Nicoletti, Tassinari(Bugliani), Cervetti(Magnani > Sow), Arnieri(a disp. Lenzi, Alibani, Santini, Marchini, ) All. Ulivi P.

Arbitro : Cosentini di Carrara





Nuova classifica: Cerreto 40, Mtg.Seravezzina 40, Mulazzo 38, Azzurra 36, Spartak Apuane 34, Vallizeri 32, Palleronese 26, San Vitale Candia 23, Fc.Montignoso 24, Academy Massa Montignoso 22, Versilia calcio 18, Villafranchese 17, Rangers Soliera 14, Tirrenia Marina 12, Fosdinovo 9





Prossimo turno (22.2.2020): Academy M.M.-San Vitale Candia, Fosdinovo-Azzurra, Mtg.Seravezzina-Fc.Montignoso, Mulazzo-Rangers Soliera, Palleronese-Versilia, Spartak Apuane-Cerreto,Tirrenia Marina-Vallizeri,Riposa : Villafranchese