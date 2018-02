Fuori Regione, la guida al prossimo turno in III Toscana

Si riparte con il duello a distanza tra l’Atletico Podenzana e Sporting Pietrasanta. Play OFF bagarre a quattro squadre per due posti. Atl. Podenzana: mister Angeli presenta il match del “Panigaccio”

Massa Carrara - Il diciottesimo turno dell’interessante campionato di terza categoria presenta per entrambe le capo liste gare casalinghe, lo Sporting Pietrasanta ospita al comunale il Barbarasco, mentre i lunigianesi ricevono la visita del Cerreto quarta forza del girone. Sulla carta il confronto con più insidie sembra essere quello in programma al “Panigaccio” tra la formazione di mister Yuri Angeli e quella del collega Emiliano Bertelloni.

“Sabato ci aspetta una partita importante come saranno tutte da ora fino al termine, praticamente inizia un “tosto” girone di ferro, non sarà di certo facile. Nel match con il Cerreto cercheremo di scendere in campo con la solita umiltà e non farci impressionare e portando sempre rispetto per gli avversari, che a mio avviso è una squadra forte specialmente nella zona offensiva. Una squadra che ha dalla sua parte numeri importanti, loro vorranno fare punti sul nostro campo per rientrare in corsa per il titolo. Dalla nostra parte abbiamo due risultati su tre cercheremo di fare una partita di cuore, di sacrificio e soprattutto intelligente, Quindi mi aspetto una prova dai miei all’altezza della situazione come è sempre avvenuto negli scontri diretti, con la consapevolezza che stiamo lavorando bene, qualora dovessimo perdere in casa non ne faremmo un dramma. In quanto il nostro “grande” obiettivo è quello di raggiungere gli spareggi play off nella migliore posizione. Ora siamo in testa e cercheremo di starci il più possibile, sapendo che per riuscirci ogni partita dovremmo dare sempre qualcosa di più, in quanto ci sono squadre attrezzate meglio di noi, in fin dei conti come si diceva ad inizio del campionato, Pietrasanta, Mulazzo e Cerreto stanno rispettando le previsioni e lo stanno dimostrando sul campo ogni sabato."

Impegno in terra massese per il Mulazzo di mister Fabio Bellotti ospite del San Vitale Candia dove il team di Luca Bennati è reduce da tre stop consecutivi, in virtù dello scontro diretto tra l’Atletico Podenzana e il Cerreto i rosso blu mulazzesi hanno la possibilità di avvicinarsi alla coppia regina cercando di rosicchiare qualche punto, senza dubbio punti molto pesanti.

Le compagini che stanno lottando per l’inserimento nel girone play off quali lo Spartak Apuane e gli avenzini dell’Attuoni sono chiamate tutte e due a delicate verifiche in terra di lunigiana. I bianco rossi di Paolo Ulivi desidereranno dare continuità al loro attuale e nuovo assetto sia in campo che in classifica, la sfida della “Pineta” può ritenersi una chiave di svolta per il proseguo del torneo degli apuani. I locali dello Sporting non stanno attraversando un buon momento, le sei sconfitte consecutive dovute ad una metamorfosi graduale rivelatosi negativa con il passare delle partite a forte scapito del team di mister Roberto Neri culminata con l’attuale ultimo posto del girone.

Per quanto riguarda la polisportiva Attuoni sale al “Lombardi” di Pallerone dove è intenzionata a proseguire l’inseguimento del minimo obiettivo prefissato che è quello del quinto posto, ora occupato dai “cugini” dello Spartak con una sola lunghezza di vantaggio.

Interessante è il confronto del “Del Freo” tra i locali dell’Academy e il Marina di Massa, dove i bianco neri di mister Guazzelli sono reduci da una mini-serie positiva di risultati due successi interni e un pareggio “strappato” sul difficile campo di Pallerone hanno lasciato la “maglia nera” della classifica alla coppia O.M.Pontremoli-Academy Montignoso.



Programma gare. Arbitro di sabato 17/02/2018



Sporting Pietrasanta-Barbarasco (“Comunale, ore 15,°°,Francesco Formisano di Viareggio)

Atl.Podenzana-Cerreto(“Podenzana”,ore 15,30,Alessio Bragoni di Carrara)

Academy M.M.-Marina di Massa(“Del Freo”,ore 15,30,Luca Lossi di Viareggio)

Fosdinovo-Paradiso(“Comunale”,ore 15,°°, Cecchni di Carrara)

San Vitale Candia-Mulazzo(“Remola,ore 15,°°,Andrea Andreani di Carrara)

O.M.Pontremoli-Spartak Apuiane (“La pineta”,ore 15,°°,Francesco Bianco di Carrara)

Palleronese-Attuoni Avenza(“Lombardi”,ore 15,°°,Giacomo Sergiampietri di Carrara)