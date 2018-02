Fuori Regione, la guida al prossimo turno in III Toscana

Carrara - Nel prossimo week end scende in campo il campionato di terza categoria per il quarto turno, torneo che fino a qualche settimana fa sembrava in mano allo Sporting Pietrasanta, la sconfitta a Podenzana e il pareggio di Mulazzo hanno rallentato non poco la corsa della formazione di mister Stefano Carducci. A sole due lunghezze di distanza come prima antagonista dei veresiliesi troviamo l’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli, dove la squadra del “Panigaccio” rafforzatra dagli innesti nel mercato di dicembre ha inanellato ben sei successi (incluso anche lo scontro diretto)che gli hanno permesso di restare con il fiato sul collo a Pellegrinetti & soci. Lo Sporting sarà impegnano sul sintetico del “Raffi” ospite dello Spartak Apuane dove i bianco rossi sono reduci da un’ottima striscia positiva composta da quattro acuti consecutivi con relativo inserimento nella zona play off. Quindi per il team di Paolino Ulivi impegno con una certa percentuale di difficoltà nel momento più delicato della stagione, gara che oltre il prestigio può determinare una svolta sia per il sodalizio e per il proseguo della stagione, entrata nel vivo.

Derby in vista pure per l’Atletico Podenzana che ospita al “Panigaccio” il Fosdinovo rinfrancato dagli ultimi risultati, quattro successi che permette alla formazione di mister Mori di ambire un imminente ingresso nel girone che conta. In casa bianco celeste il team di Angeli è deciso a proseguire l’inseguimento in atto dalle prime battute del campionato.

Chi insegue la coppia di vertice c’è il duo Mulazzo- Cerreto divisi da due punti, i rosso blu di mister Fabio Bellotti sono attesi dal derby casalingo con il Barbarasco concentrati sul confronto del “Calani” dove il Mulazzo ha dato segnale di forza e continuità, mega striscia positiva che è in auge dalla seconda giornata di campionato score di sette vittorie e sei pareggi. Per gli ospiti di mister Dario Giorgi la situazione non è affatto buona, le tre sconfitte consecutive dei granata hanno allontanato i lunigianesi dal girone play off. Uscire da Groppoli con un risultato positivo consentirebbe ad Oligeri e compagni di riprendere il percorso stilato ad inizio stagione, raggiungere quel minimo obiettivo prefissato di giocarsi gli spareggi in coda al torneo. Non sono da meno le ambizioni dei blucerchiati del Cerreto, stabili a quarto posto e sicuri per il momento di disputare i play off, la prossima gara è in programma tra le mura amiche contro i ”cugini” dell’Academy Massa Montignoso, fermi al penultimo posto della classifica appaiati all’O.M. Pontremoli.

Conclude il programma gare la trasferta del Paradiso in quel di Barbarasco, lo Sporting Pontremoli ospite dell’Attuoni nel rettangolo di via Covetta e il derby provinciale tra il Marina di Massa opposto ai cugini del San Vitale Candia.



Programma gare, arbitro di sabato 10/02/2018



Cerreto-Academy M.Montignoso(“La Pruniccia” ore15,°°,Daniele Latorraca di Carrara)

Atl.Podenzana-Fosdinovo (“Podenzana”ore 15,30,Roberto Cosentini di Carrara)

Mulazzo-Palleronese(“Calani” ore 14,30,Matteo Particelli di Carrara)

Barbarasco-Paradiso(“Allende”ore 15,°°Francesco Bianco di Carrara)

Marina di Massa-San Vitale C.(“via Casola”,Daniele Verona di Viareggio)

Spartak Apuane-Sp.Pietrasanta(“Raffi”,ore 15,°°,Luca Lossi di Viareggio)

Attuoni Avenza-Sp.Pontremoli(“Paolo Deste”,ore 18,30,Alessio Bragoni di Carrara)