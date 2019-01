Fuori Regione, in III Categoria toscana in campo per l'ultima di andata

Delicato derby per la capolista Sporting Forte dei Marmi a Minazzana. Dopo la semifinale di Coppa c'è il replay di Barbarasco-Attuoni

Carrara - L’interessante torneo di terza categoria si avvicina al giro di boa, il tredicesimo turno presenta la delicata trasferta della capolista Sporting Forte dei Marmi in casa dei “cugini” della Montagna Seravezzina, dove i locali di mister Maganzi ennesima squadra che cercherà di rallentare la marcia della corazzata versiliese indiscussa protagonista del girone di andata.

A ridosso della capo classifica la seconda forza del campionato San Vitale Candia ospita i lunigianesi della Palleronese, dove la formazione locale è determinati a continuare l’ottimo cammino del team di mister Luca Bennati condito da ben sette successi consecutivi. Gli ospiti del tecnico Massimo Preti sono reduci da due spettacolari successi consecutivi con il Cinquale e il Vallizeri nel derby, sembrano aver trovato una certa “quadra” che darebbe garanzie ai granata di lottare per un posto nei play off, capitan Giovanni Conti & soci permettendo. In terza fila troviamo l’Attuoni di mister Augusto Secchiari dopo la seconda sconfitta ed eliminazione nella semifinale della coppa Provinciale ritrova a distanza di due giorni nuovamente i granata di bomber Andrea Oligeri e compagni. In palio nel match dell’Allende c’è una posizione di prestigio nel girone dei play off. Per la lotta agli spareggi sono in lizza quattro squadra quali Cinquale, Spartak, lo stesso Barbarasco, Palleronese e Azzurra. Il Cinquale ad una lunghezza dagli avenzini scende in versilia ospite dell’Azzurra che intende riscattare lo stop di sette giorni fa sul campo dello Spartak e proiettarsi alla ricerca di un posto al sole. Per quanto riguarda i bianco rossi di mister Paolo Ulivi estromessi a sorpresa dalla finale di coppa dal Real Marina di Massa si rituffano nel campionato che li vede impegnati nell’ostico campo del Vallizeri concentrati nel mantenere il prezioso quarto posto. Identico contesto per I locali di mister Fabiano Centofanti, dimenticare in fretta la rocambolesca sconfitta di Pallerone e ricominciare a fare punti per allontanarsi quanto prima dai fondali della graduatoria. Infine conclude il programma gare la sfida interna del Real Marina di Massa e Fosdinovo, i massesi freschi finalisti di coppa ospitano i cugini dell’Unione Montignoso alla luce del recente primo obiettivo centrato gli azzurri dopo aver richiamato a guidare il team massese è doveroso rialzare la testa riscattare le ultime tre sconfitte consecutive dare un senso al torneo con tutto un girone a disposizione. I lunigianesi del Fosdinovo anche nel nuovo anno non sono riusciti a muovere la classifica, dopo tre stop di seguito mister Matteo Baldoni deve cercare di invertire la rotta, mettere a segno la seconda vittoria casalinga e stagionale contro la vivace Academy Massa Montignoso aumentare il divario sull’ultima della classe Un. Montignoso.



Programma gare, arbitro di sabato 12/01/2019



Azzurra-Cinquale(“D. Aliboni”, 18,10, Filippo Lenzoni di Viareggio)

Barbarasco-Attuoni(“Allende”,15,°°,Francesco Cecchini di Carrara)

Fosdinovo-Academy M.Montignoso(“Comunale”,14,30,Alessio Fatticcioni di Carrara)

Mont. Seravezzina-Sp. Forte dei Marmi(“Minazzana”,15,°°,Matteo Lorenzo di Viareggio)

Real M.Massa-Un. Montignoso(Via Casola,15,°°,Giacomo Sergiampietri di Carrara)

San Vitale Candia-Palleronese(“Remola”,14,30,Andrea Pio Lombardo)

Vallizeri-Spartak Apuane(Coloretta, 14,30,Roberto Cosentini)