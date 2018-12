Fuori Regione, ultimo turno dell'anno in III toscana

La capolista Forte dei Marmi attesa dall’Azzurra nel derby versiliese. San Vitale Candia-Spartak sfida d’alta quota Atteso derby lunigianese Barbarasco-Fosdinovo Dopo la coppa Attuoni e Real Marina di Massa in cerca di riscatto

Massa Carrara - A tre giornate dalla fine il girone di terza categoria dopo dici turni è ancora alla ricerca della vera antagonista dello Sporting Forte dei Marmi di mister Marcio Picchi, i versiliesi hanno collezionato nove vittorie e concesso un solo pareggio quello nel recupero in casa del Cinquale, senza conoscere la parola “sconfitta”. Nell’undicesima giornata Macchiarini e compagni sono attesi nel derby tutto versiliese, nel sintetico del “Dante Aliboni” casa per entrambe le compagini, i locali di mister Giorgini sono in forte ritardo nella tabella di marcia e pure in classifica nei confronti della squadra leader, ma nei derby tutto è possibile, quindi ci si aspetta una match di prestigio per l’Azzurra dato che tutte le altre non hanno fatto risultato. Per le posizioni di alta quota il San Vitale Candia seconda forza del girone riceve nel mitico campo di Remola lo Spartak Apuane dove il team di mister Paolo Ulivi tonificato dal successo in coppa ma sopratutto dall’ottimo approccio dimostrato dalla squadra ha sempre come primo obiettivo quello di risalire la corrente per entrare nella griglia dei play off. Per i locali di Luca Bernnati dopo cinque successi consecutivi sono decisi a dare continuità del buon stato di salute della squadra per rimanere in scia della capo classifica. Dopo il posticipo, il turno settimanale di coppa è in arrivo la terza fatica del club allenato da mister Dario Giorgi spalmata in sei giorni, al centro Allende salgono i cugini del Fosdinovo in cerca di punti ancora dove la formazione di mister Matteo Baldoni è sempre a secco nelle gare fuori casa.

Il Cinquale di mister Rino Ciregia terza forza solitaria del campionato e autentica rivelazione del girone salgono al “Lomnardi” di Pallerone con l’intento di consolidare la buona posizione. Per quanto concernei granata di Massimo Preti urge riscattare la pesante sconfitta in casa dello Spartak, soprattutto per uscire con dignità dalla bassa classifica. Infine delicata trasferta dell’Attuoni in casa del Real Marina di Massa, le due compagini entrambe sconfitte nel turno settimanale di coppa hanno voglia di riscatto, per gli avenzini restare a ridosso del Cinquale per mantenere un posto nei play off, invece per il Real con soli due punti conquistati nelle ultime cinque partite sarebbe ora di mettersi alle spalle il periodo negativo e cambiare regime, cercare di avvicinarsi alle posizioni che contano il più presto possibile. Concludo il programma odierno le trasferta dei due club di Montignoso, l’Academy dopo il rocambolesco pareggio interno con il Barbarasco sale a Minazzana contro l’ostica Montagna Seravezzina che vorrà di sicuro riscattare la sconfitta con l’Attuoni, mentre l’Unione ultima del girone sale a “Coloretta” di Zeri per riuscire almeno a strappare un risultato positivo prima della chiusura dell’anno.



Programma gare, arbitro di sabato 22 /12/2018



Azzurra-Sp-Forte deui Marmi(“Aliboni”,14,30, Matteo Della Latta di Viareggio)

Barbarasco-Fosdinovo(“Allende”, 15;°°, Giacomo Seergiampietri di Carrara)

Mont.Seravezzina-Academy M.M.,(Minazzana,15,°°, Andrea Mugnaini di Viareggio)

Palleronese-Cinquale(“Lombardi”, 14,30,Diletta Pisi di Carrara)

Real Marina di Massa-Attuoni(Via Casola,15,°°, Alessandro Patanè di Carrara)

San Vitale Candia-Spartak Apuane (“Remola”,Alessio Fatticcioni di Carrara)

Vallizeri-Un. Montignoso (Coloretta, 14,30,Franceso Biancio di Carrara)