Fuori Regione, parte la III Categoria toscana

Diverse squadre ben attrezzate danno la caccia al titolo. In programma il primo anticipo tra Cinquale e Barbarasco

Ai nastri di partenza nel prossimo weekend il campionato di terza categoria organizzato dalla Delegazione Provinciale della Figc di Massa Carrara, quattordici squadre partecipanti, delle quali solo quattro rappresentano la terra di Lunigiana ossia il Barbarasco, Fosdinovo, Palleronese e l’ultima iscritta il ValleZeri. Sei sono le rappresentanti del comune di Massa e Carrara come la Polisportiva Attuoni, San Vitale Candia, Spartak Apuane, Unione Montignoso, Academy Massa Montignoso, e le due nuove Cinquale Massa e Real Marina di Massa. Mentre per la limitrofa provincia lucchese le iscritte sono tre quali lo Sporting Forte dei Marmi, Azzurra e Montagna Seravezzina.

Per quanto riguarda il discorso tecnico dopo le prime tre partite di qualificazioni dei gironcini relativi alla coppa Provinciale secondo i rumours e gli addetti ai lavori sono emerse diverse quotazioni sulle squadre che potrebbero aspirare alla vittoria finale. Sette società hanno confermato i propri allenatori, iniziamo con l’accreditato Attuoni Avenza che lo scorso anno è arrivato al quinto posto senza riuscire a disputare i spareggi, gode dei favori per arrivare ai play off, in panchina per il terzo campionato consecutivo siede il navigato Augusto Secchiari. Stesso discorso per il tecnico Paolo Ulivi dello Spartak Apuane rinnovato con mirati inserimenti nei tasselli mancanti, viste le prime apparizioni i bianco rossi sembrano avere tutte le carte in regola per puntare in alto. Ripartono con gli stessi obiettivi il Barbarasco del confermato mister Dario Giorgi, i cugini del Fosdinovo che hanno affidato la conduzione tecnica al factotum Matteo Baldoni. Parte con forti aspirazioni pure la nuova iscritta ValliZeri guidata dal veterano degli allenatori lunigianesi come Fabiano Centofanti. Sorprese in positivo potranno arrivare dai due sodalizi di Montignoso, dove l’Academy ha scelto di proseguire con Riccardo Montaresi, mentre l’Unione dopo la retrocessione dalla seconda riparte dall’esperto Nello Mariotti. Il blasonato San Vitale Candia ha riconfermato Luca Bennati mentre il Real Marina di Massa ha ingaggiato Andrea Vinazzani per cercare di portare il club alle posizioni di prestigio. Per le tre compagini appartenenti alla provincia lucchese non ha bisogno di presentazione la corazzata Sporting Forte dei Marmi che si ripropone con il mister delle triplete Marco Picchi, a far compagnia della favorita squadra versiliese ritorna nel girone di Massa Carrara la Montagna Seravezzina affidata all’ex giocatore Fabrizio Maganzi, mentre l’Azzurra è sempre nelle mani di mister Gianluca Giorgini.



Programma gare, arbitro di venerdi 12/10/2018(anticipo)

Cinquale-Barbarasco (“Via Casola,ore 20,30,Diletta Pisi di Carrara)

Programma gare, arbitro di sabato 13/10/2018

Palleronese-Real Marina di Massa(“Lombardi”,ore 15,30,Simone Lorenzini di Carrara)

Attuoni Avenza-San Vitale (“Paolo D’este”,ore 18,30 Alessio Bragoni di Carrara)

Spartak Apuane-M.Seravezzina(“Raffi”,ore 18,15 Manuiele Foci di Carrara)

Sp.Forte dei Marmi-Academy M.M.(“Aliboni”,ore 14,30,Daniele Verona di Viareggio)

Un.Montignoso-Fosdinovo(“Via casola,ore 19,00, Sebastiano Bombarda di Carrara)

ValliZeri-Azzurra (“Tolaro” Coloretta,ore15,30,Francesco Bianco di Carrara)