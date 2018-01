Fuori Regione, in III Categoria riparte la caccia allo Sporting Pietrasanta

L'Atletico Pondenzana incontrerà la capolista alla ripresa. La squadra di mister Yuri Angeli si è rinforzata con l'arrivo dell'esperto bomber Panesi

Massa Carrara - A due turni dal giro di boa, il calendario del campionato di terza categoria offre il match clou di giornata, la capolista indiscussa Sporting Pietrasanta sale al “Panigaccio” ospite della squadra non più sorpresa del torneo Atletico Podenzana. Senza dubbio sotto i riflettori c’è la partitissima che apre il nuovo anno per la formazione di mister Yuri Angeli, “ Incontreremo la miglior squadra del campionato – associa il tecnico biancoceleste – lo hanno dimostrato le continue convincenti prestazioni, lo dicono i numeri fino a questo momento, su undici giornate i pietrasantini hanno lasciato nel loro stratosferico cammino solo due punti nella trasferta di Pontremoli(1-1) il resto sempre successi su successi. Affronteremo la prima della classe – conclude il tecnico – con la massima serenità e la giusta concentrazione, cercheremo con le nostre armi di fermare questa corazzata. In questi giorni abbiamo perfezionato l’ingaggio di un giocatore che non ha bisogno di presentazione, con alle spalle una gloriosa carriera, come l’ex di Ricortola (nella foto, N.d.r.) e Torrelaghese Giorgio Panesi, che ha raggiunto alcuni suoi “vecchi” compagni di gioco, indubbiamente sarà utile ancora il suo apporto tecnico e ci sarà di forte aiuto quello sotto il profilo dell’esperienza in questi quattro mesi di campionato."

Stesso obiettivo per il Mulazzo di mister Fabio Bellotti, i rosso blu avevano chiuso l’anno espugnando di misura il campo della Polisportiva Attuoni viaggiano appaiati con i cugini dell’Atletico Podenzana al secondo posto. Al “Calani” arriva lo Spartak Apuane tonificato dal successo interno sul Marina di Massa, la formazione di mister Paolo Ulivi è intenzionata ad iniziare il nuovo anno con un risultato positivo, non sarà facile visto lo score di tutto rispetto dei rosso blu del bomber Sebastian Baciu e compagni.

Chi ha ripreso il percorso giusto è il Cerreto di mister Emiliano Bertelloni, striscia positiva di cinque risultati conditi dalle ultime tre vittorie consecutive compresa l’accesso meritato alla finale di coppa provinciale. Alla “Pruniccia” è atteso il Paradiso di mister Fabiani che in questa prima parte del torneo non ha espresso al meglio il valore dell’organico a disposizione. I blucerchiati rinforzati nella finestra del mercato invernale sono più che mai rilanciati alle posizioni di vertice.

Trasferta delicata per i granata del Barbarasco di mister Dario Giorgi impegno da non sottovalutare in quel di Marina di Massa contro i bianco neri di mister Guazzelli rimodellati dall’arrivo di qualche nuova pedina nel recente calcio mercato.

Inizia tutto in esterna il 2018 per le altra tre compagini lunigianesi, lo Sporting Pontremoli scende al “Del Freo” per dare continuità al buon momento degli azzurri targati Roberto Neri. Il Fosdinovo reduce da due pareggi consecutivi ottenuti nei derby con l’accreditato Mulazzo e Palleronese, il team di mister Mori scende sul sintetico di via Covetta ospite degli avenzini dell’Attuoni determinati a proseguire il buon stato di forma che sta attraversando l’undici fosdinovese.

Chiude il turno odierno il match in programma a Remola tra i locali del San Vitale rivitalizzata dalla positiva trasferta di Pontremoli e la Palleronese di mister Luca Ferdeghini rinfrancata dai recenti risultati, per entrambi i club è doveroso muovere la precaria classifica.