Fuori Regione, la guida al prossimo turno in III Toscana

Massa Carrara - Dopo l’interessante recupero il decimo turno viene spalmato in tre giorni si inizia con l’anticipo tra il Cinquale di mister Rino Ciregia terza forza del campionato riceve nel consueto anticipo i valligiani di Zeri al terzultimo posto. I bi celesti di capitan Matteo Poli hanno messo in mostra il potenziale a disposizione nonostante siano passati solamente cinque mesi della nuova attività. Per gli ospiti di mister Fabiano Centofanti per quanto riguarda il cammino fuori casa è insufficiente, fino ad ora i risultati sono stati al disotto delle aspettative, un solo pareggio e tre stop in quattro partire, bottino assai magro con il reparto difensivo più colpito del girone. Per il bomber Alessandro Giannotti urge fare punti anche lontano da Zeri, per risalire la corrente quanto prima anche con il supporto dei nuovi arrivati è importante uscire dal rettangolo di Via Casola con un risultato positivo. Insidiose trasferte per il San Vitale Candia e Barbarasco, i massesi di mister Luca Bennati sono impegnati al comunale di Fosdinovo dove i ragazzi del presidente/tecnico e giocatore Matteo Baldoni devono ancora trovare una “quadra” dignitosa ma soprattutto una regolare continuità. Per il Barbarasco a calendario c’è inserita la seconda esterna consecutiva, viaggio sul campo di Minazzana contro i locali di mister Fabrizio Maganzi vorranno riscattare lo scivolone subito contro la Montagna Seravezzina saranno ospiti dell’Academy Massa Montignoso nel posticipo di lunedi sera a Marina di Massa.

L’odierna giornata presenta interessanti test di buon livello quali la proibitiva (sulla carta) trasferta del Real Marina di Massa in versilia ospiti della capolista Sporting, dopo il pareggio nel recupero il team di mister Vita intende dare continuità al buon momento dei massesi. Turno casalingo dell’Attuoni Avenza in cerca di riscatto contro i collinari della Montagna, gli avenzini dopo le negative decisioni del giudice sportivo in settimana sono scivolati al quinto posto del girone. Stesse insidie le possono trovare la Palleronese di mister Massimo Preti in casa dello Spartak Apuane e dell’Azzurra contro l’ultima della classe Unione Montignoso.

Programma gare, arbitro 10^a giornata di andata :

Venerdi 14/12/ anticipo : Cinquale-Vallizeri(Via casola 20,30,)



Sabato 15/12/2018 :



Fosdinovo-San Vitale (“Comunale, 14,30)

Attuoni- Montagna Seravezzina(“Deste”, 18,30,)

Spartak Apuane-Palleronese(“Raffi”14,30,)

Sp. Forte dei Marmi-Real Marina di Massa(“Aliboni”,14,30,)

Un. Montignoso-Azzurra(“Via casola, 14,30,)



Lunedi 17/12/2018 posticipo



Academy M. Montignoso-Barbarasco(Via Casola, 20,30,)