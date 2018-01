Fuori Regione, la guida al prossimo turno in III Toscana

Riflettori puntati sul big-match Mulazzo-Sporting Pietrasanta. L’Atletico Podenzana spera nel favore dei “cugini”

Massa Carrara - Entra nel vivo l’avvincente campionato di terza categoria, nonostante siamo solo alla seconda giornata del girone di ritorno, il calendario odierno presenta la seconda delicata trasferta della squadra leader Sporting Pietrasanta in casa del Mulazzo terza forza del girone.

La partitissima di Groppoli potrebbe dare ulteriori indicazioni al girone, i rosso blu di mister Fabio Bellotti oltre ad avvicinarsi portandosi a meno tre dalla vetta riaprirebbero i giochi anche per i “cugini” dell’Atletico Podenzana dove al “Panigaccio” ricevono la visita del San Vitale Candia in una gara sulla carta abbordabile, bisogna vedere come saranno le intenzioni della capolista di mister Carducci e soprattutto dai verdetti che usciranno dai campi in questione.

Turni interni per le squadre che seguono il trio di vertice, il Cerreto rivitalizzata dal successo di Pontremoli ospita un’altra lunigianese la Palleronese, mentre gli avenzini dell’Attuoni di mister Augusto Secchiari rinviogoriti del “blitz” in quel di Barbarasco sono impegnati nel derby contro il Paradiso.

Barbarasco e Spartak Apuane divisi da due punti si scontreranno per un match in ottica play off, a ridosso dei bianco rossi di mister Paolo Ulivi incalza il Fosdinovo di Mori che andrà a far visita all’Academy Montignoso. Nella parte bassa della classifica turno casalingo del Marina di Massa che riceve l’O. M. Pontremoli di mister Roberto Neri, per entrambe le compagini urge riscattare le recenti batture d’arresto.



Programma gare, arbitro di sabato 27 /01/2018 :



Academy M.M.-Fosdinovo (“Del Freo” ore 15,30,Edoardo Murazzi di Viareggio)

Atl.Podenzana-San Vitale C.(“Panigaccio” ore 15,30,Roberto Cosentini di Carrara)

Cerreto-Palleronese (“La Pruniccia”, ore 15,°°,Davide Carulli di Viareggio)

Marina di Massa-Sp.Pontremoli(“Via Casola”ore 15,°°,Albino Berti di Carrara)

Mulazzo-Sp.Pietrasanta(“Calani”,ore 14,30, Francesco Bianco di Carrara)

Attuoni Avenza-Paradiso(“P:Deste”, ore 18,30,Rossi di Carrara)

Spartak Apuane-Barbarasco “Raffi”,ore 15,°°,Daniele Verona di Carrara)