Fuori Regione, la guida al prossimo turno in III Toscana

Fari puntati su Sporting Pietrasanta-Attuoni Avenza, i due derby lunigianesi sono il piatto forte della terza giornata di ritorno

Massa Carrara - Il terzo turno dell’avvincente campionato di terza categoria si presenta ancor più intrigante la capolista Sporting Pietrasanta dove sente il fiato sul collo dell’Atletico Podenzana ospita al Comunale la polisportiva Attuoni, match delicato per l’undici versiliese dopo il pareggio esterno di Mulazzo. Pellegrinetti & soci ricevono sul proprio campo gli avenzini dell’Attuoni dove la squadra di mister Augusto Secchiari è in netta ripresa in virtù dei due ultimi successi consecutivi.

Le due immediate inseguitrici sono impegnate in gare esterne, l’Atletico Podenzana pare avere sulla carta il test più abbordabile, scende a Montignoso per affrontare i bianco neri dell’Academy. Il Mulazzo ,terza forza del torneo è attesa dai “cugini” dell’O. M. Pontremoli per il primo derby della giornata, per il team di mister Fabio Bellotti strapaesana da prendere con le dovute molle, cercare di uscire dalla “Pineta” con un risultato positivo per poter continuare la corsa al duo di vertice.

L’altro derby è in programma al comunale di Fosdinovo tra i locali guidati da mister Mori rivitalizzati dagli ultimi due successi consecutivi e il Barbarasco in crisi di risultati da cinque turni (due punti in cinque partite) , nonostante tutto i granata di mister Dario Giorgi sono a tre punti dal quinto posto sempre in corsa per un piazzamento play off.

I blucerchiati del Cerreto piazzati al quarto posto a due lunghezze dal Mulazzo andranno a far visita al San Vitale Candia che vorrà riscattare la goleada incassata a Podenzana. Anche in questo contesto il club del presidente Andrea Del Freo è determinato a scalare posizioni su posizioni per guadagnare il miglior piazzamento in ottica play off.

Chiude il programma della terza giornata di ritorno ii match interno della Palleronese opposta al Marina di Massa dove i bianco neri di mister Gauzzzelli hanno interrotto la lunga astinenza di punti e di vittorie rimandando battuti con il minimo scarto i lunigianesei dell’O.M. Pontremoli.

Infine si preannuncia interessante il confronto tra il Paradiso e lo Spartak Apunane dove in palio c’è un eventuale inserimento nella zona play off per gli ospiti di mister Paolo Ulivi e togliersi dalla precaria posizione di classifica per il team di Maurizio Fabiani.











Programma gare, arbitro di sabato 3 febbraio 20184



Academy M. M.-Atl. Podenzana (“Del freo” ore 16,45,Marco Cagnoli di Viareggio)

Fosdinovo-Barbarasco (“Comunale” ore 15,°°,Alessio Bragoni di Carrara)

Palleronese-Marina di Massa(“Lombardi”ore 15,°°,Francesco Bianco di Carrara)

Paradiso-Spartak Apuane(“Fossone 2”,ore 18,°°.Giorgio Malacarni di Carrara)

San Vitale Candia-Cerreto(“Remola”ore 15,°°,Albino Berti di Carrara)

Sp. Pontremoli-Mulazzo(“La Pineta”,ore 14,30,Roberto Cosentini di Carrara)

Sp. Pietrasanta-Attuoni Avenza (“Comunale”,ore 15,°°,Michele Marsili di Viareggio)